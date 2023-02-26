TİP’li Barış Atay ve Ahmet Şık’tan Kadıköy’de provokasyon! Polis ekipleri müdahale etti

TİP vekilleri Ahmet Şık ile Barış Atay, Kadıköy'de kaymakamlık izni olmadan basın açıklamasında bulunmak istedi. Bir grup partiliyi çevresinde toplayan vekillere polis ekiplerince uyarıda bulunuldu.
Emniyet güçleri "Yaptığınız eylem kaymakamlık makamınca yasaklanmıştır. Derhal dağılın dağılmazsanız polis müdahale edecektir." ikazında bulundu.
POLİSE İFTİRA ATIP HÜKÜMETİ TEHDİT ETTİ
"Bu kadar polis Antakya'da yok" diyerek haftalardır gece gündüz demeden bölgede görev yapan emniyet güçlerine iftira atan Atay, "Bu dayanışma eylemine devam edeceğiz" dedi.