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    • Güncel
    • 26.02.2023 23:33
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    • 26.02.2023 23:37
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    TİP’li Barış Atay ve Ahmet Şık’tan Kadıköy’de provokasyon! Polis ekipleri müdahale etti

    Türkiye İşçi Partisi milletvekilleri Barış Atay ve Ahmet Şık, Kadıköy’de izinsiz basın açıklaması yapmak istedi. Polisin tüm uyarılarına rağmen halkı provoke etmek isteyen Barış Atay ve Ahmet Şık ile beraberindekiler hükümete, emniyet güçlerine iftira atmak istediler. Tüm bu yaşananların ardından polis ekipleri TİP’li isimlere müdahale etti. Söz konusu Barış Atay, Kahramanmaraş merkezli depremin yaşandığı ilk günlerde Hatay’da baraj patladı yalanını canlı yayınlara katılıp yaymaya çalışmıştı.

    TİP’li Barış Atay ve Ahmet Şık’tan provokasyon!

    TİP vekilleri Ahmet Şık ile Barış Atay, Kadıköy'de kaymakamlık izni olmadan basın açıklamasında bulunmak istedi. Bir grup partiliyi çevresinde toplayan vekillere polis ekiplerince uyarıda bulunuldu.

    Emniyet güçleri "Yaptığınız eylem kaymakamlık makamınca yasaklanmıştır. Derhal dağılın dağılmazsanız polis müdahale edecektir." ikazında bulundu.

    POLİSE İFTİRA ATIP HÜKÜMETİ TEHDİT ETTİ

    "Bu kadar polis Antakya'da yok" diyerek haftalardır gece gündüz demeden bölgede görev yapan emniyet güçlerine iftira atan Atay, "Bu dayanışma eylemine devam edeceğiz" dedi.

        Hükümete tehditler savuran Atay, "Bu enkazın altından kalkamayacak hükümet" ifadelerini kullandı.

        BARAJ PATLADI YALANINI YAYANLARDAN BİRİYDİ
        "Hatay'da baraj patladı"         yalanını katıldığı canlı yayınlarla yayanlardan birisi de TİP'li Barış Atay'dı. İddia sonrası bölgede panik yaşanırken, güvenlik güçleri iddianın yalan olduğunu anonslarla duyurmuştu. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci de A Haber yayınına bağlanarak iddiaların yalan olduğunu söylerken, "Deprem bölgesindeki baraj ve göletlerimiz anlık olarak takip edilmektedir." ifadelerini kullanmıştı.

        POLİSTEN MÜDAHALE
        Bu sırada ikazlarını sürdüren polis ekipleri, dağılmayan partililere müdahalede bulundu.
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        Haberler Güncel TİP’li Barış Atay ve Ahmet Şık’tan Kadıköy’de provokasyon! Polis ekipleri müdahale etti
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