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    • Güncel
    • 23.02.2023 09:44
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    • 23.02.2023 09:44
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    Trafikte beyzbol sopalı dehşet! Önce camı kırdı sonra darbetmeye çalıştı

    İstanbul Küçükçekmece'de trafikte yaşanan tartışmada bir şahıs kendisine küfrettiğini iddia ettiği okul servisi şoförüne beyzbol sopası ile saldırdı. O anlar çevrede bulunanlar tarafından görüntülendi.

    Trafikte beyzbol sopalı dehşet

    Küçükçekmece'de bir sürücü, trafikte tartışırken kendisine küfrettiğini ileri sürdüğü okul servisi şoförüne beyzbol sopasıyla saldırdı. Sürücünün elindeki sopayla servis aracının camlarını kırması cep telefonu kamerasına yansıdı.



    Olay, salı günü akşam saatlerinde Sefaköy Mahallesi'nde yaşandı. Okul servisi şoförü ile bir araç sürücüsü arasında yol verme tartışması çıktı. Tartışmada sürücü, kendisine küfrettiğini iddia ettiği servis şoförüne beyzbol sopasıyla saldırdı.

    Sürücü beyzbol sopasıyla servis aracının camını kırıp, kapıyı açarak şoförü darbetmeye çalıştı. Çevredekilerin araya girmesiyle olay sonlandırılırken, iki taraf da polis merkezine giderek ifade verdi. Saldırı anları cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

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    Haberler Güncel Trafikte beyzbol sopalı dehşet! Önce camı kırdı sonra darbetmeye çalıştı
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