6'lı koalisyonda "cadı" kazanı! Kemal Kılıçdaroğlu'nun medya operasyonuna Meral Akşener'in Ekrem İmamoğlu ve 2 Mart kozu

CHP, İYİ Parti, DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'den oluşan "6'lı koalisyon" ilk kez bir araya geldiği 12 Şubat 2022'den bu yana bir deprem gündemiyle 12 kez toplandı. 1 yılı aşkın süredir yapılan buluşmalarda "gün masası" sohbetleri ve yazı fontu punto boyutu belirleme çalışmalarından öteye gidemeyen 6'lı koalisyon, Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda ise adeta bir "cadı kazanı" gibi kaynıyor.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, her fırsatta aday olmak istediğini dile getirirken; karşısında İYİ Parti lideri Meral Akşener bariyerini buluyor. CHP liderinin adaylığına "kazanacak aday" vurgusuyla karşı koyan İYİ Parti lideri, farklı yollarla bu adaylığı engellemeye çalışsa da Kılıçdaroğlu vazgeçmiyor. Masadaki küçük ortakları bakanlık ve milletvekilliği vaatleriyle yanına çekmeye çalışan Kılıçdaroğlu'na Saadet Partisi ve Demokrat Parti arka çıkarken; DEVA ve Gelecek Partisi ise pastadan daha büyük pay kapma ümidiyle "bekle ve gör" politikası izliyor.
KOALİSYON YANGIN YERİ
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "Gerizekalılar" çıkışı sonrası geçtiğimiz günlerde bir araya gelen Kılıçdaroğlu-Akşener ikilisi sonrası, CHP medyası üzerinden adaylık operasyonuna başlayarak Akşener'i köşeye sıkıştırmak için düğmeye bastı. Toplantıda Akşener'le Kılıçdaroğlu'nun adaylık konusunda anlaştığı bilgisini sızdıran CHP, "Akşener Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkmıyor" algısını işlemeye çalıştı. 2 saat süren toplantı sonrası "6'lı koalisyonun ortak adayı Kemal Kılıçdaroğlu oldu" haberleriyle CHP medyası üzerinden operasyona başlandı.