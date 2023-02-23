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    • Haberler
    • 23.02.2023 14:23
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    • 23.02.2023 14:25
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    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "380 bin günlük ekmek üretiyoruz"

    Son dakika haberi! Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Şu ana kadar maalesef 100 silah arkadaşımızı kaybettik. 2 arkadaşımıza henüz ulaşılamadı, yoğun çalışmalar var" açıklamasını yaptı. Mehmetçiğin vatandaşın yanında olduğunu belirten Akar, "108 mutfakla 48 fırını kurduk. Sıcak yemek olarak 160 bin yemeği günlük olarak çıkardık. 380 bin günlük ekmek üretiyoruz. Şu ana 1 milyon 400 bin sıcak yemek ürettik." dedi.

    takvim.com.tr
    Akar: 380 bin günlük ekmek üretiyoruz

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, deprem bölgesinde yürütülen çalışmaları yakından takip ediyor. Hatay'da incelemelerini sürdüren Bakan Akar, özel açıklamalar yaptı.

    Bizim şu ana kadar 100 silah ve mesai arkadaşımı kaybettik. Ayrıca iki arkadaşımıza daha ulaşılamadı. Ayrıca 66 yaralımız var. Onlara müdahale yapılmaya devam ediliyor. Daha fazla yaralımız vardı taburcu edildiler.

    "TSK SEFERBER OLDU"
    Biraz önce televizyonlarda yayınlandı. Örneğin Malatya'da Mehmetçiğin enkazlara koştuğu, vatandaşların yanında olduğunu görüyoruz. Mehmetçik ilk andan itibaren depremzedeler ile beraber. 57 tim deprem süratle deprem bölgesine gönderildi.

    Arama kurtarma dışında Mehmetçik bölgeye 4 milyon 400 bin kumanya sevk etti. 108 mutfakla 48 fırını kurduk. Sıcak yemek olarak 160 bin yemeği günlük olarak çıkardık. 380 bin günlük ekmek üretiyoruz. Şu ana 1 milyon 400 bin sıcak yemek ürettik.

    Ayrıca barınma ihtiyaçları da karşılanıyor. 60 bin çadırın kurulumunda Mehmetçik görev aldı. Askeri tesislerin tamamını depremzedelere açtık.

    NATO'nun 2 bin 400 çadır sevki vardı. NATO önümüzdeki günlerde Antakya'ya çadır sevk edecek. Ayrıca TSK İnsani Yardım Tugayı bölgede önemli rol oynadı.

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