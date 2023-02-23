Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 24.02.2023 03:08
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 24.02.2023 03:08
    ABONE OL

    "Asker nerede" provokasyonu yapanlar rezil oldu! Mehmetçik'in depremden 89 dakika sonra kışladan çıktığı görüntüler ortaya çıktı

    Kahramanmaraş'taki iki büyük deprem sonrası sosyal medya ve çeşitli mecralarda "Asker nerede" provokasyonunu yapanlar rezil oldu. Mehmetçik'in depremden 89 dakika sonra kışladan çıktığı görüntüler ortaya çıktı.

    89 dakika sonra kışladan çıkış yapıp yardıma koştular

    Kahramanmaraş'taki iki büyük deprem sonrası sosyal medya ve çeşitli mecralarda yapılan "Asker nerede" paylaşımları yapılmıştı. Malatya'da askerin depremden 89 dakika sonra kışladan hızla çıktığı görüntüler ortaya çıktı.


    Kahramanmaraş'taki 43 bin vatandaşımızın hayatını kaybettiği 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki asrın felaketi olarak nitelendirilen iki büyük deprem sonrası sosyal medyada yapılan "Asker nerede" provokasyonları yapılmıştı.



    SOSYAL MEDYADA "ASKER NEREDE" PROVOKASYONLARI YAPILMIŞTI
    Tüm Türkiye'nin canı yanarken, başta sosyal medya ve çeşitli mecralarda yapılan paylaşımlarda askerlerin deprem bölgesinde olmadığı ve kurtarma operasyonlarında yer almadığı şeklinde yapılan paylaşımlara cevap niteliğinde görüntüler ortaya çıktı.



    MEHMETÇİK DEPREMDEN 89 DAKİKA SONRA KIŞLADAN ÇIKARAK YARDIMA KOŞMUŞ
    Malatya'daki bir kışlanın güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde 04.17'de meydana gelen depremden tam 89 dakika sonra 05.46'da askerlerin kışladan çıktığı anlar yer aldı. Mehmetçiğin, kışladan hızlıca çıkarak ihtiyaç bölgelerine doğru hareketlendiği görüldü.



        BAKAN AKAR: TSK, DEPREMİN İLK ANINDAN İTİBAREN MİLLETİNİN YANINA KOŞMUŞTUR
        Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, depremin ardından Mehmetçiğin kışlalardan geç çıkarıldığı iddiasına ilişkin, "Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurları; askeriyle, siviliyle, işçisiyle, teknik personeli ile ilk andan itibaren seferber olmuş, milletinin yanına koşmuştur. Resmi kayıtlar ve bunlar arasında ordumuzun tarihçesi olan ceridelerdeki gerçekler var. Gerçekleri yansıtmayan bu yanlı iddialar, iyi niyetle izah edilemez" demişti.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Koray Aydın canlı yayında fena patladı!
        Haberler Güncel "Asker nerede" provokasyonu yapanlar rezil oldu! Mehmetçik'in depremden 89 dakika sonra kışladan çıktığı görüntüler ortaya çıktı
            SON DAKİKA