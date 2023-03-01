Cumhuriyet şaşırtmadı! Eşyalarım çalındı, kafama silah dayandı diyen sözde ekip liderinin foyası ortaya çıktı

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki çifte depremin ardından yardım için Türkiye'ye gelen Meksikalı arama kurtarma ekibine öncülük eden Aydemir Taşova, hırsızlığa uğradığını ve ölümle tehdit edildiklerini iddia etti.
Cumhuriyet Gazetesi'ne hırsızlık ve kafasına silah dayandığı yönünde demeç veren Aydemir Taşova'nın, ülkemizde eşyaların kaybolduğuna dair karalama kampanyası yapacağını devriye ekiplerine söylediği ortaya çıktı.
LİDERLİĞİ DE YALAN TERCÜMANLIĞI DA
Sabah gazetesinin haberine göre; Taşova'nın bu iddialarına karşın yardım için Türkiye'ye gelen arama kurtarma ekibinin tercümanı olduğunu belirten Dona Quijıte isimli bir sosyal medya kullanıcısı, açıklamada bulundu.
Dona Quijıte, söz konusu iddiaların yalan olduğunu belirterek, "Bir haber güvenilir bir gazetede yayınlanınca maalesef direkt doğru olmuyor. 2 gündür herkes bana yazıyor, Meksikalı ekipin ekipmanlarının çalınması doğru mu diye. Üzgünüm, haberi yapan gazeteciler bile bu şahıs tarafından kandırılmış. Ben kim miyim? Meksikalı ekibin tercümanı. Bu kişinin bir ekibin lideri olduğu da yalan, eğitmen olduğu da yalan.