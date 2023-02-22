Depremzede çiftçi için harekete geçildi! Ziraat Bankası ve Tarım Kredi'ye olan kredi borçları ertelendi

Karardan, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa ile bağlı ilçelerinde tarımsal ürünleri-varlıkları (ekilişleri, ürünleri, hayvan varlıkları, işletme tesisleri, ahırları, seraları ve benzeri) zarar gören Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) veya Tarım ve Orman Bakanlığının diğer kayıt sistemlerine kayıtlı olup, üretim faaliyetlerine devam eden gerçek veya tüzel kişi üreticiler, iktisadi işletmeler, birlik ve kooperatifler yararlanacak.

Buna göre, hasar tespiti amacıyla il ve ilçelerde hasar tespit komisyonları oluşturulacak. Komisyonlarda, ilgili kamu kurumları ve ziraat odalarından temsilciler bulunacak. Komisyon kararları oy çokluğuyla alınacak. Hasar tespit komisyonu kararlarının, en geç 3 ay içinde hazırlanmış olması gerekecek.

Ziraat Bankası ve Tarım Kredi tarafından kullandırılan ve 6 Şubat itibarıyla (bu tarih dahil) vadesi henüz gelmemiş olmakla birlikte bir yıl içinde dolacak olan, vadesi 1 yılın üzerinde olanlarda 1 yıl içinde başvuru yapılan veya vadesinden itibaren bekleme süresi içinde olan düşük faizli kredi kullandırılmasına ilişkin kararlar kapsamındaki tarımsal kredi borçları, vadesinde ilgili mevzuatına göre faiz tahakkuk ettirilerek vade tarihlerinden itibaren bir yıl süreyle ertelenecek.