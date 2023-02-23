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    Melekleri'n yıkılan hayalleri! Voleybol takımında oynayan 28 öğrenci İsias Oteli enkazında kurtarılamadı

    Türk Maarif Koleji’nin voleybol takımında oynayan 28 öğrenci, Kıbrıs’tan geldikleri Adıyaman’da İsias Oteli enkazında kurtarılamadı. ‘Melekler Takımı’ndan geriye ise acı hikayeleri kaldı. Aralarında doktor, ünlü bir voleybolcu ve dış hekimi olmak isteyen de vardı.

    Melekleri’n yıkılan hayalleri

    Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden voleybol turnuvasına katılmak için geldikleri Adıyaman'da depreme yakalanan Gazimağusa Türk Maarif Koleji öğrencilerinden geride ise acı dolu hikayeleri kaldı. Kızlar ve erkekler voleybol takımlarında oynayan 28 ortaokul öğrencisi, şampiyonluk maçları için Adıyaman'a gelmiş ve İsias Otelinin 1 ve 2'nci katlarındaki odalarına yerleşmişti. Bir çoğu ilk kez kar görmüştü. Heyecanla dışarıya çıkıp öğretmenlerinin gözetiminde kartopu oynadılar. Sabaha karşı gelen büyük sarsıntıyla yerle bir olan otel toplamda 65 kişiye mezar oldu. Yaşları 11 ila 15 arasında değişen öğrencilerin hayalleri de enkaz altında kaldı.



    LAVİN DİŞ HEKİMİ OLMAK İSTİYORDU
    Lavin Kalaycı, henüz 13 yaşındaydı. Derslerindeki başarısını voleybolda da ispat- lamış ve okul takımına girmişti. Heyecanla beklediği Türkiye'deki maçlara, anne- si Duygu Kalaycı ile birlikte geldi. Tek hayali yurt dışında okuyup başarılı bir diş hekimi olmaktı. Muharrem DOĞANTEZ



    BİR EVE 3 ATEŞ DÜŞTÜ
    U13 ve U14 yaş gruplarında oynayan iki kız kardeş Abide ve Nazife Dağlı kardeşler de deprem gecesi oteldeydi. Anneleri Mülkiye Dağlı, kızlarıyla birlikte gelmişti. İki kardeşin aralarında 1 yaş vardı. Aynı okula gidiyor, aynı yemekleri seviyorlardı. Birbirlerinden hiç ayrılmayan iki kız kardeş, üniversiteyi de birlikte okumak istiyordu.



        EN KÜÇÜKLERİ BENİM KIZIMDI
        En küçük oyuncu Sahil Özberkman, henüz 11 yaşındaydı. O da annesiyle Adıyaman'a gelmişti. Annesi Esra, ilk saatlerde otel enkazından sağ olarak çıkarıldı. Gözleri kızını ve diğer öğrencilerini aradı ama bulamadı. Minik Sahil'in cansız bedeni, 6 gün sonra çıkarıldı.



        MÜZELER SAPASAĞLAM
        Depremlerden etkilenen illerde bulunan 29 müzede küçük hasarlar olmakla birlikte tamamen fiziki bir yıkım tespit edilmedi. Dünyanın en büyük iki mozaik müzesi olan Hatay Arkeoloji Müzesi ve Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi'nde, tek bir parçanın bile yerinden oynamadığı belirlendi.

        YOKSULLARI VURDU
        Haftalık ekonomi dergisi The Economist, Sentinel-1 uydusundan alınan verileri kullandı. Fay hattına daha yakın olmasıyla en çok etkilenen il Adıyaman oldu. Etki, muhtemelen daha pahalı yapıların daha sağlam olması nedeniyle yoksul bölgelerde 3.5 kat daha fazlaydı.

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        Haberler Yaşam Melekleri'n yıkılan hayalleri! Voleybol takımında oynayan 28 öğrenci İsias Oteli enkazında kurtarılamadı
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