Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden çığ ve rüzgar uyarısı! Hava bugün nasıl olacak? Deprem bölgesi ısınıyor...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'den flaş rüzgar ve çığ uyarısı... Meteoroloji Genel Müdürlüğünün hava durumu raporuna göre ülkemizin genelinin parçalı bulutlu, öğleden sonra Kıyı Ege ile Antalya ve Kırklareli çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ riski bulunuyor. Öte yandan deprem bölgesinde çalışmalar devam ederken deprem bölgesi hava durumu da merak edilenler arasında... İşte hava durumu raporu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'den flaş rüzgar ve çığ uyarısı... Meteoroloji Genel Müdürlüğünün hava durumu raporuna göre ülkemizin genelinin parçalı bulutlu olması beklenirken Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ riski bulunuyor.
METEOROLOJİ HAVA DURUMU RAPORU
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı bulutlu, öğleden sonra Kıyı Ege ile Antalya ve Kırklareli çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ riski bulunmaktadır.
HAVA SICAKLIĞI: İç ve batı kesimlerde artmaya devam edeceği, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta, Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.