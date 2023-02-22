Salgın hastalık riskine karşı İZCİ takipte! Deprem bölgesi anbean izleniyor

SALGIN HASTALIK SAPTANMADI

Bakanlık, ayrıca depremden en çok etkilenen bazı illerde elektrik kesintisi ve internet sorunları nedeniyle İZCİ'ye veri aktaramayan sağlık birimleri için de farklı bir izleme sistemi oluşturdu. Bu yolla da verilerin sisteme alınması sağlandı.

Bu kapsamda alınan veriler ve yapılan analizler sonucunda şu ana kadar herhangi bir bulaşıcı hastalık salgını saptanmadı.