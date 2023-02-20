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    • 20.02.2023 18:31
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    Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na Hatay Havalimanı tepkisi! 'İşin aslı bu' diyerek açıkladı: "Kalyon İnşaat 5 günde bitirip teslim etti"

    Asrın felaketi sonrası Türkiye yaralarını sararken, muhalefetin kirli manipülasyonlarının ardı arkası kesilmiyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu depremden etkilenen Hatay Havalimanı için 'Biz onardık' algısını yaydı. Bu duruma Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan sert tepki geldi. CHP liderine "Haddini bil, bu senin işin değil, anlamazsın bu işlerden. Bir gün de dürüst olduğunu görelim" sözleriyle çıkışan Erdoğan, "Yalan bunlarda diz boyu" dedi. Havalimanının onarım sürecinde Kalyon İnşaat'ın etkin bir rol oynadığına dikkat çeken Başkan Erdoğan, "İGM ortaklarından Kalyon İnşaat orayı 5 günde eline aldı ve süratle bitirip yaptı ve milletimize teslim etti, işin aslı bu" şeklinde konuştu.

    takvim.com.tr
    Kalyon İnşaat 5 günde bitirip teslim etti

    Türkiye, 6 Şubat 2023'te asrın felaketini yaşadı. Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,7 ve 7,6'lık depremler 11 ilde yıkıma neden oldu, 40 binden fazla vatandaşımız yaşamını yitirdi.

    Felaket sonrası devlet, milleti ile ele ele verip yaralarını sararken; Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile birlikte Hatay'a gitti.

    İkili, Hatay'da depremlerden etkilenen bölgeleri ziyaret ederek arama kurtarma çalışmalarında görev alan ekiplerle görüştü.



    Erdoğan daha sonrasına AFAD merkezinde önemli açıklamalarda bulundu.

    Hatay Havalimanı'nın hasar gören pistinin, bağlantı yollarının onarılmasıyla 1 hafta içinde insani yardım uçaklarına ve dönüşte yolcu uçuşlarına açtıklarını belirten Başkan Erdoğan, CHP'nin 'Hatay Havalimanı'nı biz onardık' algısına da sert tepki gösterdi.


    İşte Başkan Erdoğan'ın konuya ilişkin açıklamalarından satır başları;

    KILIÇDAROĞLU'NA 'HATAY' TEPKİSİ: HADDİNİ BİL, SEN ANLAMAZSIN BU İŞLERDEN, BİR GÜN DE DÜRÜST OL
    Ana muhalefetin başındaki zat Hatay Havalimanı'nı kendi belediyelerinin imar ettiğini söylemeye devam ediyor. Haddini bil, bu senin işin değil, anlamazsın bu işlerden. Bugüne kadar hep sustum, dürüst ol, bir gün de dürüst olduğunu görelim.

    "YALAN BUNLARDA DİZ BOYU"
    Bizzat Hatay'a geldiğim gün genel başkan vekilimizi oraya gönderdim ve 'yerinde git gör' dedim, oranın yapılması döneminde zaten Binali Bey bakandı, ne olduğunu ne bittiğini biliyor. Yalan bunlarda diz boyu.



        "KALYON İNŞAAT 5 GÜNDE BİTİRİP MİLLETİMİZE TESLİM ETTİ"
        İGM ortaklarından Kalyon İnşaat orayı 5 günde eline aldı ve süratle bitirip yaptı ve milletimize teslim etti, işin aslı bu. Ama bunlarda doğruluk, dürüstlük maalesef yok.

        Biz iletişimdeki sıkıntılarda bölgeye sevk edilen mobil istasyonlar ve mevcut altyapının çalışır hale getirilmesine çalıştık.
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