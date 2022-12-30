Adnan Oktar organize suç örgütü davasında gerekçeli karar açıklandı! Masonlar ve tapınak sövalyeleriyle temas ve cinsel suçlar...

Örgütün amacı ve örgüt içindeki hiyerarşinin anlatıldığı kararda, Adnan Oktar'ın süreç içerisinde kendisinin sözde mehdi olduğunu ima eden yaklaşımlarda bulunduğu, bu kapsamda hadisler ve yorumlamalar yoluyla kendisinin mehdi olduğunu iddia ettiği aktarıldı.

Kararda, Oktar'ın ilerleyen süreçlerde sürekli kendisine uyacak şekilde gerek fiziksel özellikler gerekse sosyolojik olaylar değerlendirilerek mehdiyet inancını örgüt üyelerine kanıksatmaya çalıştığı belirtilen kararda, Oktar'la ilgili "Örgütün bütünlüğü üzerinde tek hakim ve lider Adnan Oktar olup örgüt içerisinde mehdi olarak görülmektedir. Örgüt üyeleri tarafından insanüstü özellikler atfedilen, beklenen mehdi olduğu düşünülen Adnan Oktar örgüt üyelerince atfedilen şekliyle dini kuralları ve kutsal kitap Kur'an-ı Kerim'i kendince yorumlayan, örgütün amaç ve idealleri doğrultusunda hükümler çıkarmaya yetkili tek kişidir." değerlendirmesi yapıldı.