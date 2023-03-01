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    • Haberler
    • 01.03.2023 14:45
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    • 01.03.2023 14:53
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    Cumhuriyet şaşırtmadı! Eşyalarım çalındı, kafama silah dayandı diyen sözde ekip liderinin foyası ortaya çıktı

    Kahramanmaraş'ta meydana gelen çifte depremin ardından afet bölgesine intikal eden Meksika arama-kurtarma ekibinin öncüsü Aydemir Taşova, eşyalarının çalındığı ve kafasına silah dayandığını öne sürdü. Cumhuriyet gazetesine konuşarak bölgede güvenlik zaafiyetinin olduğunu öne süren Taşova'nın, yalanları ekibin tercümanı tarafından çürütüldü. Dona Quijıte, “Bu kişinin bir ekibin lideri olduğu da yalan, eğitmen olduğu da yalan. İspanyolca bile bilmeyen biri nasıl tamamı yalnızca İspanyolca konuşan bir ekibin lideri olabilir?” dedi.

    Sözde ekip liderinden yalanlar!

    Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki çifte depremin ardından yardım için Türkiye'ye gelen Meksikalı arama kurtarma ekibine öncülük eden Aydemir Taşova, hırsızlığa uğradığını ve ölümle tehdit edildiklerini iddia etti.

    Cumhuriyet Gazetesi'ne hırsızlık ve kafasına silah dayandığı yönünde demeç veren Aydemir Taşova'nın, ülkemizde eşyaların kaybolduğuna dair karalama kampanyası yapacağını devriye ekiplerine söylediği ortaya çıktı.

    LİDERLİĞİ DE YALAN TERCÜMANLIĞI DA
    Sabah gazetesinin haberine göre; Taşova'nın bu iddialarına karşın yardım için Türkiye'ye gelen arama kurtarma ekibinin tercümanı olduğunu belirten Dona Quijıte isimli bir sosyal medya kullanıcısı, açıklamada bulundu.

    Dona Quijıte, söz konusu iddiaların yalan olduğunu belirterek, "Bir haber güvenilir bir gazetede yayınlanınca maalesef direkt doğru olmuyor. 2 gündür herkes bana yazıyor, Meksikalı ekipin ekipmanlarının çalınması doğru mu diye. Üzgünüm, haberi yapan gazeteciler bile bu şahıs tarafından kandırılmış. Ben kim miyim? Meksikalı ekibin tercümanı. Bu kişinin bir ekibin lideri olduğu da yalan, eğitmen olduğu da yalan.

        EKİPTEN BİR KİŞİ BLE TANIMIYOR
        İspanyolca bile bilmeyen biri nasıl tamamı yalnızca İspanyolca konuşan bir ekibin lideri olabilir? Röportajında ekip ekip diye söz ettiği ekipten bir kişi bile bu şahsın kim olduğunu bilmiyordu.

        Röportajında 'Ekibimle havalimanına geldik, ekibimle şuraya gittik…' dediği ekip Topos Adrenalina Estrella'nın bu kişi ile uzaktan yakından bir ilgisi yoktur. Bu ekibin lideri kadın bir arama kurtarma gurusu olan Pola Moffitt'tir.

        BAŞKA EKİBNİN ÜNİFORMASINI GİYİYOR
        Şahsın Hatay'da kaldığı süre içinde üzerinde Topos Azteca adlı başka bir ekibin üniforması bulunmaktadır ve bu ekip olay yerine şahsın kendisinden en az 4,5 gün sonra intikal etmiştir. Kendisi gittiği her yerde ben şu ekibin lideriyim ben bu ekibin lideriyim diye gezmekte ve iyi niyetli genç gönüllüleri etrafına toplayıp enkazlara gitmektedir.

            BAŞINDAN BERİ ASLA GÜVENMEDİM
            Üşenmeyip adını sanını özellikle Meksika kaynaklarında ararsanız hiç bir kaydı olmadığını görürsünüz. Eşinin Meksikalı olduğu iddia edilen bu şahsın eşi de Meksika'da yaşayan bir Türk'tür ve kendisi bizzat bana Instagramdan ulaşmış ve eşinden haber alamadığını söylemiştir. Başından beri asla güvenmediğim bu kişi ile bizzat tartışmam olmuş ve kendisinin her hareketinden şüphe duymuşumdur.

            KAOSTAN FAYDA SAĞLAYAN BİRİ
            Tek amacı bir çeşit kahraman olmak olan bu kişiye daha elzem dertlerimizin olduğu bir zamanda prim vermeyiniz. Kendisinin kaos durumunda fayda sağlamaya çalışan birinden fazlası olduğunu düşünmüyorum açıkçası" dedi.

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            Haberler Haberler Cumhuriyet şaşırtmadı! Eşyalarım çalındı, kafama silah dayandı diyen sözde ekip liderinin foyası ortaya çıktı
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