Melekler Takımı'nın hikayesinde kahreden detay: "İlk kez kar görmüşlerdi"

YİTİP GİDEN HAYATLAR

Kızlar Takımının en küçük oyuncusu Sahil Özberkman, henüz 11 yaşındaydı. O da annesiyle Adıyaman'a gelmişti. Annesi Esra Özberkman, okulun müdür yardımcısıydı.

Hem yetkili, hem de bir veli olarak kızı Sahil ile birlikte gelmişti. Anne, yaşanan büyük depremin ilk saatlerinde otel enkazından sağ olarak çıkarıldı. Enkazdan çıkar çıkmaz gözleri kızını ve diğer öğrencilerini aradı ama bulamadı.