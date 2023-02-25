Adıyaman'da 'deprem' soruşturması! Yıkılan binayı inşa eden şirketin 2 yetkilisi tutuklandı

Türkiye, 6 Şubat 2023'te asrın felaketini yaşadı. Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,7 ve 7,6'lık depremler 11 ilde yıkıma neden oldu. 44 binden fazla vatandaşımız yaşamını yitirdi.
Devlet, milleti ile el ele verip yaralarını sararken bir yandan da yıkımlarda sorumluluğu bulunanlar için adli süreç başlatıldı.
ADIYAMAN'DA DEPREM SORUŞTURMASI
Bu kapsamda Adıyaman'da yıkılan bir binayı inşa eden şirketin 2 yetkilisi tutuklandı.
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depemlerde 11 ilde yıkılan binalara ilişkin soruşturmalar sürüyor.
TUTUKLANDILAR
Bu kapsamda, Adıyaman'da yıkılan ve 10'dan fazla kişinin hayatını kaybettiği "2 Pusula İnşaat LTD ŞTİ"nin yetkilileri Nevzat Bozan ile Orhan Bilgiç, Adıyaman il merkezinde gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri ardından adliyeye sevk edilen Bozan ve Bilgiç, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.