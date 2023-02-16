Deprem konutları ne zaman ve nerelere yapılacak? Bakan Murat Kurum A Haber'de açıkladı

Deprem bölgesinde arama kurtarma faaliyetlerinin sonuna gelinirken sıra depremzedelerin geçici olarak barınmalarının sağlanması ve daha da önemlisi kalıcı konutların yapımına geldi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum afet bölgesinde gelişmelerle ilgili A Haber'e konuştu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

"DEVLETİMİZ TÜM İMKANLARIYLA SAHADA"

Aziz milletimize ve ülkemize baş sağlığı dileklerimi iletiyorum. İlk andan itibaren devletimiz tüm imkanlarıyla birlikte sahada. AFAD'ımızla Kızılay'ımızla Jandarma'mızla Emniyet birimlerimizle ilk andan itibaren vatandaşımızın yanında. Yapılması gereken tüm iş ve işlemler süreçler bilfiil illerde kurmuş olduğumuz koordinasyon merkezlerinde görevlendirilen bakanlarımız dahilinde yürütülmektedir. Bakanlarımız yine bölgeye görevlendirdiğimiz valilerimiz, kaymakamlarımız hep birlikte enkazın bir kenarından tutmak suretiyle sürecimizi yönetmeye gayret gösteriyoruz.

Arama-kurtarma faaliyetleri bir taraftan sürerken de vatandaşlarımızın bu süreçte geçici barınmalarını sağlayacak çadır kurulum süreçleri konteyner kurulumlar beslenme ihtiyaçları yine sağlam olduğunu tespit ettiğimiz binalarda onları misafir ediyoruz.

Diğer taraftan da tabii ki çok büyük bir yıkım, 10 ilimizi 13 milyon 500 bin vatandaşımızı doğrudan ilgilendiren ki dolaylı olarak da depremden az etkilense dahi tüm Türkiye'de bu manada hissedilen seviyesi az olabilir fazla olabilir ama her ilde neticede bu depremin etkilerini hissediyoruz. Bu manada da topyekun seferberlik ruhuyla Sayın Cumhurbaşkanımız afet koordinasyon merkezinde süreci bilfiil takip ediyor. Biz de alanda bakanlarımızla birlikte vatandaşımızın yanında bu eksikleri giderme gayretinde mücadelemizi veriyoruz.