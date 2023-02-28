Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Cumhuriyet'in 'Seçim uyarısı' haberine yalanlama: Hukuki işlem başlatılacak

Cumhuriyet Halk Partisi'nin yayın organlarından Cumhuriyet yine algı dolu bir habere imza attı.
Her fırsatta Diyanet'i hedef alan yayın organı, "Diyanet'ten seçim uyarısı: İktidara destek verin" başlığıyla bir haber servis etti.
Haberde Antalya'da il müftüleriyle düzenlenen istişare toplantısında Diyanet'in müftülere siyasi yönlendirme yaptığı ve iktidarı destekleyin dediği iddia edilerek algı yapıldı.
DİYANETTEN YALANLAMA
Diyanet İşleri Başkanlığınca (DİB), "Diyanet'ten seçim uyarısı: İktidara destek verin" başlıklı haberin gerçeği yansıtmadığı, haber hakkında hukuki girişimlerin başlatılacağı bildirildi.
Diyanetten yapılan açıklamada, bugün bir gazetede 42. İl Müftüleri İstişare Toplantısı'na ilişkin yer alan haberin "gerçekten uzak, iyi niyet taşımayan maksatlı haber" olduğu ifade edildi.
Söz konusu toplantının, din hizmetlerinin topluma daha etkin ve verimli bir şekilde sunulması amacıyla belirli periyotlarla düzenlendiği anımsatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
TAMAMEN GERÇEK DIŞIDIR
"Toplantıda, seçim uyarısı yapılarak 'iktidara destek verin' şeklinde mesaj verildiği iddiası, tamamen gerçek dışıdır. Toplantının hiçbir bölümünde böyle bir ifade yer almadığı gibi toplantıda siyasi içerikli bir konuşma yapılması da söz konusu değildir.