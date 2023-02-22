Yürü Bay Kemal’ çıkışı yapan terör tutuklusu Selahattin Demirtaş’tan Kılıçdaroğlu’na öncülük çağrısı





"Ben sadece kolaylaştırıcı olmaya çalışıyorum" diyerek Kılıçdaroğlu sinyalini yineleyen Demirtaş, "HDP açık ve şeffaf müzakereye bu kadar açık ve ilkeli yaklaşırken kimse ipe un sermemeli artık. Umarım daha sağlıklı bir diyalog zemini oluşur ve hem yardım bekleyen halka daha büyük bir dayanışma ağıyla destek olunur hem de yakın geleceğe dair umut artırılır" dedi.



Bu durum Demirtaş'ın 6'lı koalisyona yaptığı 'Aday Kılıçdaroğlu olsun' baskısını da net bir şekilde gözler önüne bir kez daha sermiş oldu.



TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN