HAVA DURUMU | Meteoroloji haritayı yayınladı gün gün uyardı! Hafta sonu plan yapanlar dikkat! Hava sıcaklığı... | 25 Şubat - 1 Mart

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren Edirne, Kırklareli ve Çanakkale çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgârın, bölgenin batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

EDİRNE 7°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren hafif sağanak yağışlı

İSTANBUL 7°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ 5°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren hafif sağanak yağışlı

KOCAELİ 8°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu