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    • 01.03.2023 14:17
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    Rezil paylaşımlara imza atan deprem provokatörü Övgün Ahmet Ercan'ın ifadesi ortaya çıktı!

    Asrın felaketi sonrası yaralar hızla sarılırken deprem üzerinden rant devşiren kirli odaklar provokasyona doymadı. Sosyal medyada manipülatif bilgiler hızla yayıldı. Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan Twitter'den "Asker inmedi, kadınlara tecavüz edildi, organ mafyası ve çocuk pornocular" yalanlarını yaydı. Gelişme üzerine Başsavcılık harekete geçti ve deprem provokatörü Övgün Ahmet Ercan gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gözaltına alınan Ercan'ın ifadesi ortaya çıktı. Bakın Övgün Ahmet Ercan kendisini nasıl savundu? İşte o ifadeleri...

    takvim.com.tr
    Deprem provokatörü Övgün Ahmet Ercan hakkında karar

    Türkiye Kahramanmaraş merkezli asrın deprem felaketi sonrası yaralarını hızla sararken, enkaz üzerinden rant devşiren kirli odaklar sahneye çıktı.


    Sosyal medyada dezenformasyon temelli, manipülatif bilgiler yayıldı. Toplum yanlış yönlendirildi.

    ELAZIĞ'DAN MALATYA'YA GETİRİLDİ

    Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlere yönelik, sosyal medyadan yaptığı 'İlk iki gün asker inmediği için korumasız kadınlara tecavüz edilmiş' şeklindeki paylaşımı dolayısıyla, 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlamasıyla Elazığ'da gözaltına alınan Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Malatya'ya getirildi.

    ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST

    Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Prof. Dr. Ercan, savcılık sorgusunun ardından 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan sevk edildiği nöbetçi hakimlik tarafından yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

    Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'ın emniyetteki ifadesinde, "Pişmanım, art niyetim yoktu, oralarda öyle konuşuyorlardı, doğru olmadığını öğrendim, ben de paylaştım ve geri kaldırdım" dediği öğrenildi.




    Bunun son örneği Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'ın skandal paylaşımlarıyla bir kez daha gözler önüne serildi.



    Ercan, Twitter'da "İlk iki gün asker inmediği için korumasız kadınlara tecavüz edilmiş", "Yakınlarını yitiren genç kızlar imam nikahıyla evlendirilerek kim olduğu belirsiz kişilerce alıp götürülüyor" yalanlarını yaydı.

    Gelen tepkiler sonrası paylaşımların apar topar silinmesi ise dikkatlerden kaçmadı.

    Gelişme üzerine Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

    GÖZALTINA ALINDI
    Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, sosyal medya paylaşımındaki iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

    Alınan bilgiye göre, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı, Ercan hakkında, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlere yönelik sosyal medyadan yaptığı "İlk iki gün asker inmediği için korumasız kadınlara tecavüz edilmiş" şeklindeki paylaşımı dolayısıyla "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan soruşturma başlattı.


    Ercan, soruşturma kapsamında Başsavcılığın talimatı üzerine Elazığ'da gözaltına alındı. Ercan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

        Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından yapılan çalışmada, @ovgunaercan kullanıcı adlı hesaptan yapılan paylaşımlar mercek altına alındı.

        Bahse konu hesabın kamuoyunda deprem uzmanı olarak bilinen, jeofizik mühendisi Övgün Ahmet Ercan'a ait olduğu tespit edildi.

        1948 DOĞUMLU, MALTEPE ÜNİVERSİTESİ'NDEN EMEKLİ
        Ercan detaylıca mercek altına alındığında 1948 doğumlu olduğu, 17.06.2016'da Maltepe Üniversitesi'nden emekli edildiği, İstanbul Beşiktaş'ta ikamet ettiği öğrenildi.

        Öte yandan söz konusu paylaşımların kaldırıldığı tespit edilmiş, konu hakkında İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile kurulan koordine doğrultusunda Övgün Ahmet Ercan'ın Malatya'da olduğu tespit edilmiş.

        Malatya İstihbarat ve Siber Şube Müdürlükleri tarafından yapılan koordineli çalışma sonucu Ercan, Malatya-Elâzığ kara yolu Hankendi mevkii uygulama noktasında gözaltına alındı.

        OHAL KANUNU KAPSAMINDA İŞLEM YAPILACAK

        Deprem bölgesinde kadınlara tecavüz, çocuklar hakkında ise akla sığmayacak yalanlar atan ve iftira kampanyası yürüten Övgün Ahmet Ercan hakkında Olağanüstü Hal (OHAL) kanunu madde 25 ve TCK 217 A'dan işlem yapıldığı öğrenildi.

        Madde 25'te şu ifadeler yer alıyor:

        "Özel maksatla kamunun telaş ve heyecanını doğuracak şekilde asılsız, mübalağalı havadis ve haber yayan veya nakledenler, fıilleri başka bir suç oluştursa bile ayrıca üç aydan bir yıla kadar hapis ve beş bin liradan az olmamak üzere ağır para cezasıyla cezalandınlırlar. Eğer fiil, fail tarafından bir yabancı ile anlaşma sonucu işlenmiş ise hapis cezası bir yıldan ve ağır para cezası otuz bin liradan aşağı olamaz. Bu suçlar basın ve yayın organları vasıtasıyla işlenirse fail ve mesulleri hakkında verilecek cezalar bir misli artırılarak hükmolunur."

        TCK 217 A'da ise şu ifadeler bulunuyor:

        "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma Madde 217/A- (Ek:13/10/2022-7418/29 md.) (1) Sırf halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak saikiyle, ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayan kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır. (2) Fail, suçu gerçek kimliğini gizleyerek veya bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlemesi hâlinde, birinci fıkraya göre verilen ceza yan oranında artırılır."



        GÖZALTINA ALINAN ÖVGÜN AHMET ERCAN ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI
        Sosyal medya paylaşımındaki iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Övgün Ahmet Ercan, yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Alınan bilgiye göre, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlere yönelik sosyal medyadan yaptığı "İlk iki gün asker inmediği için korumasız kadınlara tecavüz edilmiş" şeklindeki paylaşımı dolayısıyla "halkı kin ve düşmanlığa tahrik"ten Elazığ'da gözaltına alınan Ercan, Malatya'ya getirildi.

        Emniyetteki işlemlerinden sonra adliyeye çıkarılan Ercan, savcılık sorgusunun ardından "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        CHP YANDAŞLARININ AHMET ERCAN'I AKLAMA TELAŞI
        Gelişme sonrası CHP yandaşları skanalda imza atan Ercan'ın derhal serbest bırakılması çağrılarına başladı.

        CHP tarafından fonlanan Tele 1'in Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, Ercan'ı, "Öyle bir iddia vardı, cezaevinde kadınlar koğuşu basılmış iddiaları vardı. Hoca da onları paylaştı sanırım. Derhal serbest bırakılması lazım, mesajı atmış derhal silmiş." diyerek savunurken Emre Kongar ise "Dehşet verici bir şey olamaz böyle bir şey." diyerek skandalı savundu.

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