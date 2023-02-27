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    • 27.02.2023 09:27
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    • 27.02.2023 09:28
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    Meteoroloji'den Marmara ve Ege için sarı kodlu uyarı: Fırtınaya dikkat!

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara ve Ege’deki 8 ili ‘sarı kod’ ile uyardı. Buna göre bu illerde kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor. MGM, yaptığı açıklmada vatandaşarı ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması konusunda uyardı.

    takvim.com.tr
    Meteoroloji’den Marmara ve Ege için sarı kodlu uyarı!

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ege ve Marmara bölgesini etkisi altına alacak 8 il ili rüzgar ve fırtına beklendiğini bildirdi. Ayrıca MGM, vatandaşları ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarılarını sıraladı.

    "İÇ VE BATI KESİMLERİ PARÇALI VE ÇOK BULUTLU"

    MGM'den yapılan açıklamada: "Ülkenin iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Balıkesir, Kütahya, İzmir ve Eskişehir çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor."

    DOĞU KARADENİZ İÇ KESİMİ İLE DOĞU ANADOLU'NUN YÜKSEK KESİMLERİNDE ÇIĞ TEHLİKESİ

    Açıklamanın devamında,"Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı, iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor. Batı kesimlerde toz taşınımı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır." ifadelerine ye verildi.

        İSTANBUL VE EGE'YE SARI KOD UYARISI

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava durumu raporuna göre ise İstanbul ve Ege sarı kod uyarısı yapıldı. Pazar sabah saatlerinde başlayan rüzgar ve fırtına pazartesi akşam saatlerine kadar sürecek.

        RÜZGARIN HIZI 90 KM BULACAK

        Meteorolojiden yapılan açıklamanın devamında, "Marmara'nın batısında (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir'in kuzey ve batısı), bugün sabah saatlerinden sonra Kıyı Ege'de (İzmir, Aydın ve Muğla illerinin batı kesimleri) güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-80 km/saat, yer yer 90 km/saat) beklendiğinden ulaşımda aksamalar yaşanabilir." ifadeleri kullanıldı.

        VATANDAŞLAR UYARILDI

        Yapılan açıklamanın devamında vatandaşlar, "Marmara ve Ege'de 8 ili etkileyecek rüzgar ve fırtınanın etkisiyle, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi yaşanabilir. " sözleri ile dikkatli olması gerektiği konusunda uyarıldı.

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        Haberler Güncel Meteoroloji'den Marmara ve Ege için sarı kodlu uyarı: Fırtınaya dikkat!
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