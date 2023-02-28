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    • Güncel
    • 28.02.2023 16:22
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    • 28.02.2023 16:42
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    Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Cumhuriyet'in 'Seçim uyarısı' haberine yalanlama: Hukuki işlem başlatılacak

    Son dakika haberleri... CHP medyasının algı içerikli haberleri tam gaz devam ediyor! CHP'nin yayın organlarından Cumhuriyet'in "Diyanet'ten seçim uyarısı: İktidara destek verin" başlığıyla yayınlandığı haberin asılsız olduğu ortaya çıktı. Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamada, haberin tamamen gerçek dışı olduğu belirtilerek, "Gazetenin masa başında hazırlandığı açık olan bu haberiyle ilgili olarak da hukuki girişimler başlatılacaktır." ifadelerine yer verildi.

    takvim.com.tr
    Cumhuriyet yine yalan haber yaptı

    Cumhuriyet Halk Partisi'nin yayın organlarından Cumhuriyet yine algı dolu bir habere imza attı.

    Her fırsatta Diyanet'i hedef alan yayın organı, "Diyanet'ten seçim uyarısı: İktidara destek verin" başlığıyla bir haber servis etti.

    Haberde Antalya'da il müftüleriyle düzenlenen istişare toplantısında Diyanet'in müftülere siyasi yönlendirme yaptığı ve iktidarı destekleyin dediği iddia edilerek algı yapıldı.

    DİYANETTEN YALANLAMA
    Diyanet İşleri Başkanlığınca (DİB), "Diyanet'ten seçim uyarısı: İktidara destek verin" başlıklı haberin gerçeği yansıtmadığı, haber hakkında hukuki girişimlerin başlatılacağı bildirildi.

    Diyanetten yapılan açıklamada, bugün bir gazetede 42. İl Müftüleri İstişare Toplantısı'na ilişkin yer alan haberin "gerçekten uzak, iyi niyet taşımayan maksatlı haber" olduğu ifade edildi.

    Söz konusu toplantının, din hizmetlerinin topluma daha etkin ve verimli bir şekilde sunulması amacıyla belirli periyotlarla düzenlendiği anımsatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

    TAMAMEN GERÇEK DIŞIDIR
    "Toplantıda, seçim uyarısı yapılarak 'iktidara destek verin' şeklinde mesaj verildiği iddiası, tamamen gerçek dışıdır. Toplantının hiçbir bölümünde böyle bir ifade yer almadığı gibi toplantıda siyasi içerikli bir konuşma yapılması da söz konusu değildir.

        HUKUKİ İŞLEMLER BAŞLATILDI
        İsmi geçen gazete, daha önce de il müftüleriyle düzenlenen istişare toplantısı ile ilgili olarak benzer yanıltıcı ve iyi niyet taşımayan, maksatlı bir habere imza atmış, Başkanlığımızca hukuki girişimler başlatılmıştı. Gazetenin masa başında hazırlandığı açık olan bu haberiyle ilgili olarak da hukuki girişimler başlatılacaktır."

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