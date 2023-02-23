Melekleri'n yıkılan hayalleri! Voleybol takımında oynayan 28 öğrenci İsias Oteli enkazında kurtarılamadı





MÜZELER SAPASAĞLAM

Depremlerden etkilenen illerde bulunan 29 müzede küçük hasarlar olmakla birlikte tamamen fiziki bir yıkım tespit edilmedi. Dünyanın en büyük iki mozaik müzesi olan Hatay Arkeoloji Müzesi ve Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi'nde, tek bir parçanın bile yerinden oynamadığı belirlendi.



YOKSULLARI VURDU

Haftalık ekonomi dergisi The Economist, Sentinel-1 uydusundan alınan verileri kullandı. Fay hattına daha yakın olmasıyla en çok etkilenen il Adıyaman oldu. Etki, muhtemelen daha pahalı yapıların daha sağlam olması nedeniyle yoksul bölgelerde 3.5 kat daha fazlaydı.

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