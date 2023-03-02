6'lı koalisyonda "cadı" kazanı! Kemal Kılıçdaroğlu'nun medya operasyonuna Meral Akşener'in Ekrem İmamoğlu ve 2 Mart kozu

CHP, İYİ Parti, DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'den oluşan "6'lı koalisyon" ilk kez bir araya geldiği 12 Şubat 2022'den bu yana bir deprem gündemiyle 12 kez toplandı. 1 yılı aşkın süredir yapılan buluşmalarda "gün masası" sohbetleri ve yazı fontu punto boyutu belirleme çalışmalarından öteye gidemeyen 6'lı koalisyon, Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda ise adeta bir "cadı kazanı" gibi kaynıyor.
Seçime sayılı günler kala 6'lı koalisyonu oluşturan siyasi partinin genel başkanlarının katılacağı "Liderler Buluşması" için parti lideleri Saadet Partisi Genel Merkezi'ne gelmeye başladı. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yüz ifadesinden toplantının gergin geçeceği anlaşılıyor.
AKŞENER VE KILIÇDAROĞLU ARASINDA ADAYLIK KAVGASI
Toplantıda adayın bugün de açıklanması beklenmiyor. Toplantı öncesinde bir grup gazeteci ile bir araya gelen Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, adayın belirleneceği ancak isminin toplantının ardından açıklanmayacağı ifade etmişti. Akşener'i kendi adaylığı için ikna turlarına CHP'li fondaş medya üzerinden operasyona devam eden Kılıçdaroğlu, "Adayı belirleriz ve açıklamak için de ileri bir tarih belirleriz." dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, her fırsatta aday olmak istediğini dile getirirken; karşısında İYİ Parti lideri Meral Akşener bariyerini buluyor. CHP liderinin adaylığına "kazanacak aday" vurgusuyla karşı koyan İYİ Parti lideri, farklı yollarla bu adaylığı engellemeye çalışsa da Kılıçdaroğlu vazgeçmiyor. Masadaki küçük ortakları bakanlık ve milletvekilliği vaatleriyle yanına çekmeye çalışan Kılıçdaroğlu'na Saadet Partisi ve Demokrat Parti arka çıkarken; DEVA ve Gelecek Partisi ise pastadan daha büyük pay kapma ümidiyle "bekle ve gör" politikası izliyor.