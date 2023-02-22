Asrın felaketinde mahalle ikiye ayrıldı: Bölge 4 metre kaydı!

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki asrın çifte depremlerinin ardından Dulkadiroğlu ilçesindeki Çiğli Mahallesi'nden geçen fay hattının üzerindeki alanda dev yarık oluştu.
MAHALE VE TARLALAR İKİYE BÖLÜNDÜ
Yaklaşık 2 metre eninde, 500 metre uzunluğunda ve 1 metre derinliğindeki yarığın mahalleyi ve tarlaları ikiye böldü.
"DEPREMDE MAHALLEDE 19 KİŞİ VEFAT ETTİ"
Mahalle sakinlerinden Mehmet Ünlügedik, depremin ardından evlerinden çıkabilenlerin kendilerini can havliyle açık alana attıklarını söyledi. Köyde enkaz altında kalan 5 kişiyi kendi imkanlarıyla çıkardıklarını dile getiren Ünlügedik, "Depremde mahallede 19 kişi vefat etti, imkanımız olsaydı bu sayı 7-8'e kadar düşebilirdi." dedi.