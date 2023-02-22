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    • 22.02.2023 22:01
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    Yürü Bay Kemal’ çıkışı yapan terör tutuklusu Selahattin Demirtaş’tan Kılıçdaroğlu’na öncülük çağrısı

    Asrın felaketi üzerinden siyasi yağmacılığa soyunan 6’lı koalisyonda adaylık savaşı sürmeye devam ediyor. Son olarak Meral Akşener’in Kılıçdaroğlu’nun adaylıklağını tekrar veto etmesiyle topa giren terör tutuklusu eski HDPKK Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ‘Yürü Bay Kemal’ çıkışında bulunarak aday Kılıçdaroğlu demişti. Bu söylemler üzerinden tekrar konuşan Demirtaş bu sefer de Kılıçdaroğlu’na ‘öncülük’ çağrısı yaparak, Meral Akşener’i adeta veto etti.

    takvim.com.tr
    Demirtaş’tan Kılıçdaroğlu’na öncülük çağrısı

    Asrın deprem felaketi üzerinden siyasi yağmacılığa soyunan 6'lı koalisyonda adaylık savaşı hız kesmeden devam ediyor.

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bir kez daha CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını veto edip Ekrem İmamoğlu'nu öne sürerek "Konuşunca bozguncu oluyorum. Konuşmayacağım ama aynı yerde duruyorum" ifadelerini kullanmıştı.

    ADAYLIK KRİZİNE DEPREM MASKESİ
    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in bu çıkışının etkileri sürerken adaylık krizini perdelemek isteyen 6'lı koalisyon 'deprem' maskesine sığındı. Koalisyon üyeleri 13 Şubat'ta açıklanması beklenen aday isminin tarihini erteleme kararı almıştı. Bu durum koalisyondaki adaylık krizini gözler önüne sermişti.

    Yaşanan bu gelişmelerin gölgesinde terör tutuklusu eski HDPKK Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'tan dikkat çeken bir çıkış gelmişti.

    6'LI KOALİSYONA 'BİRLİK OLUN' ÜLTİMATOMU
    Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklamalarda bulunan Demirtaş, 'deprem' maskesine sığınıp aday açıklamayı erteleyen 6'lı koalisyona ültimaton niteliğinde bir açıklama yaparak 'birlik olun' çağrısında bulunmuştu.



    Demirtaş, "Yürü Emek ve Özgürlük İttifakı! Yürü Sosyalist Güç Birliği! Yürü Millet İttifakı! Yürü Bay Kemal! Yan yana yürüyün" ifadelerine yer vermişti.



    SAMAN ALTINDAN YÜRÜTÜLEN İTTİFAKI RESMİYETE DÖKME ÇABASI...
    HDPKK'nın içerisinde olduğu Emek ve Özgürlük İttifakı ile 6'lı koalisyonun yan yana gelmesi gerektiğini vurgulayan Selahattin Demirtaş'ın saman altından yürütülen ittifakı resmiyete dökme çabası dikkatlerden kaçmadı.



        MASAYA KILIÇDAROĞLU BASKISI: "YÜRÜ BAY KEMAL"
        Öte yandan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Kılıçdaroğlu'nun adaylığını veto etmesi, 6'lı koalisyonun deprem maskesine sığınarak aday açıklamayı ertelemesiyle eşgüdümlü olarak terör tutuklusu Selahattin Demirtaş, "Yürü Bay Kemal" diyerek CHP liderine destek verdi.



        KILIÇDAROĞLUN'A ÖNCÜLÜK ÇAĞRISI
        Yaşanan bu gelişmelerin ardından terör tutuklusu eski HDPKK Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş "Yürü Bay Kemal" söylemi üzerinden yeni bir açıklamaya imza attı.



        İttifakı resmiyete dökme çabasını bir kez daha yenileyen Demirtaş, Kılıçdaroğlun'a 'öncülük' çağrısında bulundu. Demirtaş "Muhalefetin bu gidişata dur diyebilmesinin yolu, beraber çalışmaktan ve yan yana durarak umudu büyütmekten geçiyor. Ben, muhalefetin kendi arasında diyalog ve iş birliği zemininin her zamankinden güçlü olduğunu göstermek istedim. İttifaklar arasında hem halka yardım ve dayanışma konusunda iş birliği olmalı hem de ittifaklar, artık açık ve şeffaf müzakere yürüterek siyasal sürece de müdahale etme cesaretini ortaya koyabilmeliler. Bu konularda da Sayın Kılıçdaroğlu öncülük yapabilir, birleştirici rol oynayabilir. Toplum bütün muhalefetten, yaraları sarmak için dayanışma bekliyor." İfadelerini kullandı.



            MERAL AKŞENER'E VETO
            "Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığı üzerine değil; diyalog, dayanışma, müzakere ve iş birliği konularında Sayın Kılıçdaroğlu'nun öncülük yapması çağrısıdır"             ifadeleriyle Kemal Kılıçdaroğlu'na seninleyiz mesajı veren Demirtaş, Meral Akşener'i adeta veto etti.



            AÇIK AÇIK İTTİFAK ÇAĞRISI: İPE UN SERMEYİN
            Terör tutuklusu eski HDPKK Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş açıklamalarında açık açık ittifak çağrısını tekrar vurgulamayı ihmal etmedi.



            "Ben sadece kolaylaştırıcı olmaya çalışıyorum" diyerek Kılıçdaroğlu sinyalini yineleyen Demirtaş, "HDP açık ve şeffaf müzakereye bu kadar açık ve ilkeli yaklaşırken kimse ipe un sermemeli artık. Umarım daha sağlıklı bir diyalog zemini oluşur ve hem yardım bekleyen halka daha büyük bir dayanışma ağıyla destek olunur hem de yakın geleceğe dair umut artırılır" dedi.

            Bu durum Demirtaş'ın 6'lı koalisyona yaptığı 'Aday Kılıçdaroğlu olsun' baskısını da net bir şekilde gözler önüne bir kez daha sermiş oldu.

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            Haberler Güncel ‘Yürü Bay Kemal’ çıkışı yapan terör tutuklusu Selahattin Demirtaş’tan Kılıçdaroğlu’na öncülük çağrısı
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