"Asker nerede" provokasyonu yapanlar rezil oldu! Mehmetçik'in depremden 89 dakika sonra kışladan çıktığı görüntüler ortaya çıktı

Kahramanmaraş'taki iki büyük deprem sonrası sosyal medya ve çeşitli mecralarda yapılan "Asker nerede" paylaşımları yapılmıştı. Malatya'da askerin depremden 89 dakika sonra kışladan hızla çıktığı görüntüler ortaya çıktı.



Kahramanmaraş'taki 43 bin vatandaşımızın hayatını kaybettiği 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki asrın felaketi olarak nitelendirilen iki büyük deprem sonrası sosyal medyada yapılan "Asker nerede" provokasyonları yapılmıştı.