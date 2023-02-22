Salgın hastalık riskine karşı İZCİ takipte! Deprem bölgesi anbean izleniyor

Sağlık Bakanlığı, deprem bölgelerinden salgın hastalık riskine karşı iletilen vaka bildirimleri ve analizleri erken uyarı sistemi "İZCİ" üzerinden anlık takip ediyor.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta yaşanan depremlerin ardından 10 ilde halk sağlığını korumaya dönük önlemleri devreye alan Bakanlık, bulaşıcı hastalık tehdidi açısından ön plana çıkan bağırsak enfeksiyonları, bulaşıcı sarılık, ateşli döküntülü hastalıklar, solunum yolu enfeksiyonları gibi risklere karşı halkın yoğun yaşadığı alanlarda tedbirler uyguluyor.
Bu kapsamda, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü öncülüğünde çadır kentlerde birinci basamak sağlık hizmetlerinin oluşturulması, toplu alanların dezenfekte edilmesi, kemirgen ve haşerelere karşı ilaçlanması, köylerde sağlık taramalarının yapılmasının yanı sıra su kaynaklarına yoğun klor verilmesi, bölgede farklı noktalardan su örneklerinin toplanması, şüpheli ishal vakalarının düzenli takip edilmesi, bölgeye kuduz ve tetanos aşılarının dağıtılması gibi çalışmalar aralıksız sürdürülüyor.
Depremlerden etkilenen il ve ilçelerde saha epidemiyologlarından oluşan ekipler, salgın hastalık riskine karşı numune toplayıp düzenli analiz ediyor.
ANALİZLER "İZCİ" SİSTEMİ ÜZERİNDEN İNCELENİYOR
Deprem bölgelerinden alınan bulaşıcı hastalık verileri ve yapılan analizler, Bakanlığın oluşabilecek salgınları izlemek amacıyla bir süre önce hayata geçirdiği bulaşıcı hastalık sürveyans ve erken uyarı sistemi "İZCİ" üzerinden anlık takip ediliyor.
Vaka bildirimlerinin elektronik ortamda anlık yüklenebildiği sistemle, bulaşıcı hastalıkların yayılımı takip edilerek tehdit oluşturan durumlarda gerekli koruma ve kontrol önlemlerinin alınması sağlanıyor.