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    • Haberler
    • 24.02.2023 06:37
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    • 24.02.2023 06:37
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    Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de: Aksaray ve Amasya'da kamulaştırma

    Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete yayınlandı. Aksaray ve Amasya'da bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına ilişkin kararlar yürürlüğe girdi. Aksaray'daki kamulaştırma için imar kanununa aykırı yapılaşma ve afet riski değerlendirmesi, Amasya'da jeotermal kaynağa ilişkin tesis kurulumu gerekçelendirdirildi.

    AJANSLAR
    Kamulaştırma kararları Resmi Gazete’de

    Aksaray ve Amasya'da bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

    İMAR MEVZUATINA AYKIRI YAPILAŞMA
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Aksaray'ın merkez ilçesi Hamidiye mahallesinde ilan edilen rezerv yapı alanı içerisinde bulunan bazı taşınmazların, çoğunluğu imar mevzuatına aykırı olan, afet riski taşıyan, genel asayiş ve güvenlik yönünden sakınca teşkil eden yapıların tasfiye edilerek ulaşım ve altyapısıyla birlikte fen ve sanat kurallarına uygun, sağlıklı ve güvenli yaşam alanlarının oluşturulması amacıyla Aksaray Belediyesi tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

    JEOTERMAL TESİS KURULUMU
    Amasya'nın Merzifon ilçesine bağlı Ortaova köyü sınırları içerisinde bulunan taşınmazın, söz konusu alanda bulunan jeotermal kaynağın kullanımına yönelik çeşitli tesislerin yapılabilmesi için Amasya İl Özel İdaresi tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

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