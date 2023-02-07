Sosyal medya provokatörlerinin hesabı kesildi! 4 kişiden 3'ü tutuklandı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, enkaz altında kalanlara sağ ulaşmak ve kurtarmak için hummalı bir çalışma yapıldığını belirtti.
Devletin bütün imkan ve kabiliyetini seferber ettiğini, milletin de her türlü destek için seferber olduğunu kaydeden Bozdağ, "Milletimiz ve devletimiz seferber olmuşken, yalan, iftira ve çarpıtma yapan ahlak ve şeref yoksunlarını kınıyorum. Bu yalan, iftira ve çarpıtmaları yapanlar ve yayanlar hakkında Cumhuriyet Başsavcılıkları adli süreçleri işletmektedir." ifadelerini kullandı.
SAVCILIK SORGULARININ ARDINDAN NÖBETÇİ HAKİMLİĞE SEVK EDİLEN 3 KİŞİDEN 2'Sİ TUTUKLANDI
İstanbul'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkaz altında kalanları internet üzerinden arayarak kandırdıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yürüttükleri sanal devriye kapsamında bazı kişilerin bir sosyal medya platformunda, depremzedeleri telefonla arayarak dalga geçtikleri konuşmaları paylaştıklarını tespit etti.
Ekipler, düzenlenen eş zamanlı operasyonla, kimliklerini belirledikleri şüpheli Yunus S. ve Hayati T. Ö. ile 18 yaşından küçük M.B'yi bulundukları adreslerde yakaladı.
Operasyon kapsamında 2 cep telefonu ve 1 bilgisayara el konuldu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.B, Kartal'daki Anadolu Adliyesine sevk edildi.