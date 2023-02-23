Son dakika: Tüm Kabine deprem bölgesinde! 17 Ağustos 1999 depreminde tek bakanın bölgede olmasıyla övünülmüştü

Bugün gelinen noktada maaşların ödenmesinde bir aksama olmadığı gibi, deprem bölgesindeki memurların maaşları vaktinden önce ödendi.

85 SAATTE İKİ DEFA GİTMİŞTİ

Dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, deprem bölgesinde devletin hizmet ettiğini anlatmak için, o dönem Bayındırlık ve İskan Bakanı olan ve bugün İyi Parti Milletvekili olan Koray Aydın'ı göstererek, "Bayındırlık Bakanı buraya ikinci defa geliyor.