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    • 27.02.2023 08:59
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    Yeni Kabine toplantısı ne zaman? Başkan Erdoğan açıklayacak! 27 Şubat 2023 Kabine Toplantısı kararları neler? EYT, kadro, deprem...

    Kabine Toplantısı ne zaman sorusu merak ediliyor. Cumhurbaşkanlığı kabinesi her 15 güne bir toplanarak kritik konuları ele alıyor. Son toplantı 14 Şubat'ta gerçekleştirildi. Kahramanmaraş merkezli depremlerin neden olduğu yıkım toplantının gündemindeydi. Peki, 27 Şubat 2023 Kabine Toplantısı kararları neler? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Yeni Kabine toplantısı ne zaman?

    Kabin Toplantısı kararları ve tarihi hakkında araştırmalar hızlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Kabine'de bir dizi konu ele alınarak kritik kararlar veriliyor. 6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen iki depremin etkilediği 10 ilde alınacak tedbirler, 14 Şubat tarihli toplantıda görüşülmüştü. İşte detaylar...

    YENİ KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yeni Kabine toplantısının 27 Şubat Pazartesi gerçekleşmesi bekleniyor. Ancak konu hakkında resmi açıklama henüz yapılmadı. Masada yer alması beklenen konular Kahramanmaraş ve Hatay depremleri.

    KABİNE TOPLANTISI GÜNDEMİNDE NE OLACAK?

    Kabine gündeminde EYT, borç yapılandırmanın yanında baş konulardan birinin ise deprem konusunun olacağı bekleniyor.

        SON KABİNE TOPLANTISI KARARLARI

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, hasar tespiti biten her yerde derhal inşaat çalışmalarına geçeceklerini ifade ederek, "Mevcut duruma göre, mart başı itibarıyla 30 bin konutun inşasına hemen başlayabiliyoruz. Amacımız bir yıl içinde deprem bölgesinin tamamındaki konut ihtiyacını çözecek sayıda kaliteli ve güvenli yapının inşasını tamamlamaktır" dedi.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan AFAD Koordinasyon Merkezi'nde yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından özetle şunları söyledi:

        "Ailelerini deprem bölgesi dışındaki illere kendi araçlarıyla götüren vatandaşlarımızın yakıt masraflarını karşılıyoruz. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın yakınlarına acil ihtiyaçları için 100 bin lira nakdi yardımda bulunuyoruz. Önümüzdeki günlerde ilave destekler de yapacağız. Bankacılık sektörümüz, Hazine ve Maliye Bakanlığımızın öncülüğünde 2022 yılı karlarının yüzde itibarıyla belli bir oranını şu an 50 milyar lira civarında, dayanışma paketi olarak depreme tahsis ettiler. Bu meblağ depremzedeler için yapılacak çalışmalarda kullanılacaktır. Ayrıca, bölgedeki işletmelere yönelik ilave kredi garanti fonu kefaleti kaynaklar hazırlanmıştır. Deprem bölgemizdeki illerde ilan edilen ve vergi ertelemelerinden bankacılığa kadar pek çok unsuru içeren mücbir sebep halinden yaklaşık 638 bin mükellefimiz yararlanacaktır."

        Erdoğan Erdoğan açıklamalarının devamında, şu ifadeleri kullandı: "Kademeli olarak birkaç ay içinde fay hatlarının uzağında inşa edeceğimiz tüm konutların yapımına geçilmiş olacaktır. Amacımız 1 yıl içinde deprem bölgesinin tamamındaki konut ihtiyacını çözecek sayıda kaliteli ve güvenli yapının inşasını tamamlamaktır. Bu sürede çadır konteyner ve prefabrik yapılarla yurtlarla otel odaları kamu misafirhaneleriyle ve diğer illerimizdeki kiralık konutlarla depremzedelerin geçici barınma ihtiyaçlarına cevap vermeyi planlıyoruz. Yapılacak analizlere göre, yerinde ihya edilebilecekleri yerinde başka yere taşınması gerekenleri uygun alanlarda inşa edeceğimiz konutlarla inşallah depremin yol açtığı yıkımları tümüyle telafi edeceğiz."

        MECLİS NE ZAMAN AÇILACAK, TOPLANACAK?

        Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş depremi sonrası araya girmişti. Meclisin yeniden toplanacağı tarih belli oldu. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş TBMM'de çalışmalara 28 Şubat'a kadar ara verildiğini ve 28 Şubat'ta meclisin açılacağını duyurdu.
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        Haberler Güncel Yeni Kabine toplantısı ne zaman? Başkan Erdoğan açıklayacak! 27 Şubat 2023 Kabine Toplantısı kararları neler? EYT, kadro, deprem...
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