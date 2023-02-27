Meteoroloji'den Marmara ve Ege için sarı kodlu uyarı: Fırtınaya dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ege ve Marmara bölgesini etkisi altına alacak 8 il ili rüzgar ve fırtına beklendiğini bildirdi. Ayrıca MGM, vatandaşları ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarılarını sıraladı.
"İÇ VE BATI KESİMLERİ PARÇALI VE ÇOK BULUTLU"
MGM'den yapılan açıklamada: "Ülkenin iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Balıkesir, Kütahya, İzmir ve Eskişehir çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor."
DOĞU KARADENİZ İÇ KESİMİ İLE DOĞU ANADOLU'NUN YÜKSEK KESİMLERİNDE ÇIĞ TEHLİKESİ
Açıklamanın devamında,"Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı, iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor. Batı kesimlerde toz taşınımı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır." ifadelerine ye verildi.