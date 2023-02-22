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    • 22.02.2023 11:59
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    Adıyaman'da enkazdan kurtarılan 10 yaşındaki Eylül'ün yürek yakan hikayesi: "Anne ve babası siper oldu"

    Kahramanmaraş merkezli depremin yıktığı Adıyaman'da enkaz altından 30 saat sonra çıkarılan 10 yaşındaki Eylül'ün yaşaması için anne babasının yaptıklarını kurtarma ekibi anlattı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Anne ve babası siper oldu

    Gümüşhane Belediyesi itfaiye ekipleri, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından arama-kurtarma çalışmalarına destek olmak için bölgeye gitti. Ekipler, Adıyaman'ın Malazgirt Mahallesi 1071 Sokak'taki 5 katlı binanın enkazından 30 saat sonra Eylül İklim Bali'yi sağ çıkardı, anne ve babasının ise cansız bedenlerine ulaştı.

    Tedavi görüp, taburcu edilen küçük kız, akrabasına teslim edildi.

    Enkazdan dram çıktı! ''Yastık veya halı sandık meğer annesiymiş''

    Anne-babanın, korumak için kızlarının üzerine kapandığı, bu sırada beton blokun altında kalarak hayatını kaybettikleri ortaya çıktı.

    "EYLÜL'ÜN ÜZERİNDEKİNİ YASTIK VEYA HALI SANDIK"
    Eylül İklim Bali'yi kurtaran ekipte yer alan Gümüşhane Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Demir, "Ses dinlediğimizde Eylül'ü duyduk. Eylül, 'Buradayım' diye bağırıyordu. Çalışmalarımıza başladık. Eylül'ün yüzüne zarar vermeyecek bir şekilde çalışmalarımıza başladık. Enkazın ilk parçasını açtık, çocuğumuzun yüzünü gördük. Onun o gözlerinin parıltısını gördüğümüz zaman ekip olarak duygusal bir an yaşadık. Eylül'ün üzerindekini yastık veya halı sandık meğer annesiymiş.

        Annesi depremde Eylül'ün üstüne kapanıp, kurtarmak için çabalamış, baba da onlara siper olmuş. Anne ve babasının vefat ettiğini anlamaması için zarar görmemesi gerektiğini söyleyerek, Eylül'e yüzünü kapatacağımızı söyledik. İlk Eylül'ün annesini almak zorundaydık. Eylül'ün üzerinde olduğu için direkt onu aldık. Peşine babasını ona göstermeden Eylül'ü çıkardık" dedi.

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        Haberler Güncel Adıyaman'da enkazdan kurtarılan 10 yaşındaki Eylül'ün yürek yakan hikayesi: "Anne ve babası siper oldu"
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