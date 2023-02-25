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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden çığ ve rüzgar uyarısı! Hava bugün nasıl olacak? Deprem bölgesi ısınıyor...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'den flaş rüzgar ve çığ uyarısı... Meteoroloji Genel Müdürlüğünün hava durumu raporuna göre ülkemizin genelinin parçalı bulutlu, öğleden sonra Kıyı Ege ile Antalya ve Kırklareli çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ riski bulunuyor. Öte yandan deprem bölgesinde çalışmalar devam ederken deprem bölgesi hava durumu da merak edilenler arasında... İşte hava durumu raporu...

takvim.com.tr
25.02.2023 10:26 - Son Güncelleme: 25.02.2023 10:26
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden çığ ve rüzgar uyarısı! Hava bugün nasıl olacak? Deprem bölgesi ısınıyor...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'den flaş rüzgar ve çığ uyarısı... Meteoroloji Genel Müdürlüğünün hava durumu raporuna göre ülkemizin genelinin parçalı bulutlu olması beklenirken Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ riski bulunuyor.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden çığ ve rüzgar uyarısı! Hava bugün nasıl olacak? Deprem bölgesi ısınıyor...

Öte yandan deprem bölgesinde çalışmalar devam ederken deprem bölgesi hava durumu da merak edilenler arasında...

İşte deprem bölgesi hava durumu ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu raporu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden çığ ve rüzgar uyarısı! Hava bugün nasıl olacak? Deprem bölgesi ısınıyor...

DEPREM BÖLGESİNDE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Açıklanan son tahmine göre deprem bölgesinde hava sıcaklıkları şu şekilde olacak;

Kahramanmaraş 5/17
Adana: 6/21
Hatay: 8/19
Osmaniye: 5/21
Kilis: 7/20
Malatya: -1/11
Adıyaman: 2/16
Gaziantep: 3/16
Şanlıurfa: 6/19
Elazığ: -1/11
Diyarbakır: 1/14

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden çığ ve rüzgar uyarısı! Hava bugün nasıl olacak? Deprem bölgesi ısınıyor...

METEOROLOJİ HAVA DURUMU RAPORU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı bulutlu, öğleden sonra Kıyı Ege ile Antalya ve Kırklareli çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ riski bulunmaktadır.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden çığ ve rüzgar uyarısı! Hava bugün nasıl olacak? Deprem bölgesi ısınıyor...

HAVA SICAKLIĞI: İç ve batı kesimlerde artmaya devam edeceği, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta, Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

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