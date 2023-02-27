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    • 27.02.2023 15:15
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    • 27.02.2023 15:27
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    Kahramanmaraş'taki deprem sonrası TOKİ binalarının dayanıklılığı gündem olmuştu! İzmir Karabağlar'da CHP'li Başkan TOKİ projelerini iptal etti

    Kahramanmaraş merkezli depremde 11 il birden felaketi yaşamış tüm binalar yerle bir olmuştu. Ancak söz konusu yerlerde TOKİ’nin binalarında tek bir çatlak bile saptanmadı. Türkiye’nin gözü kentsel dönüşüme ve TOKİ binalarına çevrilmişken İzmir’de CHP’li Karabağlar’da TOKİ’nin depreme dayanıklı konut çalışması Başkan Muhittin Selvitopu tarafından iptal edildi.

    CHP’li Başkan TOKİ projelerini iptal etti

    Karabağlar ilçesi Uzundere Mahallesi'nde bulunan ve belediye tarafından bir bölümü İzmir Demokrasi Üniversitesi'ne tahsis edilen alan, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nca (TOKİ) 2019 yılında konut yapılmak istendi ancak iddiaya göre Karabağlar Belediye Başkanı CHP'li Muhittin Selvitopu buna karşı çıktı.

    Kampüs alanı içerisine yapılacak olan TOKİ konutlarının planları iptal edilirken, CHP'li Selvitopu arazinin tamamının üniversiteye ayrılmasını istedi. O dönem TOKİ'ye ait olan 80 hektarlık alanın tamamına konut yapılacakken, AK Partili ve CHP'li meclis üyelerinin kararı ile 35 hektarlık bir alana üniversite yapılmasının talep edildiğini hatırlatan vatandaşlar, sonradan CHP'li Selvitopu ve milletvekillerinin çark ederek konut yapımına karşı kampanya başlattıklarını ve sürekli mahkemeye çeşitli itirazlarda bulunduğunu öne sürdü.

    'DAR GELİRLİ VATANDAŞLARA AYRILDI'
    CHP Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu'nun kararına tepki gösteren TOKİ hak sahiplerinden Alişan İnal, "20 ay önce TOKİ'nin Karabağlar'a dar gelirli vatandaşlar için yapacağı konutların kura çekimine başvurduk. Karabağlar sınırları içerisinde bu projeye tam 30 bin aile başvurdu. Normal şartlarda TOKİ'ye ait olan 80 hektarlık alanın tamamına konut yapılacaktı, fakat AK Partili ve CHP'li meclis üyelerinin kararıyla alanın bir bölümüne bir üniversite yapılması için TOKİ'den talep edildi. TOKİ bu talebe olumlu karşılık verdi ve 35 hektarlık alanın üniversite, geri kalan alanı ise biz dar gelirli vatandaşların konutları için ayırdı. Projenin ihalesi yapıldıktan sonra bir anda ne olduysa Karabağlar Belediye Başkanı ve bazı CHP'li milletvekilleri zaten konut yapılacağı belli olan alana konut yapılmasına karşıyız, diye bir kampanya başlattı ve sürekli mahkemeye itiraz ederek sürecin bu günlere kadar uzamasına sebep oldu. Bu süreçte biz hayatında hiç ev sahibi olamamış ve normal şartlarda ev sahibi olamayacak, TOKİ'den kira öder gibi kendi evinde oturma hayali kuran dar gelirli engelli şehit ve gazi yakını aileler mağdur edildi ve hala edilmeye devam ediyor" diye konuştu.

        'BİZ NASIL EV SAHİBİ OLACAĞIZ'
        Başkan Selvitopu'nu uzlaşmaya davet eden İnal, "Bizim yerinde dönüştürecek bir arazimiz yok, biz nasıl ev sahibi olacağız? Defalarca görüşme ve sorunlarımızı aktarma isteklerimizi neden geri çeviriyorsunuz? Sürekli itiraz edip süreci durdurmaya çalıştığınız için hepimizin çok istediği üniversite inşaatı da aksıyor bunun farkında mısınız? Bizi yandaş ilan ettiniz, bizim dar gelirli olmadığımızı aksine zengin olduğumuzu iddia ettiniz, biz bu iddiaların hepsinin aksini kanıtlamaya hazırız, Peki, sizin bizimle yüzleşmeye cesaretiniz var mı? Gelin bu inattan vazgeçin, biz Karabağlar insanlarının dar gelirli vatandaşların şehit, gazi yakını hak sahiplerinin engelli vatandaşlarının ev sahibi olma hayalleriyle oynamayın" açıklamasında bulundu.

        TOKİ BİNALARI NEDEN YIKILMADI?

        Deprem felaketinde TOKİ'nin yaptığı konutlar ayakta kalmayı başlardı. Bu binalar içerisinde okul, cami, kreş gibi sosyal alanlar da zarar görmedi. Uzmanlar, TOKİ binalarının yıkılmamasının nedeninin kullanılan radye temel sistemi olduğunu söylüyor.

        TOKİ'nin kullandığı sistemde tünel kalıp da kullanılıyor. Bütün taşıyıcı sistem perde duvarlardan oluşuyor. Tünel kalıp olduğunda bir binanın yıkılmasının zor olduğunu uzmanlar dile getiriyor.

            Konutlarda, radye temel, tünel kalıp taşıyıcı sistem ve yüksek beton dayanımı gibi depreme karşı üretilen çözümler dolayısıyla oluşan sarsıntı ve hasar en aza indirilmiş oluyor.

            RADYE TEMEL NEDİR?

            Radye temel inşaat sektöründe binaların temelleri için kullanılan bir kavramdır. Burada devreye radye temel dayanıklılığı ve özellikleri girmektedir. Yani radye temel, binadan gelen yüklerin zemine yüzeysel bir biçimde yayılmasını sağlıyor. Radye temel, genelde zeminin emniyetli taşıma gücünün düşük olduğu durumlarda "münferit sömeller ile yapılan temel, yüzey alan hesaplarının binanın mimari alanının yarısından fazlasını işgal ettiği zaman" düşünülürler. Bu durumda çok büyük ihtimalle radye temel diğer sistemden daha ekonomik olur.
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            Haberler Güncel Kahramanmaraş'taki deprem sonrası TOKİ binalarının dayanıklılığı gündem olmuştu! İzmir Karabağlar'da CHP'li Başkan TOKİ projelerini iptal etti
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