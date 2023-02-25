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    • Haberler
    • 25.02.2023 19:59
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    • 25.02.2023 19:59
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    Aksaray Valiliği'nden 'Hasan Dağı' açıklaması: Volkanik hareketlilik yok

    Niğde Bor merkezli meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki deprem Aksaray’da da hissedildi. Depremin ardından sosyal medyada Hasan Dağı'nda volkanik harketlilik yaşandığı öne sürüldü. Aksaray Valiliği'nce yapılan açıklamada, dağdaki sensörlerde herhangi bir volkanik hareketlilik olmadığı bildirildi.

    AJANSLAR
    Hasan Dağı’nda volkanik hareketlilik yok

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; saat 13.27'de merkez üssü Bor ilçesi olan, yerin 7 kilometre derinliğinde 5.3 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından Aksaray Valiliği Hasan Dağı ile ilgili bir açıklama yayımladı.

    ANLIK OLARAK TAKİP
    Valilik tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:
    "Aynı bölgede meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremden sonra TÜBİTAK kapsamında desteklenen proje ve AFAD desteği ile Hasan Dağı ve TGFZ (Tuz Gölü Fay Zonu) toplam 5 GPS istasyonu ve farklı sensörlerle birlikte Hasan Dağı anlık olarak takip edilmektedir.

    OLUMSUZ DURUM SÖZ KONUSU DEĞİL
    25 Şubat 2023 tarihinde Niğde Bor'da meydana gelen depremde Hasan Dağı'nda bulunan istasyonlar tarafından da kaydedilmiştir. Mevcut bulgular ışığında şu anda volkanik hareketlilik ile ilgili tarafımıza ulaşan olumsuz bir durum söz konusu değildir.

    ARAMA TARAMA TAMAMLANDI
    Ayrıca, meydana gelen depremin ardından ekiplerimiz, ilimiz genelinde alan tarama faaliyetlerini tamamlamış olup, herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır."
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        Haberler Haberler Aksaray Valiliği'nden 'Hasan Dağı' açıklaması: Volkanik hareketlilik yok
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