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    • 28.02.2023 13:08
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    • 28.02.2023 13:08
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    Zafer Partisi'nde üst üste istifa depremi! Zafer Partisi İstanbul İl Başkanı Salih Zeki Altun istifa etti: Hayal kırıklığı

    Yaptığı ırkçılıkla bilinen Ümit Özdağ’ın Zafer Partisi’nde peş peşe istifalar yaşanıyor. Gelen son dakika haberine göre Zafer Partisi İstanbul İl Başkanı Salih Zeki Altun görevden ve partiden istifa etti. Altun açıklamasında “hayal kırıklığı” ifadelerini kullandı.

    Zafer Partisi’nde istifa depremi: Hayal kırıklığı

    Zafer Partisi'nde peş peşe istifalar gelmeye devam ediyor. Ümit Özdağ'ın genel başkanlığını yaptığı partide, Genel Başkan Yardımcısı Adem Taşkaya'nın peşinden şimdi de İstanbul İl Başkanı Salih Altun da istifa ettiğini açıkladı.

    Altun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

    "Ülkücü - Türk Milliyetçisi çizgimden ödün vermeden çıkmış olduğum bu siyasi yolculukta, yaşadığım hayal kırıklıkları neticesinde kurucusu olduğum Zafer Partisinden ve İstanbul İl Başkanlığından istifa ediyorum. Bu yolculukta bana destek olan tüm yol arkadaşlarıma teşekkür ederim."

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    Haberler Güncel Zafer Partisi'nde üst üste istifa depremi! Zafer Partisi İstanbul İl Başkanı Salih Zeki Altun istifa etti: Hayal kırıklığı
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