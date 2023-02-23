Trafikte beyzbol sopalı dehşet! Önce camı kırdı sonra darbetmeye çalıştı





Olay, salı günü akşam saatlerinde Sefaköy Mahallesi'nde yaşandı. Okul servisi şoförü ile bir araç sürücüsü arasında yol verme tartışması çıktı. Tartışmada sürücü, kendisine küfrettiğini iddia ettiği servis şoförüne beyzbol sopasıyla saldırdı.