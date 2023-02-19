Kahramanmaraş depreminde TOKİ binaları nasıl sağlam kaldı? Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum video ile anlattı

Deprem bölgesindeki 11 ilde zemin etüt çalışmaları yapılarak alınan parçalar inceleniyor ve zeminin konut yapımına uygun olup olmadığı tespit ediliyor. Yeni yerleşim alanı olarak belirlenen yerlerde mikro bölgeleme ve zemin etüt çalışmaları ayrıntılı bir şekilde inceleniyor.