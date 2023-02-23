Son dakika: Tüm Kabine deprem bölgesinde! 17 Ağustos 1999 depreminde tek bakanın bölgede olmasıyla övünülmüştü

Devlet, asrın felaketinin açtığı ağır yaraları sarmak için ilk andan itibaren sahaya sürdüğü tüm gücünü sarf etmeyi sürdürüyor.
DEPREM PARALARI MAAŞA
1999 Marmara Depremi ile ilgili en çarpıcı gerçek Mehmet Ali Birand'ın hazırlayıp sunduğu 32. Gün programında dile getirilmişti.
Birand'ın belgeselinde deprem sonrası Bülent Ecevit'in "uyandırılmaya kıyılamadığı" anlatılıyor.
Deprem afeti için toplanan nakdi yardımların memur maaşlarını ödemede kullanılması da büyük sansasyona yaratmıştı.
Oysa 11 ilimizi derinden etkileyen asrın felaketinde devlet ilk andan itibaren olay yerindeydi.