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    • Güncel
    • 22.02.2023 11:41
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    • 22.02.2023 11:41
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    Asrın felaketinde mahalle ikiye ayrıldı: Bölge 4 metre kaydı!

    Merkez üssü Kahramanmaraş olan asrın çifte felaketinin ardından fay hattının üzerindeki alanda oluşan dev yarıklar nedeniyle Çiğli Mahallesi adeta ikiye bölündü. Mahalleye gelen yetkililer bölgenin yaklaşık 4 metre kaydığını bilgisini paylaştı. Mahalle sakinleri ise yazın nüfusun 2 bin 500'e çıktığı mahallede 350 hanenin bulunduğunu, 60 evin, sakinleri yurt dışında yaşadığı için boş olduğunu söyledi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Asrın şiddeti: Mahalle ikiye ayrıldı!

    Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki asrın çifte depremlerinin ardından Dulkadiroğlu ilçesindeki Çiğli Mahallesi'nden geçen fay hattının üzerindeki alanda dev yarık oluştu.

    MAHALE VE TARLALAR İKİYE BÖLÜNDÜ

    Yaklaşık 2 metre eninde, 500 metre uzunluğunda ve 1 metre derinliğindeki yarığın mahalleyi ve tarlaları ikiye böldü.

    "DEPREMDE MAHALLEDE 19 KİŞİ VEFAT ETTİ"

    Mahalle sakinlerinden Mehmet Ünlügedik, depremin ardından evlerinden çıkabilenlerin kendilerini can havliyle açık alana attıklarını söyledi. Köyde enkaz altında kalan 5 kişiyi kendi imkanlarıyla çıkardıklarını dile getiren Ünlügedik, "Depremde mahallede 19 kişi vefat etti, imkanımız olsaydı bu sayı 7-8'e kadar düşebilirdi." dedi.

        EVLERİN YARSINDAN ÇOĞU YIKILDI

        Yazın nüfusun 2 bin 500'e çıktığı mahallede 350 hanenin bulunduğunu, 60 evin, sakinleri yurt dışında yaşadığı için boş olduğunu belirten Ünlügedik, evlerin yarısından çoğunun yıkıldığını ifade etti.

        "YERİMİZİ, YURDUMUZU TERK ETMEYİZ"

        Mahalleye gelerek yarığı inceleyen yetkililerin bölgenin yaklaşık 4 metre kaydığı bilgisini verdiğini aktaran Ünlügedik, "Yerimizi, yurdumuzu terk etmeyiz. Bu evleri yıkacağız, Allah'ın izniyle yerlerine yenisini yapacağız ama depreme dayanıklı evler olacak." dedi.

        KAYALAR YOLA YUVARLANDI

        Dulkadiroğlu ilçesi Kocalar Mahallesi'ne giden kara yolunda da çatlaklar oluştuğu, kayaların depremin etkisiyle yola yuvarlandığı gözlendi.

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