6'lı koalisyonun 13. toplantısı sona erdi. Toplantının ardından yayımlanan bildiride, "Cumhurbaşkanı adayımız konusunda ortak bir anlayışa ulaşmış bulunuyoruz. Nihai açıklamayı 6 Mart Pazartesi kamuoyuyla paylaşacağız" ifadesi kullanıldı.
6'LI MASA CADI KAZANI
1 yılı aşkın süredir yapılan buluşmalarda "gün masası" sohbetleri ve yazı fontu punto boyutu belirleme çalışmalarından öteye gidemeyen 6'lı koalisyon, Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda ise adeta bir "cadı kazanı" gibi kaynıyor.
ALTILI KOALİSYONUN 13'ÜNCÜ TOPLANTISI