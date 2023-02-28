Son dakika: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun şehir hastaneleri tutarsızlığı!

ÇADIR KENTE YAPTIĞI ZİYARETLERİ GÖRMEZDEN GELDİ, 'ÇADIR YOK' YALANI SÖYLEDİ

Kılıçdaroğlu tepki çeken açıklamalarını bir de 'çadır' yalanıyla süsledi.



Hükümeti "Onlar konut pazarlama işine girdiler. Tek dertleri seçim, varsa yoksa seçim" ifadeleriyle suçlayan CHP Genel Başkanı, "Depremin 19'uncu gününde hala çadır götüremedi" dedi.

İFTİRALARA MECLİS KÜRSÜSÜNDEN DEVAM!

Devlet tüm imkanlarıyla deprem bölgesinin ayağa kalkması için çaba sarf ederken Kılıçdaroğlu, Meclis kürsüsünden iftiralarına devam etti.

Partisinin grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, "Devleti yönetenler nerede? Onlar için 5 bin, 10 bin kişi ölmüş hiç önemli değil. Para ile insanın iradesi satın alınır mı? İnsanlıktan çıkanlar ancak bunu yaparlar. Nasıl bir devlet yönetimi, nasıl bir çürümüşlüktür? Anlamakta zorlanıyorum" dedi.

ZAMANINDA ŞEHİR HASTANELERİNE DEMEDİĞİNİ BIRAKMADI ŞİMDİ İSE TAM TERSİ AÇIKLAMALAR YAPTI

Kılıçdaroğlu "Devlet bütün risklere önceden hazırlık yapan kurumdur. Ordumuz niye var, savaş çıkarsa diye hazırlık yapar. Devlet hastaneleri neden yapar? Bir hasta çıktığı zaman baksın diye. Hiç hasta gelmezse de hastaneler yine orada dursun diye" dedi.

Grup toplantısında bu açıklamaları yapan Kemal Kılıçdaroğlu'na Fatih Altaylı'nın programında sarf ettiği, "Hastane yapıyorsun, yüksek maliyetler var. Yüzde 70'de hasta garantisi veriyorsun. Bu ülkede hastalık yoksa ne yapacağız" dediği o anlar hatırlatıldı.