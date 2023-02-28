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    • Güncel
    • 28.02.2023 23:27
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    • 28.02.2023 23:27
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    Deprem sonrası provokasyon çabalarının adresi bu kez Ankara oldu! Halkevleri Genel Başkanı Nebiye Merttürk polise saldırdı gözaltına alındı

    Son dakika haberi | Kahramanmaraş merkez üslü meydana gelen "asrın felaketi" sonrası muhalefet tarafından başlatılan provokasyon çabalarına bir yenisi daha eklendi. Ankara'da yaşanan olayda izinsiz açıklama yapmak isteyen Halkevleri Genel Başkanı Nebiye Merttürk, kendisini uyaran polis ekiplerine saldırınca gözaltına alındı.

    Polisten provokasyona geçit yok! Hepsi gözaltına alındı

    Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından hükümete yönelik provokasyon çabalarına bir yenisi daha eklendi. Ankara'da izinsiz basın açıklaması yapmak isteyen Halkevleri Genel Başkanı Nebiye Merttürk, kendisini uyaran polis ekiplerine "Bugün burada bu eylem yapılacak. Biz 23 gündür Hatay'da dayanışmayı örenleriz. Siz kimsiniz? Defolun gidin." diye seslendi.

    'YAKANA DA BÖYLE YAPIŞIYORUM'
    Uyarılara aldırmayan Merttürk, daha sonra "Buradan gitmiyorum. Yakana da böyle yapışıyorum" diyerek yanında bulunan polise saldırdı.

    GÖZALTINA ALINDILAR
    Yaşanan arbede sonrası Merttürk'ün de aralarında bulunduğu dokuz kişi gözaltına alındı.

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    Haberler Güncel Deprem sonrası provokasyon çabalarının adresi bu kez Ankara oldu! Halkevleri Genel Başkanı Nebiye Merttürk polise saldırdı gözaltına alındı
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