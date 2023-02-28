Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan 'Türkiye'ye göç arttı' iddialarına yanıt

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Milletimizin başı sağ olsun, vefat edenlerden Allah rahmet eylesin. Büyük bir depremle karşılaştık. Bütün devletimiz tek yumruk olarak bu mücadeleye başladılar. Çok şükür olumsuz hava koşullarına rağmen havalarımızın kapanmış olmasına rağmen 6 Şubat'tan itibaren bugüne kadar büyük bir fedakarlıkla yapılan çalışmalardan dolayı geldiğimiz noktada önemli mesafeler kat edildiğini görüyoruz.

İşimiz bitmedi, gerçekten başlangıçta ilk şoku müteakip yaşadığımız sıkıntıyı millet olarak omuz omuza çalışmak suretiyle sürdürdük. Ciddi mesafeler kaydettik ve rahatlama oldu.

Burada bir normalleşme söz konusu, hızla ilerleyip acil problemleri çözmek suretiyle vatandaşımızın huzuru için çalışıyoruz.

Bölgedeki birliklerimize ilaveten gelen birliklerle beraber 57 taburla 40 binden fazla uzman personel demek, bunların buraya çeşitli yerlerden Kıbrıs dahil bulabildiğimiz ne varsa personelimizi buraya getirmek suretiyle faaliyetlere olabildiğince destek sağlamak için azami gayret gösterdik.

Birçok vatandaşımızın sağ olarak yaralı olarak enkazdan çıkmasına katkı sağladılar. Hemen akabinde barınma problem, yeme içme problem, silahlı kuvvetleri olarak neyimiz var neyimiz yok ilk andan itibaren seferber etmek suretiyle gayret gösterdik.

Şu anda bizim geldiğimiz noktada 109 mutfağımız 41 seyyar fırınımızla vatandaşa 3 öğün sıcak yemek sağlamaya çalışıyoruz. 4.5-5 milyon kumanya sağlamak suretiyle karşıladık bunu sıcak yemeğe dönüştürmüş bulunuyoruz.

Burada gençlerimizin ihtiyaçlarının en başında gelen eğitim konusu Milli Eğitim Bakanlığı ile koordinasyon çerçevesince Mehmetçik dershanelerini açmak suretiyle eğitime katkı sağlamak için gayret gösteriyoruz.

Burada başlangıçtan itibaren yaptığımız şey yurt içinden yurt dışında hava köprüsü suretiyle arama kurtarma, yardım malzemeleri, personelin intikali için 70 civarında uçakla destekledik.

Hatay'da hastanelerin yıkılmış olmasından dolayı yaralılarımızın sağlık sevki konusunda İskenderun gerekli sevki sağladı. Sancaktar ve Bayraktar gemileri şu anda 11 bin vatandaşımıza gerekli tedavi sağlandı.

GÖÇ KONUSU HAKKINDA

70 civarında helikopter ile İncirlik'e gelen yardımların doğrudan il ve ilçelerimiz, köylerimizdeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için arkadaşlarımız büyük gayret gösterdiler. Akaryakıt ihtiyacının karşılanması için akaryakıt depolarını açtık.

Sosyal tesislerimizi açmak suretiyle ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı misafir ettik etmeye devam ediyoruz. Suriye tarafından Türkiye'ye doğru herhangi bir göç olmamıştır.

Türkiye'ye yerleşmiş Suriyeli kardeşlerimizden evini yakınını kaybedenlerden kendi topraklarına dönmek isteyenlerde 42 bin civarındaki Suriyeli vatandaş kendi ülkelerine döndüler.

Büyük bir sıkıntı ile karşılaştık çok şükür bizim milletimizin ne kadar büyük olduğunu bir kez daha gördük. Edirne'den Van'a, Mersin'den Sinop'a kadar devletimiz ayakta.

Durumun aciliyetinin farkındayız. Burada vatandaşlarımızın barınak sorunun halledilmesi, öğrencilerimizin bir an önce eğitim öğretime başlamaları bu konuda gereken ne varsa yaptık, yapacağız. Milletimiz büyük, devletimiz büyük. Tek yumruk olarak bu felaketin de üstesinden geleceğiz."