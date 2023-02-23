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    • Güncel
    • 23.02.2023 22:18
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    • 23.02.2023 23:06
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    Koray Aydın canlı yayında fena patladı! İşte yok dediği o haberler...

    İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Koray Aydın, deprem bölgesinde yağmacılığa soyunan alçaklar üzerinden dahi siyaset yapmaya kalkıştı. Kahramanmaraş merkezli depremler ile 1999 depremi üzerinden 'yağmacılık' kıyası yapan Koray Aydın, "O dönemde yağma olmadı haberi bile yapılmadı" iddiasında bulundu. Aydın, canlı yayında söz konusu haberler gösterilince rezil olarak konuyu değiştirdi. İşte o haberler...

    takvim.com.tr
    Koray Aydın canlı yayında fena patladı!

    Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6'lık 'asrın felaketi' olarak tanımlanan depremler sonrası Türkiye tek yürek olup yaraları sarmak için kolları sıvarken muhalefet siyasi yağmacılığa soyundu.

    6'lı koalisyonun liderleri enkaz üzerinde adeta miting yaparken yardımcıları da boş durmuyor!

    KORAY AYDIN CANLI YAYINDA FENA PATLADI
    İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Koray Aydın, deprem bölgesinde yağmacılığa soyunan alçaklar üzerinden dahi siyaset yapmaya kalkıştı.

    "99'DA YAĞMA YOK, HABERİ BİLE YOK" DEDİ
    1999 depremi ile kıyasa girişen Aydın, "Yağma oldu. Her türlü hırsızlık olayları yaşandı. Ama mesela 99 depreminde bunların hiç bir tanesi olmadı haber olarak bile olmadı." Sunucu Mehmet Akif Ersoy'un "Ben olduğunu biliyorum" demesine rağmen iddiasını sürdüren Aydın "Bir tane bile haber yoktur. Benden sonra araştırın" dedi.

    Programın ilerleyen dakikalarında Ersoy'a seyirciler tarafından gönderilen gazete küpürlerinin gösterilmesi ile rezil oldu.

    HABERLER GÖSTERİLİNCE ŞEKİLDEN ŞEKİLE GİRDİ
    Sunucu, "Bu arada yağma olduğuna dair haberler var efendim yağma olmuş çok olmuş." dedi.

        Koray Aydın, "Yok yok öyle bir şey yok. Haberi kim getirdi size. Haberi atanlar görevli olan kişiler. Sosyal medyadan atıyorlar. Sonra bakarsınız söylersiniz. Gazetenin küpürünü bulursaniz söylersiniz." dedi.

        Sunucu Ersoy gazetenin küpürünü gösterince yüz ifadeleri değişen Koray Aydın "Neyse bakarız sonra" diyerek konuyu değiştirdi.

        İŞTE KORAY AYDIN'IN YOK DEDİĞİ O HABERLER
        Koray Aydın'ın yok dediği o haberleri takvim.com.tr arşivden çıkardı;

        23 Ağustos 99 yağma haberi;

        24 Ağustos 99 yağma haberi;

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