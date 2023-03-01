İstanbul'da film sahnelerini aratmayan olay: Otomobilin yolunu kesip sürücüyü kaçırdılar

Olay, dün öğle saatlerinde Tuzla Aydınlı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, siteye kısa süre önce taşındığı öğrenilen kişi, yanında bir kadınla otomobiliyle sitenin otoparkından hareket etti. Otoparktan çıktıkları sırada servis minibüsüyle otomobilin önü kesildi.