Koray Aydın canlı yayında fena patladı! İşte yok dediği o haberler...

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6'lık 'asrın felaketi' olarak tanımlanan depremler sonrası Türkiye tek yürek olup yaraları sarmak için kolları sıvarken muhalefet siyasi yağmacılığa soyundu.
6'lı koalisyonun liderleri enkaz üzerinde adeta miting yaparken yardımcıları da boş durmuyor!
KORAY AYDIN CANLI YAYINDA FENA PATLADI
İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Koray Aydın, deprem bölgesinde yağmacılığa soyunan alçaklar üzerinden dahi siyaset yapmaya kalkıştı.
"99'DA YAĞMA YOK, HABERİ BİLE YOK" DEDİ
1999 depremi ile kıyasa girişen Aydın, "Yağma oldu. Her türlü hırsızlık olayları yaşandı. Ama mesela 99 depreminde bunların hiç bir tanesi olmadı haber olarak bile olmadı." Sunucu Mehmet Akif Ersoy'un "Ben olduğunu biliyorum" demesine rağmen iddiasını sürdüren Aydın "Bir tane bile haber yoktur. Benden sonra araştırın" dedi.
Programın ilerleyen dakikalarında Ersoy'a seyirciler tarafından gönderilen gazete küpürlerinin gösterilmesi ile rezil oldu.
HABERLER GÖSTERİLİNCE ŞEKİLDEN ŞEKİLE GİRDİ
Sunucu, "Bu arada yağma olduğuna dair haberler var efendim yağma olmuş çok olmuş." dedi.