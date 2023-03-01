İçişleri Bakanlığı açıkladı: Deprem bölgesinde ki çocuk kaçırma iddiaları asılsız!

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında, "deprem bölgesinde çocuk kaçırma olaylarının meydana geldiği" yönünde asılsız paylaşımların yapıldığı belirtildi.

Çocuk kaçırma iddialarına ilişkin resmi makamlara intikal eden herhangi bir ihbar ve müracaat olmadığı, kolluk birimlerince yapılan bir tespit de bulunmadığı vurgulandı.

"ASILSIZ İDDİALARI GÜNDEME GETİRENLER HAKKINDA İŞLEM BAŞLATILMAKTADIR"

Yapılan açıklamada, "Felaketin yaralarını en kısa sürede sarmak için aziz milletimiz ve devletimiz el ele mücadele verirken, bu ve benzeri spekülasyonlara itibar edilmemeli, doğru bilgi için sadece yetkili kurumların açıklamaları dikkate alınmalıdır. Asılsız iddiaları gündeme getirenler ve yayanlar hakkında işlem başlatılmaktadır." ifadeleri kullanıldı.