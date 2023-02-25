Adıyaman'da 'deprem' soruşturması! Yıkılan binayı inşa eden şirketin 2 yetkilisi tutuklandı

Türkiye, 6 Şubat 2023'te asrın felaketini yaşadı. Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,7 ve 7,6'lık depremler 11 ilde yıkıma neden oldu. 44 binden fazla vatandaşımız yaşamını yitirdi.



Devlet, milleti ile el ele verip yaralarını sararken bir yandan da yıkımlarda sorumluluğu bulunanlar için adli süreç başlatıldı.