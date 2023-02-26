5 yılda 100 bin konut dedin kaçını yaptın? CHP ve Ekrem İmamoğlu İstanbul'a verdiği vaadi tutmadı
Türkiye asrın felaketi sonrası yaraları sarmak için çalışmalara devam ederken, CHP başta olmak üzere muhalefet felaketi siyasi malzemeye dönüştürme çabasına girdi. AK Parti'nin yapmak istediği "kentsel dönüşüm" projelerini engellemesine rağmen enkazlar üzerinden siyasi rant peşinde koşan CHP ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili bir yazı kaleme alan Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür, yerel seçimler öncesi CHP'nin İstanbul'a verdiği vaatleri hatırlatarak "Onlar için ne yaptınız?" sorusunu yöneltti. İşte Övür'ün "Ey İmamoğlu onlar için ne yaptın?" başlıklı yazısı...
Yaşadığımız Kahramanmaraş merkezli "asrın felaketi" ister istemez deprem tartışmasını da gündeme getirdi. Onunla birlikte kentsel dönüşümü de...
Ancak kentsel dönüşüm süreci Türkiye'de hiç kolay gerçekleşmedi. Çünkü işin içine siyaset giriyor ve kentsel dönüşüm projelerine "rantsal dönüşüm" diyerek karşı çıkılıyordu.
Kimler yoktu ki o karşı çıkanlar arasında. Bugün "felaket büyütülüyor" diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Tozkoparan'daki dönüşüme karşı çıkan Meral Akşener'e, görev yaptığı 4 yıl içinde depreme karşı gerçek anlamda hiçbir iş yapmayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Şehir Plancıları Odası'na kadar sağcı-solcu bütün "istemezükçüler" bir aradaydı.
SÖZ VERDİĞİN 5 YILDA 100 BİN KONUTUN KAÇINI YAPTIN?
Çok şikâyet ettiğin 3 ayı da saymadan soralım: 3.5 yıldır yönettiğin İstanbul'da deprem için ne yaptın? İstanbullulara "Her yıl 5 bin konut, 5 yılda 100 bin konut yapacağım" diye söz verdin. Peki kaçını yaptın?
Daha önemlisi Genel Başkanın Kılıçdaroğlu ile birlikte İstanbul'da AK Partili ilçe belediyelerinin yaptığı bütün kentsel dönüşüm projelerine neden karşı çıktın?
Bu konuda iki çarpıcı örnek anlatacağım... Bugün Türkiye'deki en büyük kentsel dönüşüm projesi İstanbul Esenler'de gerçekleşiyor. Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu yüzlerce kez anlattı; 60 bin konutun dönüştürüldüğü o projeye en çok karşı çıkan, dava açan, durdurulmasını isteyen isim İBB Başkanı İmamoğlu'ydu. Açılan 6 dava reddedildi, 5'i halen sürüyor.
İkinci örnek çok daha vahim... İstanbul Üsküdar'da bir Kirazlıtepe örneği var ki orada olup bitenlere inanmak gerçekten zor.