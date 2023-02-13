Kızılay Başkanı Kerem Kınık asrın felaketini A Haber canlı yayınında anlattı: 9 saat arayla 2 bin Hiroşima atom bombası...

BÖLGEDE ACİL İHTİYAÇLAR NELER?

Su, hijyen, halk sağlığı temelinde ciddi sorunlar var. Altyapı sorunlarından dolayı büyük bir kısma su verilemiyor. Tuvalet ihtiyaçları için ciddi çaba sarf ediliyor. Barınma hizmetleri ve buna bağlı destek hizmetlerinin sorumluluğu AFAD'da biz de onlara destek veriyoruz.

Ayakta kalmış vilayetlerimizin içindeki ya da dışındaki işçi şantiyelerindeki mobil tuvaletler olabilir. Hızlı imalat olabilir. Çünkü o kadar çok sayıda ihtiyacımız var ki 13.5 milyon insan etkilendi. Evleri sağlam olan insanlar afetzede olmuş evlerine giremiyorlar. Sahaya ne kadar mobilize olabilirsek o kadar iyi. AFAD'a başvurabilir ya da 168 numaralı Kızılay Çağrı Merkezine kapasite talepleri iletilebilir.