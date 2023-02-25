Aksaray Valiliği'nden 'Hasan Dağı' açıklaması: Volkanik hareketlilik yok

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; saat 13.27'de merkez üssü Bor ilçesi olan, yerin 7 kilometre derinliğinde 5.3 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından Aksaray Valiliği Hasan Dağı ile ilgili bir açıklama yayımladı.

ANLIK OLARAK TAKİP

Valilik tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Aynı bölgede meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremden sonra TÜBİTAK kapsamında desteklenen proje ve AFAD desteği ile Hasan Dağı ve TGFZ (Tuz Gölü Fay Zonu) toplam 5 GPS istasyonu ve farklı sensörlerle birlikte Hasan Dağı anlık olarak takip edilmektedir.