Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 27.07.2022 13:34
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 27.07.2022 13:56
    ABONE OL

    Ekrem İmamoğlu Diyanet'i hedef aldı CHP medyası 'hadis'i malzeme yaptı! Sizin derdiniz ne!

    CHP'nin her fırsatta dini değerleri aşağılayan tutumu değişmiyor. Dün İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Diyanet İşleri Bakanını hedef alan açıklamalarıyla paralel olarak CHP medyası da Diyanetin yaptığı bir açıklamada geçen hadisi malzeme yaptı. Din İşleri Yüksek Kurulu'nun 'Ticarette kâr haddi var mıdır?' sorusuna verdiği yanıtta geçen hadisi' kesip biçerek paylaşan CHP medyası meselenin sadece Diyanet İşleri Başkanlığı olmadığını açığa çıkarırken CHP medyasının misyonunu da ortaya koydu.

    takvim.com.tr
    Mesele sadece Diyanet değil!

    Cumhuriyet Halk Partisinin dini değerleri hedef alan duruşu bir türlü değişmiyor.

    CHP'li isimler de Diyanet İşleri Başkanlığını hedef alırken CHP medyası da Diyanet üzerinden dini değerlere saldırıyor.

    EKREM İMAMOĞLU DİYANET İŞLERİ BAŞKANINI HEDEF ALDI
    Son olarak dün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Habertürk'te katıldığı programda Diyanet İşleri Başkanına yönelik açıklamalarda bulundu.

    Ekrem İmamoğlu, "Cumhurbaşkanı cuma çıkışında 'Çaldılar' diyor, yanında Diyanet İşleri başkanı, ki benim Diyanet İşleri başkanım değil. İnancım gereği Diyanet İşleri başkanını ben kabul etmiyorum, benim başkanım değil. Siyasi bir açıklama yapıp, birisi hakkında iftirada bulunurken onu teyit edercesine gülüyorsanız, beni temsil etmezsiniz. En büyük günah iftiradır. Benim Diyanet İşleri başkanım olamazsınız." ifadeleriyle Diyanet İşleri Başkanını hedef aldı.

    CHP MEDYASI HAREKETE GEÇTİ
    Ekrem İmamoğlu'nun Diyanet İşleri Başkanını hedef almasının ardından CHP medyası da eş zamanlı olarak harekete geçti.

    Din İşleri Yüksek Kurulu'nun 1 hafta önce resmi sosyal medya hesabından fetva hattına gelen bir soruya yanıt verdi.

    Din İşleri Yüksek Kurulu, fetva hattına gelen "Ticarette kar haddi var mıdır?" sorusu üzerine verdiği yanıtta, "İslam dini, alım satım akitlerinde kesin bir kâr haddi koymamış, bunu piyasa şartlarına bırakmıştır. Konuyla ilgili olarak Allah Resûlü (s.a.s.), fiyatlar artmaya başladığında kendisinden bu duruma müdahale etmesi istendiğinde şöyle buyurmuştur: "Şüphe yok ki, fiyatları tayin eden, darlık ve bolluk veren, rızıklandıran ancak Allah'tır. Ben sizden herhangi birinin malına ve canına yapmış olduğum bir haksızlık sebebiyle o kimsenin hakkını benden ister olduğu halde, Rabbime kavuşmak istemem." ifadelerini kullandı.

    HADİSİ MALZEME YAPTILAR
    CHP'nin yayın organı Cumhuriyet gazetesi Din İşleri Yüksek Kurulu'nun Hadis'i Şerif'e dayandırarak verdiği bu cevabı çarpıtarak manşetine taşıdı.

        "Diyanet'ten yeni fetva: Fiyatları tayin eden Allah'tır" ifadesiyle Hadis'i Şerif'i malzeme yapan Cumhuriyet'e Tele 1, T24 gibi CHP medyası da eşlik etti.

        BUNLARIN DERDİ NE?
        Hadisin malzeme yapılması CHP medyasının misyonunu ortaya koyarken meselenin sadece Diyanet İşleri Başkanlığı olmadığı da açığa çıktı.

        Hadis'i Şerif çarpıtılarak açıkça dini değerler ve peygamberimiz hedef alındı.

        CHP medyasının bu skandalı sosyal medyada da büyük tepki çekti.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Sosyal konut projesi geliyor!
        Haberler Güncel Ekrem İmamoğlu Diyanet'i hedef aldı CHP medyası 'hadis'i malzeme yaptı! Sizin derdiniz ne!
            SON DAKİKA