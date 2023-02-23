Son dakika: Hatay'da salgın hastalıklara karşı mobil teyakkuz

SALGIN TEHDİDİNE YÖNELİK BULGU YOK

Konuya ilişkin bilgi veren Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nde görevli Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Umut Berberoğlu, salgın tehdidine yönelik henüz bulguya rastlamadıklarını ancak sevindirici olan bu gelişmenin rahatlatıcı unsur olmadığını bildirdi.

Berberoğlu, salgın yaşanmaması için teyakkuz halinde olduklarını vurgulayarak, "Olası salgın tehlikesine karşı kurumlar arası iletişimimizi artırarak önlemlerimizi artırıyoruz. Tedbirlerimizin yanında, her türlü iyileştirici faaliyetler de anbean devam ediyor. Su kalitesine yönelik gelen numunelerin analizini bakanlığımızla paylaşıyoruz. Bölgede klorlama işlemleri, tesisatta her türlü onarım faaliyeti devam ediyor. Klor tabletleri dağıtılıyor. Su şebekesinin ulaştırılmadığı yerlerde ise tankerlerle destek takviye yapılıyor" dedi.