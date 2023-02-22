Yürü Bay Kemal’ çıkışı yapan terör tutuklusu Selahattin Demirtaş’tan Kılıçdaroğlu’na öncülük çağrısı

Asrın deprem felaketi üzerinden siyasi yağmacılığa soyunan 6'lı koalisyonda adaylık savaşı hız kesmeden devam ediyor.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bir kez daha CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını veto edip Ekrem İmamoğlu'nu öne sürerek "Konuşunca bozguncu oluyorum. Konuşmayacağım ama aynı yerde duruyorum" ifadelerini kullanmıştı.
ADAYLIK KRİZİNE DEPREM MASKESİ
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in bu çıkışının etkileri sürerken adaylık krizini perdelemek isteyen 6'lı koalisyon 'deprem' maskesine sığındı. Koalisyon üyeleri 13 Şubat'ta açıklanması beklenen aday isminin tarihini erteleme kararı almıştı. Bu durum koalisyondaki adaylık krizini gözler önüne sermişti.
Yaşanan bu gelişmelerin gölgesinde terör tutuklusu eski HDPKK Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'tan dikkat çeken bir çıkış gelmişti.
6'LI KOALİSYONA 'BİRLİK OLUN' ÜLTİMATOMU
Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklamalarda bulunan Demirtaş, 'deprem' maskesine sığınıp aday açıklamayı erteleyen 6'lı koalisyona ültimaton niteliğinde bir açıklama yaparak 'birlik olun' çağrısında bulunmuştu.
Demirtaş, "Yürü Emek ve Özgürlük İttifakı! Yürü Sosyalist Güç Birliği! Yürü Millet İttifakı! Yürü Bay Kemal! Yan yana yürüyün" ifadelerine yer vermişti.
SAMAN ALTINDAN YÜRÜTÜLEN İTTİFAKI RESMİYETE DÖKME ÇABASI...
HDPKK'nın içerisinde olduğu Emek ve Özgürlük İttifakı ile 6'lı koalisyonun yan yana gelmesi gerektiğini vurgulayan Selahattin Demirtaş'ın saman altından yürütülen ittifakı resmiyete dökme çabası dikkatlerden kaçmadı.