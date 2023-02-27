Meteoroloji'den Marmara ve Ege için sarı kodlu uyarı: Fırtınaya dikkat!

"İÇ VE BATI KESİMLERİ PARÇALI VE ÇOK BULUTLU"

MGM'den yapılan açıklamada: "Ülkenin iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Balıkesir, Kütahya, İzmir ve Eskişehir çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor."