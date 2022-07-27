Ekrem İmamoğlu Diyanet'i hedef aldı CHP medyası 'hadis'i malzeme yaptı! Sizin derdiniz ne!

CHP MEDYASI HAREKETE GEÇTİ

Ekrem İmamoğlu'nun Diyanet İşleri Başkanını hedef almasının ardından CHP medyası da eş zamanlı olarak harekete geçti.

Din İşleri Yüksek Kurulu'nun 1 hafta önce resmi sosyal medya hesabından fetva hattına gelen bir soruya yanıt verdi.

Din İşleri Yüksek Kurulu, fetva hattına gelen "Ticarette kar haddi var mıdır?" sorusu üzerine verdiği yanıtta, "İslam dini, alım satım akitlerinde kesin bir kâr haddi koymamış, bunu piyasa şartlarına bırakmıştır. Konuyla ilgili olarak Allah Resûlü (s.a.s.), fiyatlar artmaya başladığında kendisinden bu duruma müdahale etmesi istendiğinde şöyle buyurmuştur: "Şüphe yok ki, fiyatları tayin eden, darlık ve bolluk veren, rızıklandıran ancak Allah'tır. Ben sizden herhangi birinin malına ve canına yapmış olduğum bir haksızlık sebebiyle o kimsenin hakkını benden ister olduğu halde, Rabbime kavuşmak istemem." ifadelerini kullandı.

HADİSİ MALZEME YAPTILAR

CHP'nin yayın organı Cumhuriyet gazetesi Din İşleri Yüksek Kurulu'nun Hadis'i Şerif'e dayandırarak verdiği bu cevabı çarpıtarak manşetine taşıdı.