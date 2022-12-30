Adnan Oktar organize suç örgütü davasında gerekçeli karar açıklandı! Masonlar ve tapınak sövalyeleriyle temas ve cinsel suçlar...

Adnan Oktar organize suç örgütü davasında gerekçeli karar hazırlandı
İstinaf tarafından usulden bozulmasının ardından 72'si tutuklu 215 sanığın yeniden yargılandığı Adnan Oktar silahlı suç örgütüne yönelik davada, sanıklara verilen cezaların gerekçesi açıklandı.
10 BİN SAYFALIK KARAR
İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince hazırlanan 10 bin 393 sayfalık gerekçeli kararda, Adnan Oktar silahlı suç örgütünün kuruluşu ve tarihsel gelişim sürecine yer verildi.
Örgütün amacı ve örgüt içindeki hiyerarşinin anlatıldığı kararda, Adnan Oktar'ın süreç içerisinde kendisinin sözde mehdi olduğunu ima eden yaklaşımlarda bulunduğu, bu kapsamda hadisler ve yorumlamalar yoluyla kendisinin mehdi olduğunu iddia ettiği aktarıldı.
Kararda, Oktar'ın ilerleyen süreçlerde sürekli kendisine uyacak şekilde gerek fiziksel özellikler gerekse sosyolojik olaylar değerlendirilerek mehdiyet inancını örgüt üyelerine kanıksatmaya çalıştığı belirtilen kararda, Oktar'la ilgili "Örgütün bütünlüğü üzerinde tek hakim ve lider Adnan Oktar olup örgüt içerisinde mehdi olarak görülmektedir. Örgüt üyeleri tarafından insanüstü özellikler atfedilen, beklenen mehdi olduğu düşünülen Adnan Oktar örgüt üyelerince atfedilen şekliyle dini kuralları ve kutsal kitap Kur'an-ı Kerim'i kendince yorumlayan, örgütün amaç ve idealleri doğrultusunda hükümler çıkarmaya yetkili tek kişidir." değerlendirmesi yapıldı.
MASONLAR VE TAPINAK ŞÖVALYELERİ İLE İLK TEMAS 2008'DE KURULDU
Masonlar ve Tapınak Şövalyeleri ile ilk temasın 2008 civarında kurulmaya başlandığı dile getirilen kararda, Oktar'ın Mason locaları ile irtibat kurulması yönünde örgüt mensuplarına talimat verdiği kaydedildi. Oktar'ın böylelikle Masonların ve Yahudilerin dünyadaki nüfuzlarını kullanarak, alacağı destekle gücüne güç katmaya çalıştığı vurgulanan kararda, "Özellikle bu amaçlarla örgüt mensuplarını söz konusu dini yapılanmalarla irtibat kurmak ve ilişkileri geliştirmek için yurt dışına göndermiş, devam eden süreçte de bahse konu yapıların temsilcilerini ülkemize getirerek ilişkilerini geliştirmeye çalışmıştır." denildi.