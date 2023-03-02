Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 01.03.2023 15:29
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 02.03.2023 21:26
    ABONE OL

    6'lı koalisyonda "cadı" kazanı! Gözler 6 Mart'a çevrildi: Kemal Kılıçdaroğlu için 4 ortak tamam, Meral Akşener ayak diretiyor

    Son dakika haberi | İlk toplantısının üzerinden 1 yılı aşkın süre geçen koalisyon masasında "adaylık savaşı" aralıksız sürdü. CHP medyası üzerinden İYİ Parti'yi köşeye kıstırmaya çalışan Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener cephesinden gelen "2 Mart" çıkışıyla adeta köşeye sıkıştı. Akşener, Ekrem İmamoğlu ismiyle Kılıçdaroğlu üzerinde baskıyı artırırken, CHP lideri ise yandaşı medya üzerinden yaptığı operasyonla 2 Mart operasyonunu savuşturmaya çalıştı. 13. toplantının ardından yayınlanan ortak bildiride adayda uzlaşıldığı ve isminin 6 Mart'ta yapılacak 14. toplantıda açıklanacağı duyuruldu. Kılıçdaroğlu'nun 4 partiyi ikna ettiği kulislerden sızarken, masaya Ekrem İmamoğlu ismini getirdiği öne sürülen Akşener ise partisini olağanüstü toplantıya çağırdı.

    Özel haber
    takvim.com.tr
    6’lı koalisyonda cadı kazanı!

    6'lı koalisyonun 13. toplantısı sona erdi. Toplantının ardından yayımlanan bildiride, "Cumhurbaşkanı adayımız konusunda ortak bir anlayışa ulaşmış bulunuyoruz. Nihai açıklamayı 6 Mart Pazartesi kamuoyuyla paylaşacağız" ifadesi kullanıldı.

    CHP, İYİ Parti, DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'den oluşan "6'lı koalisyon" ilk kez bir araya geldiği 12 Şubat 2022'den bu yana bir deprem gündemiyle 12 kez toplandı.


    6'LI MASA CADI KAZANI


    1 yılı aşkın süredir yapılan buluşmalarda "gün masası" sohbetleri ve yazı fontu punto boyutu belirleme çalışmalarından öteye gidemeyen 6'lı koalisyon, Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda ise adeta bir "cadı kazanı" gibi kaynıyor.

    6'lı koalisyonda "cadı" kazanı!

    ALTILI KOALİSYONUN 13'ÜNCÜ TOPLANTISI

        Seçime sayılı günler kala CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisinin yer aldığı altılı koalisyonun 13'üncü toplantısı sona erdi.

        İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yüz ifadesinden toplantının gergin geçeceği anlaşılmıştı.

        Altılı masanın ikinci tur kapsamındaki son toplantısı, Saadet Partisi Genel Merkezi'nde gerçekleşti. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun ev sahipliğindeki toplantıya, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu katıldı.

            AKŞENER VE KILIÇDAROĞLU ARASINDA ADAYLIK KAVGASI
            Toplantının ardından adayın ismi bugün de açıklanmadı. Toplantı öncesinde bir grup gazeteci ile bir araya gelen Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, adayın belirleneceği ancak isminin toplantının ardından açıklanmayacağı ifade etmişti.

            Akşener'i kendi adaylığı için ikna turlarına CHP'li fondaş medya üzerinden operasyona devam eden Kılıçdaroğlu, "Adayı belirleriz ve açıklamak için de ileri bir tarih belirleriz." dedi. Toplantıda, 6'lı koalisyonun cumhurbaşkanı adayı belirlendi ancak isminin duyurulması için bir sonraki toplantı işaret edildi.

            CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, her fırsatta aday olmak istediğini dile getirirken; karşısında İYİ Parti lideri Meral Akşener bariyerini buluyor. CHP liderinin adaylığına "kazanacak aday" vurgusuyla karşı koyan İYİ Parti lideri, farklı yollarla bu adaylığı engellemeye çalışsa da Kılıçdaroğlu vazgeçmedi. Masadaki küçük ortakları bakanlık ve milletvekilliği vaatleriyle yanına çekmeye çalışan Kılıçdaroğlu'na Saadet Partisi ve Demokrat Parti arka çıkarken; DEVA ve Gelecek Partisi ise pastadan daha büyük pay kapma ümidiyle "bekle ve gör" politikası izledi.

                TOPLANTI ÖNCESİ GELİŞMELER
                İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "Gerizekalılar" çıkışı sonrası geçtiğimiz günlerde bir araya gelen Kılıçdaroğlu-Akşener ikilisi sonrası, CHP medyası üzerinden adaylık operasyonuna başlayarak Akşener'i köşeye sıkıştırmak için düğmeye bastı. Toplantıda Akşener'le Kılıçdaroğlu'nun adaylık konusunda anlaştığı bilgisini sızdıran CHP, "Akşener Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkmıyor" algısını işlemeye çalıştı. 2 saat süren toplantı sonrası "6'lı koalisyonun ortak adayı Kemal Kılıçdaroğlu oldu" haberleriyle CHP medyası üzerinden operasyona başlandı.

                İYİ PARTİ'DEN KARŞI HAMLE GELDİ
                CHP'nin medyası üzerinden gerçekleştirdiği operasyonu gören İYİ Parti'den hemen karşı bir hamle geldi. İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla "Adaylık pazarlığı" iddialarını yalanladı.

                *Takvim.com.tr'nin konuyla ilgili haberi için fotoğrafa tıklayın


                Zorlu paylaşımında 2 Mart vurgusu yaparak, "Bugün CHP Genel Başkanı Sn. Kılıçdaroğlu'nun Genel Başkanımızı ziyaretleri sonrası, aday konusuna ilişkin asılsız haberler ve "pazarlık" iddiaları asla gerçeği yansıtmamaktadır. Millet İttifakı 2 Mart toplantısına ilan edilen ilkeler çerçevesinde kararlı şekilde hazırlanmaktadır." ifadelerini kullandı.


                HANGİ LİDER MASAYA KİMİN ADIYLA GELECEK?
                İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in masaya CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ismini getireceğin öğrenilirken Kılıçdaroğlu'nun ismini daha önce "Adayımız Kılıçdaroğlu" diyen Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal masaya getireceği siyaset kulislerinde konuşuldu.




                    AKŞENER KÖŞEYE SIKIŞTI
                    Ev sahibi Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun da Kılıçdaroğlu önerisine sıcak bakacağı ve onay vereceği belirtilmişti.


                    KILIÇDAROĞLU'NDAN YAVAŞ KOZU
                    6'lı koalisyonun adaylık savaşına uzun süredir sessizliğini koruyan Mansur Yavaş da giriş yapmıştı. Mansur Yavaş adaylık meselesine ilişkin 6'lı koalisyonu işaret ederek, "Görev olarak kabul ederim." açıklamasını yapmıştı. Yavaş'ın yaptığı adaylık çıkışında Kemal Kılıçdaroğlu olduğu ve Akşener'in Ekrem İmamoğlu kozuna karşı tampon olarak kullandığını söyledi.

                    İYİ Parti'den üst üste gelen hamlelerle zora giren CHP lideri, yine yandaşı medyaya sarılarak onlar üzerinden masaya mesaj gönderdi. 6'lı koalisyonun bugün yapacağı toplantı öncesi bir televizyon kanalına konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti'nin vurgu yaptığı 2 Mart tarihinin üstünü çizdi. İYİ Parti'nin "Aday 2 Mart'ta belirlenecek" çıkışına rağmen "Yarın yapılacak Millet İttifakı Liderler Zirvesi'nden bir aday isminin açıklanacağını sanmıyorum..." ifadesini kullandı. Adaylık konusunda İYİ Parti'den gelen hamlelerle ve kamuoyu baskısıyla köşeye sıkışan Kılıçdaroğlu zaman kazanma çabası içerisine girerken, yapılacak toplantı için ise "Bu toplantıda aday belirleme yöntemi konuşuruz..." dedi.

                        EREN ERDEM ÜZERİNDEN MASAYA GÖZDAĞI
                        CHP lideri kendisine yakın isimlerden olan Parti Meclisi Üyesi Eren Erdem üzerinden adaylık konusunda masaya bir gözdağı verdi. Erdem, CHP'nin Kemal Kılıçdaroğlu dışında hiçbir adayı gündeme getirmeyeceğini ve masaya sunmayacağını söyledi.

                        *Takvim.com.tr'nin konuyla ilgili haberi için fotoğrafa tıklayın

                        Erdem, "Asla ve kata Kemal Kılıçdaroğlu dışında bir CHP'linin altını çizerek söylüyorum burası önemli çünkü... Akşener aday olmak isterse bir siyasi liderdir, masadan çıkarsa biz benimseriz. Asla Sayın Kılıçdaroğlu dışında bir CHP'linin masada onaylanması konusunda kati suretle kararlıyız. Bu konuda Parti Meclisi olarak çok netiz. Kemal Kılıçdaroğlu dışında CHP'li bir belediye başkanı veya milletvekili masaya önerilmeyecek. Önerilirse de Sayın Yavaş dedi ya, '6 partinin onayı' ile diye. 5 parti olsa da, 6'ncı parti olarak bizim kararımız nettir." ifadelerini kullandı.

                        AKŞENER'DEN KILIÇDAROĞLU'NA BİR MESAJ DAHA: KÜÇÜK HESAPLARI BIRAK
                        İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yarın yapılacak 6'lı koalisyon toplantısı öncesi grup toplantısında bir kez daha Kılıçdaroğlu'na mesaj gönderdi. "Küçük hesapları bırakma zamanı" diyerek CHP liderine seslenen Meral Akşener "Herkes üzerine alınsın" dedi. Akşener, "Ya Cumhuriyet'in yeni asrında ışıl ışıl tarih yazacağız ya da dayatmalara boyun eğip Türkiye'ye biçilen trajediyi en ön sıradan izleyeceğiz. Önümüzdeki bu ateşten imtihanı parti içi mesele ya da yazıhane muhabbeti olarak görenlere sesleniyorum. Bunu herkes üzerine alınsın. Bazen gerçek komutan olmak için apoletlerden vazgeçmek gerekir. Küçük hesapları bırakıp büyük resmi, gerçek tehlikeyi görmek gerekir. Bizim seçimimiz dün de belliydi, bugün de belli. Karşımıza kim dikilirse dikilsin bizim itirazımız, mücadelemiz bugün de aynı. Artık kişisel hesapları bırakıp millet için gerekeni yapma zamanı." dedi.

                        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
                        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                        HangiKredi
                        Haberler Güncel 6'lı koalisyonda "cadı" kazanı! Gözler 6 Mart'a çevrildi: Kemal Kılıçdaroğlu için 4 ortak tamam, Meral Akşener ayak diretiyor
                            SON DAKİKA