Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 20.02.2023 20:10
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 21.02.2023 17:14
    ABONE OL

    Son dakika: Hatay'da 6,4, 5,8 ve 5,2 büyüklüğünde üç şiddetli deprem! Asrın felaketinde can kaybı 42 bin 310'a yükseldi

    Hatay'ın Defne ilçesinde saat 20.04'te 6,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremden dakikalar sonrası Samandağ 5,8 ve 5,2 ile sallandı. AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, "Şu ana kadar bu depremden kaynaklı Hatay merkezli 116 deprem meydana geldi. Şu ana kadar 7 bin 242 artçı sarsıntı oldu." ifadelerini kullandı. AFAD asrın felaketinde can kaybının 42 bin 310'a yükseldiğini açıkladı.

    takvim.com.tr
    Hatay’da peş peşe şiddetli depremler!

    Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremin etkilediği 11 il arasında olan Hatay peş peşe depremlerle sarsıldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Hatay'ın Defne ilçesinde saat 20.04'te 6,4 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.

    AHaber CANLI YAYIN

    Hasarlı binaların bazıları yıkıldı, ortalığı toz duman kapladı.

    Hatay'daki deprem anları saniye saniye kamerada!


    5,8'LİK İKİNCİ DEPREM
    Hatay'da Defne ilçesindeki depremin ardından merkez üssü Samandağ ilçesi olan 5,8 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Defne ilçesinde saat 20.04'te 6,4 büyüklüğündeki depremin ardından, saat 20.07'de Hatay'ın Samandağ ilçesinde de deprem gerçekleşti.

    5,8 büyüklüğündeki deprem, 7 kilometre derinlikte oldu.

    5,2'LİK ÜÇÜNCÜ DEPREM
    Saat 20.19'da merkez üssü Hatay Samandağ olan bir deprem daha meydana geldi. Depremin derinliğinin 7 kilometre olduğu açıklandı.

    VALİLİK BİNASININ BİR KISMI YIKILDI
    Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle hasar gören Hatay Valiliğinin bir bölümü, Defne ilçesinde meydana gelen depremde yıkıldı.


    İlçe merkezli 6,4 büyüklüğündeki deprem, daha önceki sarsıntılarda ağır hasar alan valilik binasında yıkıma yol açtı.

    Kent merkezinde yer alan binanın bir kısmı, dün akşam 20.04'teki deprem ve artçı sarsıntıların etkisiyle yıkıldı.

    İŞTE DEPREM SONRASI DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR

    21 Şubat itibariyle dakika dakika bölgedeki son durum;

    17.06: AFAD asrın felaketinde can kaybının 42 bin 310'a yükseldiğini açıkladı.

    16.03: AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar depremler sonrası açıklamalarda bulundu.

    Tatar'ın açıklamalarından satır başları:

    Artçı sarsıntılar hasarlı binalarda yıkıma neden olabilir. Vatandaşlarımız binalardan uzak durmalı. Kimi bölgelerde heyelan ve kaya düşmesi gibi sahadan gelen bilgiler var. Kaya düşmesi ve heyelan tehlikesi olan bölgelerde daha dikkatli olunmalı.

    Hatay Defne'deli deprem Antakya faydadan kaynaklanan bir deprem. Şu ana kadar bu depremden kaynaklı Hatay merkezli 116 deprem meydana geldi. Şu ana kadar 7 bin 242 artçı sarsıntı oldu.

    Artçı sarsıntılar hasarlı binalarda yıkıma neden olabilir. Vatandaşlarımız binalardan uzak durmalı. Kimi bölgelerde heyelan ve kaya düşmesi gibi sahadan gelen bilgiler var. Kaya düşmesi ve heyelan tehlikesi olan bölgelerde daha dikkatli olunmalı. Bu depremler çoklu mekanizmalarla ve birbirlerini tetikleyerek meydana geliyor. Dün 6.4 büyüklüğündeki deprem Antakya Fay Zonu'ndan kaynaklandı.

    09.27 Hatay Defne'de, 20 Şubat günü 20.04'te 6.4 büyüklüğünde bir deprem yaşanmıştır. Ardından en büyüğü 5,8 olan 90 artçı, meydana gelmiştir. 18'i ağır 294 vatandaşımız, sağlık birimlerince çevredeki çeşitli hastanelerde tedavi altına alınmıştır. Maalesef, 6 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir.

    AFAD'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

    "Hatay Defne'de, 20 Şubat günü 20.04'te 6.4 büyüklüğünde bir deprem yaşanmıştır. Ardından en büyüğü 5,8 olan 90 artçı, meydana gelmiştir.

    Depremle ilgili 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 54 ihbar geldiği bilgisi alınmıştır. Bu ihbarların 44'ünde olumsuz bir durum olmadığı anlaşılmıştır.

    Gelen ihbarlar doğrultusunda, bölgede, AFAD'ın Hatay, Afyonkarahisar, İzmir, İstanbul, Sakarya, Erzurum, Samsun, Diyarbakır, Adana, Van, Kayseri, Denizli, Balıkesir, Artvin, Bartın ve Uşak'tan il müdürlüğü ekipleri, 112 Acil, itfaiye, JAK, PAK, CEKUT ve STK'lar arama kurtarma çalışmalarına katılmıştır.

    SAKOM'dan alınan bilgiye göre, 18'i ağır olmak üzere 294 vatandaşımız, sağlık birimlerince çevredeki çeşitli hastanelerde tedavi altına alınmıştır. Maalesef, 6 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz.

    Son depremden dolayı tedirgin olan vatandaşlarımız için gece boyunca 6.000 çadır bölgeye gönderilmiştir. Çadır sevkiyatı, gün boyunca hava ve karayolu ile devam edecektir."

    08.30 Hatay'da depremde yıkılan bir apartmanın enkazı altında kalan 4 kişiden biri kurtarıldı, 3'ünün cansız bedenleri çıkarıldı.

    Yaralı kurtarılan Savaş Cüneyidioğlu, sağlık görevlilerince hastaneye kaldırıldı.

    Olayda yaşamını yitiren Server ve Hüseyin Cüneyidioğlu (22) ile Misbah Hallak'ın cesetleri ise yıkıntıların altından çıkarılarak morga götürüldü.

    08.00 Hatay'da meydana gelen 6.4'lük depremde Gazi Mahallesi, Şehit Murat Nuraydın Caddesi'nde bir apartman yıkıldı. Enkaz alanı sabahın ilk saatlerinde havadan görüntülendi.

    05.00 Hatay Gazi Mahallesi Şehit Murat Nuraydın Caddesi'nde gece boyunca enkazdan çalışmaları sürdüren ekipler, sabah 05.00 sıralarında bir depremzedenin cansız bedenine ulaştı.

    02.42 ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Türkiye ve Suriye'yi etkileyen, Hatay'ın Defne ilçesi merkezli 6,4 büyüklüğündeki depremle ilgili derin kaygı duyduklarını belirterek, ABD'nin bu kapsamda desteklerinin devam edeceğini söyledi.

    Twitter'dan yaptığı paylaşımda Sullivan, "Türkiye ve Suriye'de zaten harap olan bölgeleri etkileyen deprem haberleri dolayısıyla derinden kaygı duyduk." dedi.

    Sullivan, depremler dolayısıyla ABD'nin tam desteğinin devam edeceğinin altını çizdi.

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD), Hatay'ın Defne ilçesinde 20 Şubat saat 20.04'te 6,4 büyüklüğünde ve saat 20.07'de Samandağ ilçesinde 5,8 büyüklüğünde iki deprem meydana geldiğini açıklamıştı. Depremler, Suriye, Ürdün, Irak, Filistin, İsrail ve Mısır'da da hissedilmişti.

    02.10 Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Hatay'ın Samandağ ilçesinde saat 01.56'da 4.1 büyüklüğünde artçı depremin gerçekleştiğini duyurdu.

    01.50 Deprem bölgesinden tahliye edilen 167 kişiyi taşıyan uçak İstanbul'a iniş yaptı.

    "18'İ AĞIR 294 YARALIMIZ VAR"
    01.41 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Hatay'da bu gece yaşadığımız iki depremde 294 yaralımız var. 18'inin durumu maalesef ağır, ilk tıbbi müdahalenin ardından Adana ve Dörtyol'a hava ve kara yoluyla nakilleri yapıldı. Tüm ilçelerimizdeki Sahra Hastaneleri hastalarımız için gerekli hizmeti vermeye aynen devam ediyor.



    SAĞLIK KURUMLARININ BAZILARINDA ÇATLAKLAR OLUŞTU
    6 Şubat depremlerinden sonra hizmetlerini sürdüren sağlık kurumlarımızdan bazılarında, bu üçüncü depremde, şu anda detaylı incelemesi mümkün olmayan bazı çatlaklar oluştuğu görülmüş ve hastalarımız tedbir gereği sevk edilmiştir.

    Yaralılarımıza, hastalarımıza, bölge halkına ve ülkemizin bütün insanlarına tekrar geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah, sağlık ve iyilikle acılarımızı hafifletsin, yeni acılar ve endişelerden korusun.

        20 Şubat'ta yaşananlar;



        YARALILAR ADANA'YA SEVK EDİLİYOR
        23.29 Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerde yaralananların Adana'ya hava ve kara yoluyla sevki sürüyor. Akşam 20.04'te Hatay'ın defne ilçesi merkezli 6,4 büyüklüğündeki deprem nedeniyle yaralanan vatandaşlar, askeri helikopter ve 112 Acil Sağlık araçlarıyla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine getiriliyor.

        Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaralanarak Hatay'da tedavi altına alınan depremzedeler de bugün meydana gelen deprem nedeniyle iki hastanenin tedbir amaçlı boşaltılması sonrası naklediliyor. Tahliye kararı verilen İskenderun Devlet Hastanesi ve Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesindeki yaralılar da helikopter ve ambulanslarla şehir hastanesine sevk ediliyor.

        ARTÇILAR SÜRÜYOR
        22.33 AFAD: Hatay ili Defne ilçesinde saat 20.04'te 6.4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem sonrası, en büyüğü 5,8 olmak üzere, 32 artçı deprem yaşanmıştır.

        PİSTTE PROBLEM YOK: HATAY'DA UÇUŞLAR DEVAM EDİYOR
        23.31         Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, Hatay'ın Defne ilçesinde meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremin ardından Hatay Havalimanı'nda tahliye uçuşlarının devam ettiğini bildirdi.

        Ekşi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Geçmiş olsun Hatay'ım. Deprem sonrasında Hatay Havalimanı pisti tekrar kontrol edildi. Pistte problem olmadığı teyit edildi. Akabinde uçağımız havalimanından emniyetli şekilde kalkışını gerçekleştirdi." ifadelerini kullandı.

        THY'nin TK 4371 sefer sayılı ve 167 yolcusu bulunan uçağının Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapması bekleniyor.


        23.01 Antakya'da fayın bir bölümünün daha kırıldığı yönünde değerlendirme var

        23.00 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay'daki depremler sonucu 3 kişinin yaşamını yitirdiğini, 213 kişinin yaralandığını duyurdu.

        İKİ HASTANE TEDBİR AMAÇLI BOŞALTILDI
        22.10         Hatay'ın Defne ilçesi merkezli 6,4 büyüklüğündeki depremin ardından Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi ile İskenderun Devlet Hastanesi'nde tedavi gören hastalar tedbir amaçlı tahliye edildi.

        TSUNAMİ UYARISI KALDIRILDI
        21.59: AFAD: Hatay'daki depremlerin ardından Kandilli Rasathanesinin uyarısıyla tedbir amaçlı verilen deniz seviyesi yükseltisine yönelik uyarı, değerlendirmeler sonucunda kaldırılmıştır.

        21.50: "28 İHBAR 8 YARALI VAR, TSUNAMİ ALARMI KALDIRILDI"
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, açıklamasında "Şu ana kadar 28 ihbar aldık, 8 yaralımız var. Karaçay Barajı'nda ön alınan bilgiler çerçevesinde herhangi bir risk olmadığını gördük. Vatandaşlarımızdan hasarlı binalara girmemelerini rica ediyoruz. Lütfen girmeyin, sevenlerinizi, çocuklarınızı, yakınlarınızı, milletimizi düşünün. Cana gelmesin. Tsunami riski ortadan kalktı." ifadelerini kullandı.

        21.47 Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar gören Hatay Devlet Hastanesi yolu üzerindeki yaklaşık 100 metrelik köprü de akşam saatlerinde yaşanan iki deprem sonrasında yaklaşık 10 santimetre aşağıya çöktü.

        21.33: İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU: SAMANDAĞ VE DEFNE'DE YIKIM BİLGİSİ VAR! BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
        İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Samandağ ve Defne'de yıkım olduğu bilgisini aldık. Samandağ'da bir kadın başına taş düşmesi sonucu hayatını kaybetti. Defne ilçesinde enkazda kalan 4 kişi var. Biri çıkarıldı diğerleri için çalışmalar sürüyor." şeklinde bir açıklama yaptı.

        21.27: SAMANDAĞ BELEDİYE BAŞKANI REFİK ERYILMAZ: BAZI BİNALAR YIKILDI
        Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz, "Bütün elektrikler kesildi. Ağır hasarlı olan binaların bir kısmı yıkıldı. Bazı binalarda vatandaşlarımızın olabileceğine dair bilgiler aldık. Arkadaşlarımızı yönlendiriyoruz. Şu anda bir telaş var." şeklinde bir açıklama yaptı.

        21.25: DEVLET HASTANESİ TAHLİYE EDİLDİ
        Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da deprem sırasında Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde büyük panik yaşandı. Durumu iyi olan hastalar, personelin yönlendirmesiyle hastane bahçesine çıkartılırken, yoğun ve yataklı hastalar ise refakatçileri ve hastane çalışanlarının yardımıyla binadan çıkartıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi gören hastalar daha sonra ambulanslarla sahra hastanelerine taşındı.

            21.22: HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI LÜTFÜ SAVAŞ: ENKAZ ALTINDA KALANLAR VAR
            Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, "Yıkılan binalarımız var, maalesef bina altında kalan insanlar olduğuna dair mesajlar geliyor. Bir kısmı ev sağlam diye girmiş, bir kısmı eşya taşımak için." şeklinde bir açıklama yaptı.

            21.18: YARALANANLAR HASTANEYE KALDIRILDI
            Hatay'ın Dörtyol ilçesinde deprem nedeniyle yaralanan bazı vatandaşlar, ambulanslarla Devlet Hastanesi Acil Servisine getirildi. Panik yaşatan deprem nedeniyle sahada ekiplerin araştırmasının sürdüğü bildirildi.

            21.08: MERSİN VALİLİĞİNDEN UYARI
            Mersin Valiliği de, vatandaşlara "deniz kıyısından uzak durma" uyarısında bulundu. Açıklamada, "Vatandaşlarımızın deniz kıyısından uzak durması önemle rica olunur." ifadeleri kullanıldı.

            21.02: ADANA'DA SON DURUM: VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI
            Adana Valisi Süleyman Elban, Hatay merkezli meydana gelen depremler nedeniyle kentte herhangi bir yıkımın yaşanmadığın söyledi.

            Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda iki binanın yıkıldığına ilişkin iddiaların doğru olmadığını söyleyen Elban, gerekli kontrollerin yapılmaya devam ettiğini kaydetti.

            Bu arada, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesindeki bazı hasta ve refakatçilerinin, depremin ardından sedyelerle hastane bahçesine çıktıkları görüldü.

            21.00: AFAD'DAN BİR UYARI DAHA: SAHİL ŞERİDİNDEN UZAK DURUN
            AFAD, kent sakinlerine son dakika uyarılarda bulundu.

            Yapılan açıklama şu şekilde: "Hatay'da meydana gelen depremler sonrasında ilgili ekiplerimiz teyakkuz halinde olup gelen ihbarlara hızla müdahale edilmektedir. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir.

            Vatandaşlarımızın deniz seviyesinden 50 santimetreye kadar yükselme riskine karşı tedbir amacıyla sahil şeridinden uzak durmaları önem arz etmektedir."

            20.50: AFAD KOORDİNASYON MERKEZİ TAHLİYE EDİLDİ
            Depremlerin ardından Hatay'da bulunan AFAD Koordinasyon Merkezi tahliye edildi.

            20.42: CUMHURBAŞKANLIĞINDAN İLK AÇIKLAMA
            Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, iki şiddetli depremin ardından "Hatay merkezli meydana gelen depremlerle ilgili incelemelerimiz devam ediyor. Bölgede bulunan vatandaşlarımızın hasarlı binalardan uzak durmalarını ve ekiplerimizin uyarılarına hassasiyetle uymalarını rica ediyoruz." şeklinde bir açıklama yaptı.

                20.37: HATAY VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA
                Hatay Valisi Rahmi Doğan, "Kentte deprem nedeniyle bazı ihbarlar aldık, bunları değerlendiriyoruz, taramalarımız sürüyor." dedi.

                20.33: BU TETİKLENEN BİR DEPREM, ARTÇI BİR DEPREM DEĞİL
                Hatay'ın Defne ilçesinde 6,4 büyüklüğünde ve 3 dakika sonra da Samandağda 5,8 büyüklüğünde art arda depremler oldu. Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz son depremlere ilişkin değerlendirmede bulundu. Tüysüz, "Bu tetiklenen bir deprem, artçı bir deprem değil" dedi.



                20.25: AFAD'DAN UYARI GELDİ
                AFAD, depremin ardından kent sakinlerini uyardı. Açıklamada, "Deprem sonrası bölgedeki hasarlı yapılara kesinlikle girmeyin. Riskli binaların çevresinde bulunmayın. Doğru bilgi için resmî kaynakları takip edin." ifadelerine yer verildi.

                ORTA DOĞU VE KUZEY AFRİKA DA SALLANDI
                Hatay'ın Defne ilçesinde meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki deprem Orta Doğu ve Kuzey Afrika'yı da salladı.

                Deprem Lübnan'da başkent Beyrut başta olmak üzere tüm kentlerde hissedildi. Paniğe kapılan vatandaşlar dışarı çıkarak toplanma alanlarına geçti.Hatay merkezli deprem Suriye, Ürdün, Irak, Filistin, İsrail ve Mısır'da da hissedildi.
                    Akşener’den Kılıçdaroğlu’na bir veto daha!
                    Haberler Güncel Son dakika: Hatay'da 6,4, 5,8 ve 5,2 büyüklüğünde üç şiddetli deprem! Asrın felaketinde can kaybı 42 bin 310'a yükseldi
                        SON DAKİKA