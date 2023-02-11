Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığından Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ hakkında "iftira" soruşturması

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 şehirde büyük yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6'lık iki büyük depremde şu ana kadar 21 bin 848 kişi hayatını kaybetti, 80 bin 104 kişi de yaralandı. Enkaz kaldırma çalışmaları için devlet tüm imkanlarıyla seferber oldu.
ÜMİT ÖZDAĞ'DAN 'SURİYELİ HIRSIZ' PROVOKASYONU
Deprem sonrası Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, kirli manipülasyonlarla algı çalışmalarına soyundu. Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde gönüllü olarak görev alan bir vatandaşı, "Suriyeli canlı yayında itfaiye erinin cep telefonunu çaldı" diyerek servis eden Özdağ, yalanı ortaya çıkın paylaşımını apar topar kaldırdı.
Özdağ tarafından hedef gösterilen Abdulbaki Bozdağ, "Ümit Özdağ'ın yaptığı provokatörlüktür. Ben Türk vatandaşıyım. Hırsız hiç değilim, ben Diyanet Vakfı'nda hafız biriyim. 2-3 gündür depremzedelere yardım götürüyoruz." ifadelerini kullandı.
ENKAZDAN ÖNCE AK PARTİLİLER ÇIKARILIYOR YALANI
Özdağ, toplumu infiale sürükleyecek gerçek dışı iddialarda bulunmuş ve kurtarma ekipleri tarafından enkazdan önce AK Partililerin çıkarıldığını iddia etmişti.