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    • 03.03.2023 06:03
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    28 Şubat davasında tutuklu üç general için flaş karar!

    Tarihe kara bir leke olarak geçen 28 Şubat post modern darbesine ilişkin görülen davada müebbet hapis cezasına çarptırılan 3 general ile ilgili flaş bir karar alındı. Eski Korgeneral Hakkı Kılınç, eski Orgeneral Ahmet Çörekçi ve eski Tuğgeneral İdris Koralp'in cezaları Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile kaldırıldı. Karara gerekçe olarak hükümlüler hakkında Adli Tıp Kurumu'nun 'kocama hali' raporu gösterildi.

    28 Şubat davasında flaş gelişme!

    28 Şubat davasında müebbet hapis cezasına çarptırılan eski Korgeneral Hakkı Kılınç, eski Orgeneral Ahmet Çörekçi ve eski Tuğgeneral İdris Koralp'in cezaları Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile kaldırıldı.

    ADLİ TIP KURUMUNUN KOCAMA HALİ RAPORU
    Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 28 Şubat davasında müebbet hapis cezasına çarptırılan eski Korgeneral Hakkı Kılınç (83), eski Orgeneral Ahmet Çörekçi (91) ve eski Tuğgeneral İdris Koralp'in (75) cezaları kaldırıldı.

    Karara gerekçe olarak hükümlüler hakkında Adli Tıp Kurumu'nun 'kocama hali' raporu gösterildi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, söz konusu kararları Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 104'üncü maddesinin 16'ncı fıkrası hükmü uyarınca verdi.

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    Haberler Güncel 28 Şubat davasında tutuklu üç general için flaş karar!
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