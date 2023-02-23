Melekleri'n yıkılan hayalleri! Voleybol takımında oynayan 28 öğrenci İsias Oteli enkazında kurtarılamadı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden voleybol turnuvasına katılmak için geldikleri Adıyaman'da depreme yakalanan Gazimağusa Türk Maarif Koleji öğrencilerinden geride ise acı dolu hikayeleri kaldı. Kızlar ve erkekler voleybol takımlarında oynayan 28 ortaokul öğrencisi, şampiyonluk maçları için Adıyaman'a gelmiş ve İsias Otelinin 1 ve 2'nci katlarındaki odalarına yerleşmişti. Bir çoğu ilk kez kar görmüştü. Heyecanla dışarıya çıkıp öğretmenlerinin gözetiminde kartopu oynadılar. Sabaha karşı gelen büyük sarsıntıyla yerle bir olan otel toplamda 65 kişiye mezar oldu. Yaşları 11 ila 15 arasında değişen öğrencilerin hayalleri de enkaz altında kaldı.
LAVİN DİŞ HEKİMİ OLMAK İSTİYORDU
Lavin Kalaycı, henüz 13 yaşındaydı. Derslerindeki başarısını voleybolda da ispat- lamış ve okul takımına girmişti. Heyecanla beklediği Türkiye'deki maçlara, anne- si Duygu Kalaycı ile birlikte geldi. Tek hayali yurt dışında okuyup başarılı bir diş hekimi olmaktı. Muharrem DOĞANTEZ
BİR EVE 3 ATEŞ DÜŞTÜ
U13 ve U14 yaş gruplarında oynayan iki kız kardeş Abide ve Nazife Dağlı kardeşler de deprem gecesi oteldeydi. Anneleri Mülkiye Dağlı, kızlarıyla birlikte gelmişti. İki kardeşin aralarında 1 yaş vardı. Aynı okula gidiyor, aynı yemekleri seviyorlardı. Birbirlerinden hiç ayrılmayan iki kız kardeş, üniversiteyi de birlikte okumak istiyordu.