Kahramanmaraş depreminde TOKİ binaları nasıl sağlam kaldı? Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum video ile anlattı
Kahramanmaraş Pazarcık ilçesinde meydana gelen ve 10 ili birden etkileyen depremde binlerce bina yerle bir oldu. Ancak TOKİ evlerinde tek bir çatlak bile yok. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından TOKİ binaları nasıl sağlam kaldı? sorusunun yanıtını verdi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un koordinasyonunda yapılan toplantılarda deprem bölgesinde konut yapımı için belirlenen alanlarda mikro bölgeleme ve zemin etüt çalışmaları yapılıyor.
Toplantılarda il yöneticileri, belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, akademisyenlerle bir araya gelen Kurum, yeni yerleşim alanlarına ilişkin istişarelerde bulundu.
Bu kapsamda şehirlerin yeni yerleşim yerlerine ilişkin tespitler, koordinasyon toplantılarında ortak alınan kararlar doğrultusunda belirlendi ve yerleşim alanları belirlenirken ilk kriter fay hatlarına uzaklığı oldu.
Kurum, "TOKİ binaları nasıl sağlam kaldı? Doğru zemin, doğru teknikle. İstişareler sonucu belirlediğimiz yeni yerleşim yerlerimizde de doğru zemini bulmak için mikro bölgeleme ve zemin etüdü çalışmalarımız hızla devam ediyor." ifadelerini kullandı.