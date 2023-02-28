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    • 28.02.2023 16:29
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    Son dakika: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun şehir hastaneleri tutarsızlığı!

    Son dakika haberleri... Kahramanmaraş'taki 7,7 ve 7,6'lık deprem üzerinden algı yapmaya devam edenlerin başında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geliyor. Deprem bölgesine gidip hükümeti hedef alan çeşitli iftiralar atan Kılıçdaroğlu bu kez partisinin grup toplantısında algı operasyonlarına devam etti. Kılıçdaroğlu, geçmişte şehir hastaneleri için söylediklerini unutarak, “Devlet bütün risklere önceden hazırlık yapan kurumdur. Ordumuz niye var, savaş çıkarsa diye hazırlık yapar. Devlet hastaneleri neden yapar? Bir hasta çıktığı zaman baksın diye. Hiç hasta gelmezse de hastaneler yine orada dursun diye” dedi. Takvim.com.tr olarak Kılıçdaroğlu ve CHP'li isimlerin şehir hastanesi hakkındaki sözlerini ve hamlelerini derledik.

    takvim.com.tr
    Kılıçdaroğlu’nun şehir hastaneleri tutarsızlığı!

    Kahramanmaraş merkezli asrın deprem felaketi sonrası devlet milleti ile el el verip yaralarını sararken, 6'lı masa bileşenleri siyasi yağmacılığa soyundu.

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, otoritelerce yakın geçmişin en yıkıcı depremi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş depremlerinin sorumlusu olarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı ve Bakanları hedef aldı.

    DEVLETİN YARALARI SARMA SÖZÜNÜ TEHDİTMİŞ GİBİ GÖSTERDİ
    Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden video paylaşan Kılıçdaroğlu, "İnsanımızı barınma hakkı üzerinden tehdit ediyorlar." şeklinde skandal bir algı yayarak devletin yaraları sarma sözünü tehditmiş gibi gösterdi.



        "1 SENE DAHA VERMEZSENİZ EVSİZ BARKSIZ KALIRSINIZ" YALANI
        Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bugüne kadar kentsel dönüşüm projelerine verdiği önemi ve tamamlanan TOKİ projelerini görmezden gelen Kılıçdaroğlu "Erdoğan 2 beton dökecek bitecek böyle mi yani? Böyle kandıracağını sanıyor" sözlerini sarf etti.

        Başkan Erdoğan'ın 1 yılda konut yapma sözünü çarpıtan Kılıçdaroğlu, "'Bize 1 sene daha vermezseniz evsiz barksız kalırsınız' diyorlar" ifadeleriyle manipülasyonunu sürdü.

        ÇADIR KENTE YAPTIĞI ZİYARETLERİ GÖRMEZDEN GELDİ, 'ÇADIR YOK' YALANI SÖYLEDİ
        Kılıçdaroğlu tepki çeken açıklamalarını bir de 'çadır' yalanıyla süsledi.

        Hükümeti "Onlar konut pazarlama işine girdiler. Tek dertleri seçim, varsa yoksa seçim" ifadeleriyle suçlayan CHP Genel Başkanı, "Depremin 19'uncu gününde hala çadır götüremedi" dedi.

        İFTİRALARA MECLİS KÜRSÜSÜNDEN DEVAM!
        Devlet tüm imkanlarıyla deprem bölgesinin ayağa kalkması için çaba sarf ederken Kılıçdaroğlu, Meclis kürsüsünden iftiralarına devam etti.

        Partisinin grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, "Devleti yönetenler nerede? Onlar için 5 bin, 10 bin kişi ölmüş hiç önemli değil. Para ile insanın iradesi satın alınır mı? İnsanlıktan çıkanlar ancak bunu yaparlar. Nasıl bir devlet yönetimi, nasıl bir çürümüşlüktür? Anlamakta zorlanıyorum" dedi.

        ZAMANINDA ŞEHİR HASTANELERİNE DEMEDİĞİNİ BIRAKMADI ŞİMDİ İSE TAM TERSİ AÇIKLAMALAR YAPTI

        Kılıçdaroğlu "Devlet bütün risklere önceden hazırlık yapan kurumdur. Ordumuz niye var, savaş çıkarsa diye hazırlık yapar. Devlet hastaneleri neden yapar? Bir hasta çıktığı zaman baksın diye. Hiç hasta gelmezse de hastaneler yine orada dursun diye" dedi.

        Grup toplantısında bu açıklamaları yapan Kemal Kılıçdaroğlu'na Fatih Altaylı'nın programında sarf ettiği, "Hastane yapıyorsun, yüksek maliyetler var. Yüzde 70'de hasta garantisi veriyorsun. Bu ülkede hastalık yoksa ne yapacağız" dediği o anlar hatırlatıldı.

        UNUTTUKLARI O SÖZLER
        İşte Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'lilerin şehir hastanelerine yönelik sözleri ve hamlelerinden bazıları:

        * 21 Eylül 2017 Kemal Kılıçdaroğlu, "Hastane yapıyorsun. Yüksek maliyetler var. Üç yılda çıkarıyorsun maliyeti, sonra 15-20 yıl para ödüyorsun. Yüzde 70'de hasta garantisi veriyorsun. Peki bu ülkede hastalık yoksa ne yapacağız" dedi.

        * 16 Temmuz 2019 Kemal Kılıçdaroğlu: "Bunların paralarını siz ve sizden sonra torunlarınız ödeyecek. Hadi sen oy verdin, torunlarına bu yükü getiriyorsun. Hangi gerekçeyle bu yükü getiriyorsun? Bunun sorulması lazım."

        * 14 Kasım 2019 CHP bir rapor açıklayarak, şehir hastanelerinin ekonomi için bir kara delik olduğunu iddia etti.

        * 19 Kasım 2019 Kemal Kılıçdaroğlu, "Daha önce bu şehir hastanelerini ben, arkadaşlarım hepimiz eleştirdik, 'Yanlış yapıyorsunuz' dedik, 'Bu şehir hastaneleri bütçeye büyük yük getirecek dedik" dedi.

        *11 Aralık 2019 CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye'nin 3. büyük ve İstanbul'un en büyük hastanesi olarak inşa edilen İstanbul Başakşehir Şehir Hastanesi'nin bağlantı yollarını bütçesi olmadığı gerekçesiyle yapmayacağını açıkladı.

            * 22 Şubat 2013 CHP İstanbul milletvekili Müslim Sarı, Meclis'te kabul edilen şehir hastaneleri yasası ile ilgili olarak, "Şehir hastaneleriyle 5 kat zarar edilecek. Zarar ve risk doktorun emeğinden yurttaşın da cebinden karşılanacak" iddiasında bulundu.

            * 15 Şubat 2017 CHP Mersin milletvekili Hüseyin Çamak, Mersin'deki şehir hastanesinin kentin ücra tarafındaki kuzey batısında olduğunu iddia ederek, "Sürekli büyüklüğü öne çıkarılmaya çalışan şehir hastanelerinin aslında vatandaşın sağlığını risk altına aldığı gibi sırtına da büyük bir yük bindirdiği gerçeği saklanmaktadır" dedi.

            * 3 Ağustos 2022 CHP'li Aydın Büyükşehir Belediyesi, 2023'te hizmete açılması planlanan Aydın Şehir Hastanesi'ne giden yolları ve hastanenin altyapı çalışmalarını yapmıyor. CHP'li Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun bölgede 700 dönüm arazi tahsis etmek istediği, bu gerçekleşmeyince de dev yatırıma engel olmaya çalıştığı iddia edildi.
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            Kılıçdaroğlu’nun şehir hastaneleri tutarsızlığı!
            Haberler Güncel Son dakika: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun şehir hastaneleri tutarsızlığı!
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