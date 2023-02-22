Asrın felaketinde mahalle ikiye ayrıldı: Bölge 4 metre kaydı!

"DEPREMDE MAHALLEDE 19 KİŞİ VEFAT ETTİ"

Mahalle sakinlerinden Mehmet Ünlügedik, depremin ardından evlerinden çıkabilenlerin kendilerini can havliyle açık alana attıklarını söyledi. Köyde enkaz altında kalan 5 kişiyi kendi imkanlarıyla çıkardıklarını dile getiren Ünlügedik, "Depremde mahallede 19 kişi vefat etti, imkanımız olsaydı bu sayı 7-8'e kadar düşebilirdi." dedi.