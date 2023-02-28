Milli basketbolcu Nilay Aydoğan depremde hayatını kaybetmişti: Babaannesiyle olan son görüntüleri duygulandırdı!

"BİNA STADYUM GİBİ BASAMAK BASAMAK OLMUŞTU"

Yanına aldığı malzemelerle Malatya'ya gittiğini söyleyen Berkay Aydoğan, "Babaannemin öldüğünü kabullenmek 30 saniyemi aldı ama Nilay hiç beklemediğimiz bir haberdi, onun Malatya'da olması. Malatya'ya ulaşıp enkazın başına gittim. Enkaza geldiğimizde görüntü korkunçtu zaten. Daha önceden yolda gelirken birkaç akrabamız Malatya'da enkazın başına gelmişti. Sadece 3 kişiyi ilk başta 1-2 saat sonra asker gelmişti, bir grup asker 3 kişiyi çıkarmış. Bina stadyum gibi basamak basamak olmuştu. Jandarmanın gece yarısı termal kamera birkaç yerde canlı varlığından bahsetti. Biz de oralara yoğunlaştık. Nilay'ların orada birkaç kişi, ön tarafta bir kişi ama binanın diğer iki tarafında hiç canlı göstermemişlerdi. Biz de canlının olduğu yerlerden çalışmalara başladık. Hemen ön taraftan hem arka taraftan orada birkaç yaşam alanları vardı çünkü. 4'üncü kata 5'inci gün gelebildik Nilay'ların olduğu kata. Binada birkaç kişinin telefonu açıktı. O da Nilay'ındı. Nilay bir alarm kurmuş çalmıyordu ses dinleme cihazıyla bile dinledik ulaşamıyoruz" ifadelerini kullandı.