Adnan Oktar'ın İstanbul'daki villasını Rus oligark Roman Abramovich aldı! Yetimdi oligark oldu! İşte Roman Abramoviç’in hayat hikâyesi
Rusya-Ukrayna savaşı sonrası Chelsea'yi satma kararı alan ve mal varlıklarına el konan Roman Abramovich için Göztepe iddiası ortaya atılmıştı. Servet değerindeki lüks yatlarını Bodrum'a demirlemiş, Rusya'da zehirlenip Türkiye'de tedavi olmuştu. Uzun zamandır İstanbul'da bir ev sahibi olmak isteyen Abramovich, sonunda aradığını buldu. Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör, suç örgütü elebaşı Adnan Oktar'ın kiraladığı ve görüntüleri gündemden uzun süre düşmeyen villayı Abramovich'in aldığını söyledi. Rus milyarder Roman Abramoviç'in hayat hikâyesi merak konusu oldu. Peki Abramoviç servetini nasıl kazandı? Ünlü Rus oligark hakkındaki ilk kez duyacağınız gerçek ne? İşte Roman Abramoviç'in çarpıcı hayat hikâyesi...
Ukrayna-Rusya savaşının ardından İngiltere Ruslar'a yaptırım kararı alınca Rus oligark Roman Abramoviç dümeni İstanbul'a kırmıştı. Rusya'da zehirlendiği ortaya çıkan Abramoviç, Türkiye'de tedavi görmüş, Başkan Erdoğan'a teşekkür etmiş, tahıl koridoru görüşmelerinde yer almıştı.
Abramoviç'in, bir İstanbul sevdalısı olduğu biliniyor. Uzun süredir ev sahibi olmak isteyen Abramoviç, bir dönem Halis Toprak'ın Yeniköy'deki arazisine talip olmuştu.
Konuyu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör, "Bakalım serveti 10.5 milyar dolar civarında olduğu iddia edilen Abramoviç'in gayrimenkul dışında başka yatırımları olur mu?" diyerek detayları aktardı.
İşte Dilek Güngör'ün o yazısı:
Biliyorum gündem deprem… Hâlâ acımız taze, yüreğimiz her gün yaşanan yeni artçılarla ağzımızda… Ama haberi duyunca da dayanamadım.
Hatırlarsınız, bir süre önce şöyle haberler çıkmıştı… Ukrayna-Rusya Savaşı'nın başlamasının ardından İngiltere'den ayrılan Rus milyarder Roman Abramoviç'in İstanbul'da bir yalı kiraladığı yazılıp çizilmişti. Geçen yılın sonunda Feyyaz Tokar Yalısı'nı aylık 50 bin dolara kiralayan Rus oligarkın, her sabah Boğaz'da yürüyüş yaptığı da belirtilmişti.
Aslında Abramoviç'in İstanbul sevdası pek de yeni değil…
Uzun zamandır burada bir ev sahibi olmak istediği biliniyor. Bir dönem Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun satışa çıkardığı Halis Toprak'ın Yeniköy'deki arazisinin taliplileri arasındaydı. Sonra da İstanbul'da başka gayrimenkullerle ilgilendiği duyulmuştu.
Ama şimdi istediği bir yer bulmuş…
Geçenlerde tesadüfen duydum meseleyi…
Öğrendiğime göre, Abramoviç Anadolu yakasında Çengelköy sırtlarında Boğaz'ı tepeden gören bir villayı satın alıyor.
Kimin villası derseniz…