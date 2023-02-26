TİP’li Barış Atay ve Ahmet Şık’tan Kadıköy’de provokasyon! Polis ekipleri müdahale etti

Hükümete tehditler savuran Atay, "Bu enkazın altından kalkamayacak hükümet" ifadelerini kullandı.

BARAJ PATLADI YALANINI YAYANLARDAN BİRİYDİ

"Hatay'da baraj patladı" yalanını katıldığı canlı yayınlarla yayanlardan birisi de TİP'li Barış Atay'dı. İddia sonrası bölgede panik yaşanırken, güvenlik güçleri iddianın yalan olduğunu anonslarla duyurmuştu. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci de A Haber yayınına bağlanarak iddiaların yalan olduğunu söylerken, "Deprem bölgesindeki baraj ve göletlerimiz anlık olarak takip edilmektedir." ifadelerini kullanmıştı.