Adnan Oktar’ın İstanbul’daki villasını Rus oligark Roman Abramovich aldı! Yetimdi oligark oldu! İşte Roman Abramoviç’in hayat hikâyesi

Konuyu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör, "Bakalım serveti 10.5 milyar dolar civarında olduğu iddia edilen Abramoviç'in gayrimenkul dışında başka yatırımları olur mu?" diyerek detayları aktardı.

İşte Dilek Güngör'ün o yazısı:

Biliyorum gündem deprem… Hâlâ acımız taze, yüreğimiz her gün yaşanan yeni artçılarla ağzımızda… Ama haberi duyunca da dayanamadım.

Hatırlarsınız, bir süre önce şöyle haberler çıkmıştı… Ukrayna-Rusya Savaşı'nın başlamasının ardından İngiltere'den ayrılan Rus milyarder Roman Abramoviç'in İstanbul'da bir yalı kiraladığı yazılıp çizilmişti. Geçen yılın sonunda Feyyaz Tokar Yalısı'nı aylık 50 bin dolara kiralayan Rus oligarkın, her sabah Boğaz'da yürüyüş yaptığı da belirtilmişti.

Aslında Abramoviç'in İstanbul sevdası pek de yeni değil…