Gümüşhane Belediyesi itfaiye ekipleri, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından arama-kurtarma çalışmalarına destek olmak için bölgeye gitti. Ekipler, Adıyaman'ın Malazgirt Mahallesi 1071 Sokak'taki 5 katlı binanın enkazından 30 saat sonra Eylül İklim Bali'yi sağ çıkardı, anne ve babasının ise cansız bedenlerine ulaştı.
Tedavi görüp, taburcu edilen küçük kız, akrabasına teslim edildi.
Anne-babanın, korumak için kızlarının üzerine kapandığı, bu sırada beton blokun altında kalarak hayatını kaybettikleri ortaya çıktı.
"EYLÜL'ÜN ÜZERİNDEKİNİ YASTIK VEYA HALI SANDIK"
Eylül İklim Bali'yi kurtaran ekipte yer alan Gümüşhane Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Demir, "Ses dinlediğimizde Eylül'ü duyduk. Eylül, 'Buradayım' diye bağırıyordu. Çalışmalarımıza başladık. Eylül'ün yüzüne zarar vermeyecek bir şekilde çalışmalarımıza başladık. Enkazın ilk parçasını açtık, çocuğumuzun yüzünü gördük. Onun o gözlerinin parıltısını gördüğümüz zaman ekip olarak duygusal bir an yaşadık. Eylül'ün üzerindekini yastık veya halı sandık meğer annesiymiş.