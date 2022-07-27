Ekrem İmamoğlu Diyanet'i hedef aldı CHP medyası 'hadis'i malzeme yaptı! Sizin derdiniz ne!

Cumhuriyet Halk Partisinin dini değerleri hedef alan duruşu bir türlü değişmiyor.
CHP'li isimler de Diyanet İşleri Başkanlığını hedef alırken CHP medyası da Diyanet üzerinden dini değerlere saldırıyor.
EKREM İMAMOĞLU DİYANET İŞLERİ BAŞKANINI HEDEF ALDI
Son olarak dün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Habertürk'te katıldığı programda Diyanet İşleri Başkanına yönelik açıklamalarda bulundu.
Ekrem İmamoğlu, "Cumhurbaşkanı cuma çıkışında 'Çaldılar' diyor, yanında Diyanet İşleri başkanı, ki benim Diyanet İşleri başkanım değil. İnancım gereği Diyanet İşleri başkanını ben kabul etmiyorum, benim başkanım değil. Siyasi bir açıklama yapıp, birisi hakkında iftirada bulunurken onu teyit edercesine gülüyorsanız, beni temsil etmezsiniz. En büyük günah iftiradır. Benim Diyanet İşleri başkanım olamazsınız." ifadeleriyle Diyanet İşleri Başkanını hedef aldı.
CHP MEDYASI HAREKETE GEÇTİ
Ekrem İmamoğlu'nun Diyanet İşleri Başkanını hedef almasının ardından CHP medyası da eş zamanlı olarak harekete geçti.
Din İşleri Yüksek Kurulu'nun 1 hafta önce resmi sosyal medya hesabından fetva hattına gelen bir soruya yanıt verdi.
Din İşleri Yüksek Kurulu, fetva hattına gelen "Ticarette kar haddi var mıdır?" sorusu üzerine verdiği yanıtta, "İslam dini, alım satım akitlerinde kesin bir kâr haddi koymamış, bunu piyasa şartlarına bırakmıştır. Konuyla ilgili olarak Allah Resûlü (s.a.s.), fiyatlar artmaya başladığında kendisinden bu duruma müdahale etmesi istendiğinde şöyle buyurmuştur: "Şüphe yok ki, fiyatları tayin eden, darlık ve bolluk veren, rızıklandıran ancak Allah'tır. Ben sizden herhangi birinin malına ve canına yapmış olduğum bir haksızlık sebebiyle o kimsenin hakkını benden ister olduğu halde, Rabbime kavuşmak istemem." ifadelerini kullandı.
HADİSİ MALZEME YAPTILAR
CHP'nin yayın organı Cumhuriyet gazetesi Din İşleri Yüksek Kurulu'nun Hadis'i Şerif'e dayandırarak verdiği bu cevabı çarpıtarak manşetine taşıdı.