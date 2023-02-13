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    • Güncel
    • 13.02.2023 21:40
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    • 13.02.2023 21:50
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    Kızılay Başkanı Kerem Kınık asrın felaketini A Haber canlı yayınında anlattı: 9 saat arayla 2 bin Hiroşima atom bombası...

    Kahramanmaraş'ta yaşanan asrın felaketi, 10 ili adeta yerle bir ederken 13,5 milyon kişiyi etkiledi. Bölgede yayınlarını sürdüren A Haber ekibi canlı yayınına bağlanan Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, tarihte böyle bir afet yaşamadıklarını ifade ederek "Hiroşima'ya atılan atom bombası ile kıyaslanıyor. 2 bin tane Hiroşima bombası yedik 9 saat arayla." diye konuştu.

    9 saat arayla 2 bin Hiroşima atom bombası...

    Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki 9 saat aralıklı iki deprem 10 ilde büyük bir yıkıma yol açtı. Asrın felaketinde şu ana kadar 31 bin 643 kişi hayatını kaybetti.

    KIZILAY BAŞKANI A HABER'DE ANLATTI: "2 BİN HİROŞİMA BOMBASI YEDİK"
    Devlet vatandaşın yaralarını sarmak için topyekün bir mücadeleye girişti. Sahadaki son durumu A Haber canlı yayınında anlatan Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık anlattı.

    Kınık, 155 yıllık tarihlerinde böylesine bir afet yaşamadıklarını belirtip, "Hiroşima'ya atılan atom bombası ile kıyaslanıyor. 2 bin tane Hiroşima bombası yedik 9 saat arayla." diye konuştu.

    "GÜNLÜK 2.5 MİLYONU AŞKIN KİŞİYE 3 ÖĞÜN YEMEK VERİYORUZ"
    Kınık'ın açıklamalarından öne çıkanlar ise şöyle: "Türkiye genelinde beslenme kümesinden sorumluyuz. Günlük ulaştığımız, düzenli beslenme hizmeti verdiğimiz kişi sayısı 2.5 milyonu aştı. Sabah kahvaltısı, öğle ve akşam yemeği… arada verdiğimiz ikram ve kumanyaları dahil etmiyorum. 10 ilde 520 noktadayız. Yaklaşık 6 bin Kızılaycı ile sahadayız. Dev bir beslenme seferberliğindeyiz. Bakanlıklarımız, TSK ve polisimiz STK'larla birlikte büyük bir seferberlik halindeyiz.

        "ÇOK BÜYÜK BİR DARBEYLE SARSILDIK"
        Operasyonel olarak sunulan hizmetlerin yarısını sunuyoruz. Kan ve insani yardım hizmetlerimiz de devam ediyor. İhtiyaç sahiplerine yetişmek için Kızılay Lojistik bu anlamda çalışıyor. AFAD'a barınma desteği veriyoruz. Çadır kurulması ve gıda desteği veriyoruz. Eksik olan yerde birbirimizi tamamlıyoruz. Türkiye'den ve dünyadan buraya yardım yağıyor. İnsanlığın büyük bir savaşını çabasını görüyoruz. O kadar geniş bir alan, büyük bir yıkım, büyük bir nüfus ki birden gelen öyle büyük bir darbeyle sarsıldık ki fiziksel boyutları olduğu gibi psikolojik boyutları da var. Kızılay'ımızın doktor ve hemşireleri sahaya çıkıyor. Sağlık Bakanlığımıza destek verecek ve hizmet sunacağız.

        BÖLGEDE ACİL İHTİYAÇLAR NELER?
        Su, hijyen, halk sağlığı temelinde ciddi sorunlar var. Altyapı sorunlarından dolayı büyük bir kısma su verilemiyor. Tuvalet ihtiyaçları için ciddi çaba sarf ediliyor. Barınma hizmetleri ve buna bağlı destek hizmetlerinin sorumluluğu AFAD'da biz de onlara destek veriyoruz.

        Ayakta kalmış vilayetlerimizin içindeki ya da dışındaki işçi şantiyelerindeki mobil tuvaletler olabilir. Hızlı imalat olabilir. Çünkü o kadar çok sayıda ihtiyacımız var ki 13.5 milyon insan etkilendi. Evleri sağlam olan insanlar afetzede olmuş evlerine giremiyorlar. Sahaya ne kadar mobilize olabilirsek o kadar iyi. AFAD'a başvurabilir ya da 168 numaralı Kızılay Çağrı Merkezine kapasite talepleri iletilebilir.

        "155 YILLIK TARİHİMİZDE BÖYLE BİR AFET GÖRMEDİK"
        155 yıllık tarihimizde böyle bir afet görmedik. Hiroşima ile kıyaslanıyor. 30 katrilyon jul'lük, 2 bin hiroşima bombası yedik. Pınarcık ile Elbistan 9 saat arayla gördük. Büyük oranda yıkım... Antakya Hatay'da daha fazla oldu. Mısır'da insanlar sokağa çıkmışlar. 1.5 milyon kilometre kare alanda büyük bir darbe yedik. 1. Cihan Harbi'ndeki insan kaybıyla kıyaslayabiliriz. Doğal gaz şebekelerini, içe su hatlarını kamu binalarını... Kızılaycılarımız şehit oldu, yakınları enkaz altında kaldı. Bizim bu bölgedeki kapasitemiz enkaz altında kaldı. Büyük oranda tekrar ayağa kalkmaya çalışıyoruz.

            "YOLUMUZ UZUN ALLAH YARDIMCIMIZ OLSUN"
            Hatay Şube Başkanımız annesiyle beraber 15'e yakın akrabasını defnetti. Burada acısını bağrına gömen ne kadar insan varsa sahada. Moralimizi yüksek tutmamız lazım. Vereceğimiz bir dua takdir mesajı motivasyonları artıracaktır. Allah yardımcımız olsun yolumuz uzun."

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            Haberler Güncel Kızılay Başkanı Kerem Kınık asrın felaketini A Haber canlı yayınında anlattı: 9 saat arayla 2 bin Hiroşima atom bombası...
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