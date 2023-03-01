Adnan Oktar Davası firarisi yurt dışına kaçarken enselendi!

KILIK DEĞİŞTİRDİ, HAVALİMANINDA YAKAYI ELE VERDİ

Koç'u gözaltına alan polis, şüphelinin Adnan Oktar Organize Suç Örgütüne yönelik görülen davanın sanığı olduğunu fark etti. Koç'un kılık değiştirerek yurt dışına kaçma hazırlığında olduğu öğrenildi. Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.