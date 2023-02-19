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Kahramanmaraş depreminde TOKİ binaları nasıl sağlam kaldı? Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum video ile anlattı

Kahramanmaraş Pazarcık ilçesinde meydana gelen ve 10 ili birden etkileyen depremde binlerce bina yerle bir oldu. Ancak TOKİ evlerinde tek bir çatlak bile yok. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından TOKİ binaları nasıl sağlam kaldı? sorusunun yanıtını verdi.

19.02.2023 15:18 - Son Güncelleme: 19.02.2023 15:24
Kahramanmaraş depreminde TOKİ binaları nasıl sağlam kaldı? Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum video ile anlattı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un koordinasyonunda yapılan toplantılarda deprem bölgesinde konut yapımı için belirlenen alanlarda mikro bölgeleme ve zemin etüt çalışmaları yapılıyor.

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Kahramanmaraş depreminde TOKİ binaları nasıl sağlam kaldı? Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum video ile anlattı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, depremden etkilenen 11 ilde başlatılacak Cumhuriyet tarihinin en büyük afet konut seferberliği kapsamında çalışmalar devam ediyor.

Kahramanmaraş depreminde TOKİ binaları nasıl sağlam kaldı? Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum video ile anlattı

Bakan Kurum, Gaziantep'te depremden etkilenen illere günübirlik yaptığı ziyaretlerde koordinasyon toplantıları düzenledi.

Kahramanmaraş depreminde TOKİ binaları nasıl sağlam kaldı? Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum video ile anlattı

Toplantılarda il yöneticileri, belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, akademisyenlerle bir araya gelen Kurum, yeni yerleşim alanlarına ilişkin istişarelerde bulundu.

Bu kapsamda şehirlerin yeni yerleşim yerlerine ilişkin tespitler, koordinasyon toplantılarında ortak alınan kararlar doğrultusunda belirlendi ve yerleşim alanları belirlenirken ilk kriter fay hatlarına uzaklığı oldu.

Kahramanmaraş depreminde TOKİ binaları nasıl sağlam kaldı? Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum video ile anlattı

Deprem bölgesindeki 11 ilde zemin etüt çalışmaları yapılarak alınan parçalar inceleniyor ve zeminin konut yapımına uygun olup olmadığı tespit ediliyor. Yeni yerleşim alanı olarak belirlenen yerlerde mikro bölgeleme ve zemin etüt çalışmaları ayrıntılı bir şekilde inceleniyor.

Kahramanmaraş depreminde TOKİ binaları nasıl sağlam kaldı? Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum video ile anlattı

"TOKİ BİNALARI NASIL SAĞLAM KALDI?"

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada da zemin etüt çalışmalarının devam ettiği bilgisini paylaştı.

Kahramanmaraş depreminde TOKİ binaları nasıl sağlam kaldı? Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum video ile anlattı

Kurum, "TOKİ binaları nasıl sağlam kaldı? Doğru zemin, doğru teknikle. İstişareler sonucu belirlediğimiz yeni yerleşim yerlerimizde de doğru zemini bulmak için mikro bölgeleme ve zemin etüdü çalışmalarımız hızla devam ediyor." ifadelerini kullandı.

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