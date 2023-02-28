Deprem sonrası provokasyon çabalarının adresi bu kez Ankara oldu! Halkevleri Genel Başkanı Nebiye Merttürk polise saldırdı gözaltına alındı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından hükümete yönelik provokasyon çabalarına bir yenisi daha eklendi. Ankara'da izinsiz basın açıklaması yapmak isteyen Halkevleri Genel Başkanı Nebiye Merttürk, kendisini uyaran polis ekiplerine "Bugün burada bu eylem yapılacak. Biz 23 gündür Hatay'da dayanışmayı örenleriz. Siz kimsiniz? Defolun gidin." diye seslendi.

'YAKANA DA BÖYLE YAPIŞIYORUM'

Uyarılara aldırmayan Merttürk, daha sonra "Buradan gitmiyorum. Yakana da böyle yapışıyorum" diyerek yanında bulunan polise saldırdı.

GÖZALTINA ALINDILAR

Yaşanan arbede sonrası Merttürk'ün de aralarında bulunduğu dokuz kişi gözaltına alındı.