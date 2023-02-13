Kızılay Başkanı Kerem Kınık asrın felaketini A Haber canlı yayınında anlattı: 9 saat arayla 2 bin Hiroşima atom bombası...

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki 9 saat aralıklı iki deprem 10 ilde büyük bir yıkıma yol açtı. Asrın felaketinde şu ana kadar 31 bin 643 kişi hayatını kaybetti.
KIZILAY BAŞKANI A HABER'DE ANLATTI: "2 BİN HİROŞİMA BOMBASI YEDİK"
Devlet vatandaşın yaralarını sarmak için topyekün bir mücadeleye girişti. Sahadaki son durumu A Haber canlı yayınında anlatan Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık anlattı.
Kınık, 155 yıllık tarihlerinde böylesine bir afet yaşamadıklarını belirtip, "Hiroşima'ya atılan atom bombası ile kıyaslanıyor. 2 bin tane Hiroşima bombası yedik 9 saat arayla." diye konuştu.
"GÜNLÜK 2.5 MİLYONU AŞKIN KİŞİYE 3 ÖĞÜN YEMEK VERİYORUZ"
Kınık'ın açıklamalarından öne çıkanlar ise şöyle: "Türkiye genelinde beslenme kümesinden sorumluyuz. Günlük ulaştığımız, düzenli beslenme hizmeti verdiğimiz kişi sayısı 2.5 milyonu aştı. Sabah kahvaltısı, öğle ve akşam yemeği… arada verdiğimiz ikram ve kumanyaları dahil etmiyorum. 10 ilde 520 noktadayız. Yaklaşık 6 bin Kızılaycı ile sahadayız. Dev bir beslenme seferberliğindeyiz. Bakanlıklarımız, TSK ve polisimiz STK'larla birlikte büyük bir seferberlik halindeyiz.