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    • Güncel
    • 24.02.2023 23:33
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    • 24.02.2023 23:33
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    HAVA DURUMU | Meteoroloji haritayı yayınladı gün gün uyardı! Hafta sonu plan yapanlar dikkat! Hava sıcaklığı... | 25 Şubat - 1 Mart

    Son dakika güncel hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlandı. Yapılan tahminlerde hafta sonu birçok ilde havanın açık ve güneşli olacağı belirtilirken, 5 günlük hava durumu raporunda ise salı ve çarşamba günleri için birçok ile kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte 5 günlük güncel hava durumu tahminleri...

    takvim.com.tr
    Meteoroloji uyardı! Hafta sonu plan yapanlar dikkat

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz kıyıları ile Edirne, Kırklareli ve Çanakkale çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.

    HAVA SICAKLIĞI: İç ve batı kesimlerde artmaya devam edeceği, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

    RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta, Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

    KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın, Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

    ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT: Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek yamaçlarda çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

    TÜRKİYE GENELİ İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

        MARMARA
        Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren Edirne, Kırklareli ve Çanakkale çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgârın, bölgenin batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

        EDİRNE 7°C, 19°C
        Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren hafif sağanak yağışlı

        İSTANBUL 7°C, 16°C
        Parçalı ve çok bulutlu

        KIRKLARELİ 5°C, 18°C
        Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren hafif sağanak yağışlı

        KOCAELİ 8°C, 20°C
        Parçalı ve çok bulutlu

        EGE
        Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren kıyı kesimlerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgârın, Kuzey Ege'de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

        A.KARAHİSAR 0°C, 15°C
        Parçalı bulutlu

        DENİZLİ 5°C, 18°C
        Parçalı bulutlu

        İZMİR 10°C, 19°C
        Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren hafif sağanak yağışlı

        MUĞLA 3°C, 16°C
        Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren hafif sağanak yağışlı

        AKDENİZ
        Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren Batı Akdeniz kıyılarının hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

        ADANA 6°C, 21°C
        Parçalı bulutlu

        ANTALYA 10°C, 18°C
        Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren hafif sağanak yağışlı

        HATAY 8°C, 19°C
        Parçalı bulutlu

        K.MARAŞ 5°C, 17°C
        Parçalı bulutlu

            İÇ ANADOLU
            Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte bölgenin kuzeydoğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.

            ANKARA 3°C, 15°C
            Parçalı bulutlu

            ESKİŞEHİR 1°C, 16°C
            Parçalı bulutlu

            KONYA 1°C, 15°C
            Parçalı bulutlu

            SİVAS -6°C, 7°C
            Parçalı bulutlu

            BATI KARADENİZ
            Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

            BOLU 1°C, 16°C
            Parçalı bulutlu

            DÜZCE 5°C, 22°C
            Parçalı bulutlu

            KASTAMONU 3°C, 17°C
            Parçalı bulutlu

            ZONGULDAK 9°C, 18°C
            Parçalı bulutlu

            ORTA ve DOĞU KARADENİZ
            Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

            AMASYA 1°C, 17°C
            Parçalı bulutlu

            SAMSUN 16°C, 21°C
            Parçalı bulutlu

            TOKAT 1°C, 12°C
            Parçalı bulutlu

            TRABZON 6°C, 15°C
            Parçalı bulutlu

            DOĞU ANADOLU
            Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

            ELAZIĞ -1°C, 11°C
            Parçalı bulutlu

            ERZURUM -15°C, 3°C
            Parçalı ve çok bulutlu

            KARS -13°C, 4°C
            Parçalı ve çok bulutlu

            MALATYA -1°C, 11°C
            Parçalı bulutlu

                GÜNEYDOĞU ANADOLU
                Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

                ADIYAMAN 2°C, 16°C
                Parçalı ve çok bulutlu

                DİYARBAKIR 1°C, 14°C
                Parçalı ve çok bulutlu

                GAZİANTEP 3°C, 16°C
                Parçalı ve çok bulutlu

                ŞANLIURFA 6°C, 19°C
                Parçalı ve çok bulutlu

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