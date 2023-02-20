Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na Hatay Havalimanı tepkisi! 'İşin aslı bu' diyerek açıkladı: "Kalyon İnşaat 5 günde bitirip teslim etti"





İşte Başkan Erdoğan'ın konuya ilişkin açıklamalarından satır başları;



KILIÇDAROĞLU'NA 'HATAY' TEPKİSİ: HADDİNİ BİL, SEN ANLAMAZSIN BU İŞLERDEN, BİR GÜN DE DÜRÜST OL

Ana muhalefetin başındaki zat Hatay Havalimanı'nı kendi belediyelerinin imar ettiğini söylemeye devam ediyor. Haddini bil, bu senin işin değil, anlamazsın bu işlerden. Bugüne kadar hep sustum, dürüst ol, bir gün de dürüst olduğunu görelim.

"YALAN BUNLARDA DİZ BOYU"

Bizzat Hatay'a geldiğim gün genel başkan vekilimizi oraya gönderdim ve 'yerinde git gör' dedim, oranın yapılması döneminde zaten Binali Bey bakandı, ne olduğunu ne bittiğini biliyor. Yalan bunlarda diz boyu.