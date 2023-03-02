EREN ERDEM ÜZERİNDEN MASAYA GÖZDAĞI

CHP lideri kendisine yakın isimlerden olan Parti Meclisi Üyesi Eren Erdem üzerinden adaylık konusunda masaya bir gözdağı verdi. Erdem, CHP'nin Kemal Kılıçdaroğlu dışında hiçbir adayı gündeme getirmeyeceğini ve masaya sunmayacağını söyledi.

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Erdem, "Asla ve kata Kemal Kılıçdaroğlu dışında bir CHP'linin altını çizerek söylüyorum burası önemli çünkü... Akşener aday olmak isterse bir siyasi liderdir, masadan çıkarsa biz benimseriz. Asla Sayın Kılıçdaroğlu dışında bir CHP'linin masada onaylanması konusunda kati suretle kararlıyız. Bu konuda Parti Meclisi olarak çok netiz. Kemal Kılıçdaroğlu dışında CHP'li bir belediye başkanı veya milletvekili masaya önerilmeyecek. Önerilirse de Sayın Yavaş dedi ya, '6 partinin onayı' ile diye. 5 parti olsa da, 6'ncı parti olarak bizim kararımız nettir." ifadelerini kullandı.