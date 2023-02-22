Annesi depremde Eylül'ün üstüne kapanıp, kurtarmak için çabalamış, baba da onlara siper olmuş. Anne ve babasının vefat ettiğini anlamaması için zarar görmemesi gerektiğini söyleyerek, Eylül'e yüzünü kapatacağımızı söyledik. İlk Eylül'ün annesini almak zorundaydık. Eylül'ün üzerinde olduğu için direkt onu aldık. Peşine babasını ona göstermeden Eylül'ü çıkardık" dedi.

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