Koray Aydın canlı yayında fena patladı! İşte yok dediği o haberler...

"99'DA YAĞMA YOK, HABERİ BİLE YOK" DEDİ

1999 depremi ile kıyasa girişen Aydın, "Yağma oldu. Her türlü hırsızlık olayları yaşandı. Ama mesela 99 depreminde bunların hiç bir tanesi olmadı haber olarak bile olmadı." Sunucu Mehmet Akif Ersoy'un "Ben olduğunu biliyorum" demesine rağmen iddiasını sürdüren Aydın "Bir tane bile haber yoktur. Benden sonra araştırın" dedi.