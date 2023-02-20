Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na Hatay Havalimanı tepkisi! 'İşin aslı bu' diyerek açıkladı: "Kalyon İnşaat 5 günde bitirip teslim etti"

Türkiye, 6 Şubat 2023'te asrın felaketini yaşadı. Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,7 ve 7,6'lık depremler 11 ilde yıkıma neden oldu, 40 binden fazla vatandaşımız yaşamını yitirdi.
Felaket sonrası devlet, milleti ile ele ele verip yaralarını sararken; Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile birlikte Hatay'a gitti.
İkili, Hatay'da depremlerden etkilenen bölgeleri ziyaret ederek arama kurtarma çalışmalarında görev alan ekiplerle görüştü.
Erdoğan daha sonrasına AFAD merkezinde önemli açıklamalarda bulundu.
Hatay Havalimanı'nın hasar gören pistinin, bağlantı yollarının onarılmasıyla 1 hafta içinde insani yardım uçaklarına ve dönüşte yolcu uçuşlarına açtıklarını belirten Başkan Erdoğan, CHP'nin 'Hatay Havalimanı'nı biz onardık' algısına da sert tepki gösterdi.
İşte Başkan Erdoğan'ın konuya ilişkin açıklamalarından satır başları;
KILIÇDAROĞLU'NA 'HATAY' TEPKİSİ: HADDİNİ BİL, SEN ANLAMAZSIN BU İŞLERDEN, BİR GÜN DE DÜRÜST OL
Ana muhalefetin başındaki zat Hatay Havalimanı'nı kendi belediyelerinin imar ettiğini söylemeye devam ediyor. Haddini bil, bu senin işin değil, anlamazsın bu işlerden. Bugüne kadar hep sustum, dürüst ol, bir gün de dürüst olduğunu görelim.
"YALAN BUNLARDA DİZ BOYU"
Bizzat Hatay'a geldiğim gün genel başkan vekilimizi oraya gönderdim ve 'yerinde git gör' dedim, oranın yapılması döneminde zaten Binali Bey bakandı, ne olduğunu ne bittiğini biliyor. Yalan bunlarda diz boyu.