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    • 01.03.2023 15:57
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    İçişleri Bakanlığı açıkladı: Deprem bölgesinde ki çocuk kaçırma iddiaları asılsız!

    İçişleri Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından "çocuk kaçırma" iddialarına ilişkin resmi makamlara intikal eden bir ihbar ve müracaat olmadığını, kolluk birimlerince yapılan bir tespit de bulunmadığını açıkladı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    İçişleri Bakanlığı’ndan çocuk kaçırma iddialarına açıklama!

    Bakanlıktan yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında, "deprem bölgesinde çocuk kaçırma olaylarının meydana geldiği" yönünde asılsız paylaşımların yapıldığı belirtildi.

    Çocuk kaçırma iddialarına ilişkin resmi makamlara intikal eden herhangi bir ihbar ve müracaat olmadığı, kolluk birimlerince yapılan bir tespit de bulunmadığı vurgulandı.

    "ASILSIZ İDDİALARI GÜNDEME GETİRENLER HAKKINDA İŞLEM BAŞLATILMAKTADIR"

    Yapılan açıklamada, "Felaketin yaralarını en kısa sürede sarmak için aziz milletimiz ve devletimiz el ele mücadele verirken, bu ve benzeri spekülasyonlara itibar edilmemeli, doğru bilgi için sadece yetkili kurumların açıklamaları dikkate alınmalıdır. Asılsız iddiaları gündeme getirenler ve yayanlar hakkında işlem başlatılmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

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    Haberler Güncel İçişleri Bakanlığı açıkladı: Deprem bölgesinde ki çocuk kaçırma iddiaları asılsız!
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