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    • 01.03.2023 16:55
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    İstanbul'da film sahnelerini aratmayan olay: Otomobilin yolunu kesip sürücüyü kaçırdılar

    İstanbul Tuzla'da bir siteden çıkan otomobilin önü minibüsle kesildi. Minibüsten inen silahlı 3 kişi otomobil sürücüsünü hedef aldı. Sürücü kaçmak istese de başarılı olamadı. Araçtan zorla indirilip darbedilen sürücü, minibüse sokularak kaçırıldı. Otomobildeki kadın ise direksiyon başına geçip, minibüsü takip etti. Film sahnelerini aratmayan o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    İstanbul’da film sahnelerini aratmayan olay!

    Olay, dün öğle saatlerinde Tuzla Aydınlı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, siteye kısa süre önce taşındığı öğrenilen kişi, yanında bir kadınla otomobiliyle sitenin otoparkından hareket etti. Otoparktan çıktıkları sırada servis minibüsüyle otomobilin önü kesildi.

    BİRİ SİLAHLI 3 KİŞİ SÜRÜCÜYÜ KAÇIRDI

    Minibüsten inen biri silahlı 3 kişi, önce otomobilin kapılarını açmaya çalıştı ardından aracın camlarına vurmaya başladı.

    İstanbul'da film sahnelerini aratmayan olay!

    Daha sonra otomobil sürücüsü ve yolcu koltuğunda oturan kadın araçtan indi. Şüpheliler, darbettikleri sürücüyü zorla minibüse bindirdi. Minibüse binen şüpheliler, olay yerinden ayrılırken kadın ise otomobile binerek, minibüsün peşinden gitti.

    KAÇIRILMA ANLARI KAMERADA

    Film sahnelerini aratmayan o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, 3 kişinin sürücüyü otomobilden çıkarıp minibüse bindirerek kaçırdığı, kimliği belirsiz kişiler minibüsle olay yerinden ayrılırken kadın ise otomobile binerek, aracın peşinden gittiği görülüyor.

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