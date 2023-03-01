Cumhuriyet şaşırtmadı! Eşyalarım çalındı, kafama silah dayandı diyen sözde ekip liderinin foyası ortaya çıktı

Dona Quijıte, söz konusu iddiaların yalan olduğunu belirterek, "Bir haber güvenilir bir gazetede yayınlanınca maalesef direkt doğru olmuyor. 2 gündür herkes bana yazıyor, Meksikalı ekipin ekipmanlarının çalınması doğru mu diye. Üzgünüm, haberi yapan gazeteciler bile bu şahıs tarafından kandırılmış. Ben kim miyim? Meksikalı ekibin tercümanı. Bu kişinin bir ekibin lideri olduğu da yalan, eğitmen olduğu da yalan.