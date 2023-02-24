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    • 24.02.2023 22:17
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    • 24.02.2023 22:32
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    Asrın felaketinde ölü sayısı 44 bin 218'e yükseldi! Kahramanmaraş merkezli depremlerde acı haber

    Son dakika haberine göre Kahramanmaraş merkezli meydana gelen çifte depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 44 bin 218'e yükseldi. Depremlerin ardından 9 bin 136 artçı deprem meydana geldiği de açıklandı.

    takvim.com.tr
    Asrın felaketinde acı haber! Kayıplar artıyor

    Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı 44 bin 218'e yükseldi.

    Son duruma ilişkin yapılan açıklama şu şekilde:
    06.02.2023 tarihinde Kahramanmaraş ili Pazarcık merkezli 7.7 büyüklüğünde ve Elbistan Merkezli 7.6 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmiştir. Depremlerin ardından 9.136 artçı deprem meydana gelmiştir.

    Alınan son bilgilere göre Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde toplam 44.218 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir.

    Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ'dan toplam 528.146 vatandaşımız tahliye edilmiştir.

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    Haberler Güncel Asrın felaketinde ölü sayısı 44 bin 218'e yükseldi! Kahramanmaraş merkezli depremlerde acı haber
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