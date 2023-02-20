Son dakika: Hatay'da 6,4, 5,8 ve 5,2 büyüklüğünde üç şiddetli deprem! Asrın felaketinde can kaybı 42 bin 310'a yükseldi

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremin etkilediği 11 il arasında olan Hatay peş peşe depremlerle sarsıldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Hatay'ın Defne ilçesinde saat 20.04'te 6,4 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.

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Hasarlı binaların bazıları yıkıldı, ortalığı toz duman kapladı.



5,8'LİK İKİNCİ DEPREM

Hatay'da Defne ilçesindeki depremin ardından merkez üssü Samandağ ilçesi olan 5,8 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Defne ilçesinde saat 20.04'te 6,4 büyüklüğündeki depremin ardından, saat 20.07'de Hatay'ın Samandağ ilçesinde de deprem gerçekleşti.



5,8 büyüklüğündeki deprem, 7 kilometre derinlikte oldu.

5,2'LİK ÜÇÜNCÜ DEPREM

Saat 20.19'da merkez üssü Hatay Samandağ olan bir deprem daha meydana geldi. Depremin derinliğinin 7 kilometre olduğu açıklandı.

VALİLİK BİNASININ BİR KISMI YIKILDI

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle hasar gören Hatay Valiliğinin bir bölümü, Defne ilçesinde meydana gelen depremde yıkıldı.





İlçe merkezli 6,4 büyüklüğündeki deprem, daha önceki sarsıntılarda ağır hasar alan valilik binasında yıkıma yol açtı.

Kent merkezinde yer alan binanın bir kısmı, dün akşam 20.04'teki deprem ve artçı sarsıntıların etkisiyle yıkıldı.

İŞTE DEPREM SONRASI DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR

21 Şubat itibariyle dakika dakika bölgedeki son durum;

17.06: AFAD asrın felaketinde can kaybının 42 bin 310'a yükseldiğini açıkladı.



16.03: AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar depremler sonrası açıklamalarda bulundu.



Tatar'ın açıklamalarından satır başları:



Artçı sarsıntılar hasarlı binalarda yıkıma neden olabilir. Vatandaşlarımız binalardan uzak durmalı. Kimi bölgelerde heyelan ve kaya düşmesi gibi sahadan gelen bilgiler var. Kaya düşmesi ve heyelan tehlikesi olan bölgelerde daha dikkatli olunmalı.

Hatay Defne'deli deprem Antakya faydadan kaynaklanan bir deprem. Şu ana kadar bu depremden kaynaklı Hatay merkezli 116 deprem meydana geldi. Şu ana kadar 7 bin 242 artçı sarsıntı oldu.

Artçı sarsıntılar hasarlı binalarda yıkıma neden olabilir. Vatandaşlarımız binalardan uzak durmalı. Kimi bölgelerde heyelan ve kaya düşmesi gibi sahadan gelen bilgiler var. Kaya düşmesi ve heyelan tehlikesi olan bölgelerde daha dikkatli olunmalı. Bu depremler çoklu mekanizmalarla ve birbirlerini tetikleyerek meydana geliyor. Dün 6.4 büyüklüğündeki deprem Antakya Fay Zonu'ndan kaynaklandı.



09.27 Hatay Defne'de, 20 Şubat günü 20.04'te 6.4 büyüklüğünde bir deprem yaşanmıştır. Ardından en büyüğü 5,8 olan 90 artçı, meydana gelmiştir. 18'i ağır 294 vatandaşımız, sağlık birimlerince çevredeki çeşitli hastanelerde tedavi altına alınmıştır. Maalesef, 6 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir.

AFAD'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Hatay Defne'de, 20 Şubat günü 20.04'te 6.4 büyüklüğünde bir deprem yaşanmıştır. Ardından en büyüğü 5,8 olan 90 artçı, meydana gelmiştir.

Depremle ilgili 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 54 ihbar geldiği bilgisi alınmıştır. Bu ihbarların 44'ünde olumsuz bir durum olmadığı anlaşılmıştır.

Gelen ihbarlar doğrultusunda, bölgede, AFAD'ın Hatay, Afyonkarahisar, İzmir, İstanbul, Sakarya, Erzurum, Samsun, Diyarbakır, Adana, Van, Kayseri, Denizli, Balıkesir, Artvin, Bartın ve Uşak'tan il müdürlüğü ekipleri, 112 Acil, itfaiye, JAK, PAK, CEKUT ve STK'lar arama kurtarma çalışmalarına katılmıştır.

SAKOM'dan alınan bilgiye göre, 18'i ağır olmak üzere 294 vatandaşımız, sağlık birimlerince çevredeki çeşitli hastanelerde tedavi altına alınmıştır. Maalesef, 6 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz.

Son depremden dolayı tedirgin olan vatandaşlarımız için gece boyunca 6.000 çadır bölgeye gönderilmiştir. Çadır sevkiyatı, gün boyunca hava ve karayolu ile devam edecektir."

08.30 Hatay'da depremde yıkılan bir apartmanın enkazı altında kalan 4 kişiden biri kurtarıldı, 3'ünün cansız bedenleri çıkarıldı.

Yaralı kurtarılan Savaş Cüneyidioğlu, sağlık görevlilerince hastaneye kaldırıldı.

Olayda yaşamını yitiren Server ve Hüseyin Cüneyidioğlu (22) ile Misbah Hallak'ın cesetleri ise yıkıntıların altından çıkarılarak morga götürüldü.