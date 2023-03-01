Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 01.03.2023 09:10
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 01.03.2023 09:18
    ABONE OL

    DEAŞ'a "kilit" darbe! İstanbul'da yakalandı cezaevine gönderildi

    Son dakika haberine göre İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda örgüt içerisinde "kadılık" görevinde bulunan üst düzey isim yakalanarak tutuklandı.

    DEAŞ’a kilit darbe! İstanbul’da yakalandı

    İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a düzenlenen operasyonda terör örgütü DEAŞ içerisinde sözde "Kadılık" görevinde bulunmuş olan, terör örgütü DEAŞ'ın üst düzey ismi yakalandı ve tutuklandı.

    Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) deşifrelerinin ardından düzenlendi. 2014-2018 yılları arasında Telabyad, Münbiç ve Rakka'da terör örgütü DEAŞ içerisinde sözde "Kadılık" görevi yürüten ve yine terör örgütü DEAŞ içerisinde üst düzey görevlerde bulunan "Abu Huzeyfe" kod adlı M.M.B. isimli terörist, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yakalanarak gözaltına alındı ve tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Depremden bir gün önce yıkım kararı alınmış
    Haberler Güncel DEAŞ'a "kilit" darbe! İstanbul'da yakalandı cezaevine gönderildi
        SON DAKİKA